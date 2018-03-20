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 Политика Украины
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 В Литве создали Группу друзей украинского Крыма

В Литве создана Группа друзей украинского Крыма, задачей которой является поддержка международных проектов для возвращения территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

"Присоединение Крыма к России является возмутительным нарушением принципов и международного права, а также нарушением европейской системы безопасности", - отмечается в сообщении Группы.

В заявлении говорится, что действия России "мобилизуют к созданию неформальных организаций, задачей которых является поддержка инициатив для возвращения территориальной целостности Украины".

Группа намерена поддерживать все международные дипломатические, информационные и экономические инициативы для окончания оккупации Крыма, распространение на международном уровне информации на тему необходимости восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также мониторинга за возможными случаями нарушения прав человека в Крыму и информирования о них.

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Как подтвердил один из инициаторов создания Группы друзей украинского Крыма депутат консервативной партии Союз Отечества - Литовские христианские демократы Лауринас Касчюнас, "будем прилагать усилия, чтобы подобные инициативы были созданы в других государствах Запада".

В литовскую Группу друзей украинского Крыма входит более 20 человек. Это политики, политологи, историки и журналисты.

Как известно, с момента оккупации Крыма Россией прошло уже четыре года

Источник: https://censor.net.ua/n3056603
 
 
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Мало кому відомо, але у Литві мешкають караїми, яких колись забрали з Криму служити литовцям.
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І караїми, і киримли, і ще нащадки (невідомо яких) татар-легіонерів.
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видела У-бан в городе с названиями кацапских городов, неприятно как то стало.....Слава Богу, что в Новой Европе есть наши реальные друзья, соратники, однодумцы.
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не, это было на вагонах немецкого метро.
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Немедленно в Париж - переименовывать станцию Сталинград. Немедленно ведите пропаганду среди французов. Да как они посмели?!!? Проклятые кацапы. Друзья и соратники должны переименовать ее, например, в Шухевича.
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