 "Многие военные из нашей ротации родились здесь", - королевские канадские драгуны приняли командование тренировочной миссией ВС Канады в Украине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, подполковник Крис Ривз официально передал полномочия командира контингента своему коллеге подполковнику Фрейзеру Олуду. Большинство новой ротации канадских военных из элитного танкового подразделения - королевские канадские драгуны. Вместе с ними будут работать специалисты канадского флота, авиации и артиллерии.

Среди канадских военных многие имеют украинские корни.

"Много военных нашей ротации не только имеют украинские корни, но родились и выросли в Украине и только 10-15 лет назад вступили в канадскую армию. Они в канадской униформе, но они очень рады помочь всем, чем могут. Они помогут и мне в изучении украинского языка", - заявил новый коммандир миссии Олуд.

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