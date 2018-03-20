 В Литве создали Группу друзей украинского Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

"Присоединение Крыма к России является возмутительным нарушением принципов и международного права, а также нарушением европейской системы безопасности", - отмечается в сообщении Группы.

В заявлении говорится, что действия России "мобилизуют к созданию неформальных организаций, задачей которых является поддержка инициатив для возвращения территориальной целостности Украины".

Группа намерена поддерживать все международные дипломатические, информационные и экономические инициативы для окончания оккупации Крыма, распространение на международном уровне информации на тему необходимости восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также мониторинга за возможными случаями нарушения прав человека в Крыму и информирования о них.

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Как подтвердил один из инициаторов создания Группы друзей украинского Крыма депутат консервативной партии Союз Отечества - Литовские христианские демократы Лауринас Касчюнас, "будем прилагать усилия, чтобы подобные инициативы были созданы в других государствах Запада".

В литовскую Группу друзей украинского Крыма входит более 20 человек. Это политики, политологи, историки и журналисты.

Как известно, с момента оккупации Крыма Россией прошло уже четыре года