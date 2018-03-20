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 За рубежом
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Все про:выборы (20210) Путин (23656) Россия (68512) Шойгу (308)

 Почти 90% российских военнослужащих и членов их семей проголосовали за Путина, - Шойгу

Явка военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов Минобороны на выборы президента РФ составила 99,2%, почти 90% из них проголосовало за Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Хотел бы начать сегодняшнее совещание с важнейшего события последних дней в жизни нашей страны - выборов президента РФ. В Вооруженных силах они прошли на высоком уровне в полном соответствии с законодательством РФ", - сказал российский министр.

"В день голосования явка составила 99,2% от общей численности военного электората. Это выше, чем на выборах 2012 года", - рассказал глава Минобороны РФ. Он отметил, что "большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках".

"Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. За него проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей", - сообщил Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

Он подчеркнул, что по информации ЦИК России, нарушений на избирательных участках в воинских частях РФ допущено не было, военная полиция совместно с правоохранительными органами обеспечили надлежащий уровень безопасности.

По словам Шойгу, для содействия избирательным комиссиям в проведении досрочного голосования в отдаленных районах Министерством обороны было задействовано около 250 единиц техники, в том числе вертолеты и самолеты.

"Хочу поблагодарить всех должностных лиц за четкую организацию выборов. Считаю, что мы успешно справились с очень важной государственной задачей", - заключил глава Минобороны РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056598
 
 
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и ЧВК Вагнера проголосовали запутина посмертно
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чурка хуйловская- шойгу, никогда военным не былаПочти 90% российских военнослужащих и членов их семей проголосовали за Путина, - Шойгу - Цензор.НЕТ 926
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Тупая картинка. Он был министром МЧС, а это своеобразная армия, в том числе с бронетехникой и авиацией. И что тогда говорить о европейских министрах, совершенно гражданских.
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это тупая чурка шойгу, а не картинка Майже 90% російських військовослужбовців і членів їхніх сімей проголосували за Путіна, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4895, "был министром МЧС, а это своеобразная армия" - он и по линии МЧС - НИЧЕГО НЕ ЗАКАНЧИВАЛ, даже срочной это хенерал хуйла не служил. Все его достижения -холуй хуйла,чурка шойгу. Майже 90% російських військовослужбовців і членів їхніх сімей проголосували за Путіна, - Шойгу - Цензор.НЕТ 4895 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шойгу,_Сергей_Кужугетович "Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в небольшом городке Чадане Тувинской автономной области в семье редактора районной газеты Кужугета Серээевича Шойгу и зоотехника Александры Яковлевны Шойгу (урожд. Кудрявцевой)[6].

В армии не служил
Образование

С 1972 по 1977 год Сергей Шойгу учился в Красноярском политехническом институте и окончил его по специальности инженер-строитель

чурка есть чурка
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В нормальных странах министры обороны- гражданские. А спрашивается тут не то,как этот мудак стал министром,а то,как он стал генералом?
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Точно так же, как мой знакомый стал генералом - в связи с занимаемой должностью. И чепуха, что пожарный, зато генерал.
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Европейські міністри на себе не пялять генеральські чи маршальські пагони)))
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чёт маловато 89...а где 11 % ? они чё нах забили на Пукана ? 11% = как никак 90 000 людей... ща начнуться чистки...недаром запасников призывают на сборы, прочистить мозги от политруков )) параша
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Шойга за всех одним голосом своим проголосовал )
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У нас за януковича і Юлю по 120% голосовали.
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За Шапкокрада - повірю, а за Юлю брешеш, бо вона варовка.
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Тоже мне новость! Результаты выборов, а именно сумма голосов за Хутина + Грудинина + Жириновского, говорит именно о том, какой % ватных дебилов голосовал.
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забыл дописать= собчак+явлинский+титов+сурайкин = 9% = вся рф = это полный хйлстан
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10% не проголосовавших - это члены семей, не достигшие 18 лет...
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Скорее, не достигшие выхода из запоя...
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Можно было и короче сказать:
Почти 90% российских членов проголосовали за Путина.
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да точно, он на митинге вечером после выборов сказал , что ему кто то крикнул с толпы - что он "член" его команды..т.е члены их ...всё верное
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Іншою мовою, російські військовослужбовці живуть у стосунках с члєнамі! Що і треба було довести: кацапсье військо - бойові п-д-раси Почти 90% российских военнослужащих и членов их семей проголосовали за Путина, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5973
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Смешно, но через год в Украине будет такой же цирк и шабаш соевой власти.
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Явка военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов Минобороны на выборы президента РФ составила 99,2%

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Совдепия.
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Пр совку будили о 7-00 щоб голосували, бо який командир в/ч перший доповість що вже всьо, той і маладєц.
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Это так понимать столько людей готовы на мясо ради кремлядей своих детей и отцов отправлять? Убивать в соседние страны? Это уже сталина переплюнули.....
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- Смир-рно! Р-равнение на ср-редину! Товарищ командир!Личный состав роты для производства выборов Путина построен!
- Рота! Слушай мою команду! Р-равня-яйсь! Смирно! Напр-рав-во! На выборы Путина - Ш-шаго-ом! Ма-арш!!!
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Чем больше нарыв , тем раньше рванёт .
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Вполне возможно.
Все они, вместе с пуйлом, члены банды, повязанные кровью их невинных жертв.
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традиційне азійське жополизтво , поки ти сильний , а як ослабнеш кинжал в спину отримаєш
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Почти 90% российских военнослужащих и членов их семей проголосовали за Путина, - Шойгу.

Нічого дивного, адже оленевод Кужугетович прекрасно знає своє стадо.
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почти 90% проголосовали за куйло??? - а почему так мало?
и явка тоже маленькая- всего лишь 99,2%
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мало . теперь нужно каждого десятого расстрелять Почти 90% российских военнослужащих и членов их семей проголосовали за Путина, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7395
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Чукча глупая, однако! А как же тайна голосования, однако?
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Хочется верить шо Путин за русский(славянский) люд.
Но не верится-приветствует иуд.
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"Явка военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов Минобороны на выборы президента РФ составила 99,2%, почти 90% из них проголосовало за Владимира Путина."

Лживая жополизная мразь. Откуда он это знает? Только если с каждым воякой был в кабине избирателя...
Вспоминается фильм про Чапаева, когда Петька его спрашивает " а армией командовать смогешь?" "Не армией не могу, грамотешки маловато..."
А этот без военного образования ваще, срочную не служил, но орел(не который летает, который горы обсерает...)

Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак…
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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А как товаришЧ шайга об этом узнал..??
В паРаше военнослужащие голосуют не тайным а открытым голосованием..??
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Неудивительно при такой зарплате, у нас забесплатно готовы ему жопу лизать
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Привязанных на цепи псов кормят, чтобы они гавкали.
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Не порядок,должны были все 100% ! А так получается 10%-предателей путлера ? Найти и расстрелять !
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Еще бы эти придурки не голосовали за сцаря - самый высокой уровень зарплаты в Расеи это армия...
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зарплата лейтенанта 60 кусков, 50-т что бы заработать, если ты не в Питере или Москве, надо пахать где то в Тюмени, на какой то мега стройке газапровода, жить в вагончиках и т.д.
Вот и весь ответ.
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ну их всех,уродов!Там все бесноватые и дурноватые,лижущие жопы кучке бандюков.Может зомбируют 25 кадром или в бырло чего сыплют?Думаю,что процентов 80 бесноватых проголосовало за пуйло.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПочти 90% российских военнослужащих и членов их семей проголосовали за Путина, - Шойгу
 
 
 
 
 
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