Почти 90% российских военнослужащих и членов их семей проголосовали за Путина, - Шойгу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Хотел бы начать сегодняшнее совещание с важнейшего события последних дней в жизни нашей страны - выборов президента РФ. В Вооруженных силах они прошли на высоком уровне в полном соответствии с законодательством РФ", - сказал российский министр.
"В день голосования явка составила 99,2% от общей численности военного электората. Это выше, чем на выборах 2012 года", - рассказал глава Минобороны РФ. Он отметил, что "большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках".
"Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. За него проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей", - сообщил Шойгу.
Он подчеркнул, что по информации ЦИК России, нарушений на избирательных участках в воинских частях РФ допущено не было, военная полиция совместно с правоохранительными органами обеспечили надлежащий уровень безопасности.
По словам Шойгу, для содействия избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в отдаленных районах Министерством обороны было задействовано около 250 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты.
"Хочу поблагодарить всех должностных лиц за четкую организацию выборов. Считаю, что мы успешно справились с очень важной государственной задачей", - заключил глава Минобороны РФ.
В армии не служил
Образование
С 1972 по 1977 год Сергей Шойгу учился в Красноярском политехническом институте и окончил его по специальности инженер-строитель
чурка есть чурка
Почти 90% российских членов проголосовали за Путина.
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Совдепия.
- Рота! Слушай мою команду! Р-равня-яйсь! Смирно! Напр-рав-во! На выборы Путина - Ш-шаго-ом! Ма-арш!!!
https://twitter.com/MBKhMedia/status/975350083930742786
Все они, вместе с пуйлом, члены банды, повязанные кровью их невинных жертв.
Нічого дивного, адже оленевод Кужугетович прекрасно знає своє стадо.
и явка тоже маленькая- всего лишь 99,2%
Но не верится-приветствует иуд.
Лживая жополизная мразь. Откуда он это знает? Только если с каждым воякой был в кабине избирателя...
Вспоминается фильм про Чапаева, когда Петька его спрашивает " а армией командовать смогешь?" "Не армией не могу, грамотешки маловато..."
А этот без военного образования ваще, срочную не служил, но орел(не который летает, который горы обсерает...)
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак…
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
В паРаше военнослужащие голосуют не тайным а открытым голосованием..??
Вот и весь ответ.