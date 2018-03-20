EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  1517  9
Материалы по теме:
Все про:армия (6803) Канада (1037) подготовка (125)

 "Многие военные из нашей ротации родились здесь", - королевские канадские драгуны приняли командование тренировочной миссией ВС Канады в Украине. ВИДЕО

На Львовщине прошла торжественная церемония смены командования тренировочной миссии Вооруженных сил Канады "Операция Юнифайер".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, подполковник Крис Ривз официально передал полномочия командира контингента своему коллеге подполковнику Фрейзеру Олуду. Большинство новой ротации канадских военных из элитного танкового подразделения - королевские канадские драгуны. Вместе с ними будут работать специалисты канадского флота, авиации и артиллерии.

Среди канадских военных многие имеют украинские корни.

"Много военных нашей ротации не только имеют украинские корни, но родились и выросли в Украине и только 10-15 лет назад вступили в канадскую армию. Они в канадской униформе, но они очень рады помочь всем, чем могут. Они помогут и мне в изучении украинского языка", - заявил новый коммандир миссии Олуд.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада выделит 4,65 млн долл. на проведение тренингов для ВСУ, - Фриланд

Источник: https://censor.net.ua/n3056607
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От таких новостей у скрепанутых немного подгорает.
 показать весь комментарий
 
 
Да ни чё у них не подгорает. Они живут совсем в другой реальности. Что и показали последнее назначения вовки на царствование. Так что то такэ.
 показать весь комментарий
 
 
Сідай, синку, я бачу шо ти не москаль. "Многие военные из нашей ротации родились здесь", - королевские канадские драгуны приняли командование тренировочной миссией ВС Канады в Украине - Цензор.НЕТ 5192
 показать весь комментарий
 
 
КОРОЛЕВСКИЕ ДРАГУНЫ -как красиво. В Украине тоже была своя королевская кровь- князь Даниил Галицкий , связанная с австрийским императорским домом , но мацковские лапти все угробили. Всю историю переписали, сволочи
 показать весь комментарий
 
 
Покойный Джим Моррисон тоже украинец...

 показать весь комментарий
 
 
Если бы они ещё командование нашим генштабом приняли...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Многие военные из нашей ротации родились здесь", - королевские канадские драгуны приняли командование тренировочной миссией ВС Канады в Украине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх