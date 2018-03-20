 ФСБ обвинила крымчанина в участии в "крымскотатарском добровольческом батальоне" на Донбассе, – СМИ

Об этом 20 марта сообщают крымские СМИ со ссылкой на управление ФСБ России по оккупированному полуострову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Российские силовики утверждают, что крымчанин выехал на территорию материковой части Украины, где в декабре 2016 года "вступил в состав вооруженного формирования", которое они называют "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".

ФСБ заявляет, что крымчанин по октябрь 2017 года "принимал участие в боевых действиях", которые якобы были направлены на нарушение территориальной целостности соседней России.

В российском силовом ведомстве не называют имени обвиняемого.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года. В Меджлисе крымскотатарского народа отмечали, что все материалы по данному вопросу были переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

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В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре "крымскотатарского батальона", остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов требовал присвоить создаваемому "крымскотатарскому батальону" имени Номана Челебиджихана номер воинской части.