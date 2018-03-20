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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:националисты (338) Польша (4243) посольство (403) Варшава (100)

 Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую манифестацию польских националистов

Посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта 2018 года собрались возле посольства в Варшаве и произносили антиукраинские лозунги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте посольства в понедельник вечером.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство Ваше и Наше", - говорится в заявлении.

В посольстве поблагодарили поляков, которые поддерживают Украину.

"Спасибо всем, кто находит в себе силу и мужество достойно стать на защиту украинско-польского братства и стратегического партнерства против популизма, манипуляций и искусственно разжигания антагонизма между нашими народами", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве

Источник: https://censor.net.ua/n3056601
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Не дуже приємно бачити таких польських "націоналістів"
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По всему видно ,что Польша окрепла в экономическом и военном плане ,потому может себе позволить заниматься такой фунёй,будет Украина такая крепкая то может и на потерянную Кубань претендовать. Главное чтобы в Украине все правильно платили налоги,и не было " мощной" кумовской коррупции,тогда и деньги на Армию будут,а будет Армия крепкая то тогда...
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Мабуть недостатньо зміцніла, якщо кацапи своі провакації влаштовують не ховаючись.
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Вот зачем нам эта Кубань? Откуда эти комплексы? Германия или США экономически крепки, но не требую чужих земель. Могут себе это позволить))) И только закомплексованные недоимперцы типа поляков, венгров или сербов постоянно лают как мелкие моськи.
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Треба було вийти і крикнуть їм "ідітє нах@й!" Стопудово у відповідь пролунало б російською Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую манифестацию польских националистов - Цензор.НЕТ 8296 кацапи паляться на дрібницях.
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Мы стыдно за Украину. Иметь такой постсоветский потенциал и все просрать! Теперь Украину пинает, кто хочет, а ответить нечем.
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Ваше мнение очень важно для нас... Продать на Запад сырья на триллион, и еще умудриться там бабки оставить..с концами...ну не олени?
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Вот я одного понять не могу, чего немцев которые поляков валили пачками, поляки так любят? Где акции протеста против германии под немецким посольством?

Советы были тоже с одной ОПГ с немцами, но под кацапским посольством тоже нет акций протеста. Походу ещё те поляки националисты... долларовые
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Они сейчас в основном везде такие, долларовые, контролируемые, в т.ч. и наши карнавальные факелоносцы.
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Яка ж собака вкусить ту руку, що годує? Посольство України у Варшаві засудило антиукраїнську маніфестацію польських націоналістів - Цензор.НЕТ 9880
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https://youtu.be/cLewQXj4U4Y
Допрос Семена Семенченко.
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был в Польше да относятся к нам не очень.орут оскорбляют(это пока ты на работе)но о бандере и прочей херни надуманной польским правительством не слышал ни от кого
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую манифестацию польских националистов
 
 
 
 
 
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