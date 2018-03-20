 Позиция Москвы по делу Скрипаля становится все более странной, - глава МИД Великобритании

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что все доказательства, собранные по делу Скрипаля, указывают на ответственность России, а потому президент РФ Владимир Путин не сможет оградить себя и свою репутацию от этого, передает Цензор.НЕТ. Заявление он сделал во время интервью DW.
В ответ на вопрос журналистки о том, почему он считает, что именно Путин отдал приказ на устранение Скрипаля, Джонсон отметил, что Путин как президент несет ответственность за все действия российского государства.
"Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании считаем, что доказательства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, поэтому думаю, он не может дистанцироваться," - подчеркнул он.
"Владимир Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять," - напомнил Джонсон, объясняя, что именно Сергей Скрипаль был идентифицирован как цель атаки.
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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Украине надо совместно с Лондоном создать ядерное оружие заново.
Достаточно нацелить свои ракеты средней дальности на ядерные обьекты страны-агрессора и все.
И экономно и эффективно.
Ростовская АЭС тому пример.
Даже точка У достанет.
Як повідомляє Радіо Свобода, дпиломати вилетіли рейсом з Лондона до Москви.
Цього ж дня Рада національної безпеки Великої Британії планує обговорити можливі нові заходи проти Росії через цей інцидент.
У свою чергу британські дипломати, яких Росія вислала у відповідь на дії Лондона, залишать Москву до кінця тижня, повідомляє ТАСС.
4 березня колишній російський подвійний агент Скрипаль і його дочка були виявлені без свідомості на лавці в торговому центрі The Maltings в Солсбері. Скрипаль з донькою до сих пір в реанімації в критичному стані.
Велика Британія поклала відповідальність за інцидент на Росію і прийняла рішення про висилку з країни 23 російських дипломатів.
У відповідь Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон-грата 23 британських дипломатів.
Крім того, Росія відкликає згоду на відкриття та функціонування генконсульства Великої Британії в Санкт-Петербурзі.
Також в МЗС РФ оголосили, що припиняється діяльність Британської ради в Російській Федерації у зв'язку з неврегульованістю її діяльності.
https://nv.ua/ukr/world/countries/otrujennja-skripalja-vislani-rosijski-diplomati-zalishajut-britaniju-2458837.html
Чистая прибыль Роснефти в 2017 году составила 222 млрд рублей, при этом в долларовом выражении она выросла более чем на 40%, однако в то же время совокупный долг компании вырос на 11% и составил почти $93 млрд. Это стало платой за продолжающуюся агрессивную экспансию, которая сделала Роснефть крупнейшей публичной нефтяной компанией мира по объему добычи и резервов. Так, только в 2017 Роснефть потратила $8 млрд на покупку активов, в том числе Египте и Индии, а также на платежи за нефть Венесуэле и Иракскому Курдистану, при этом последнему, как оказалось, компания заплатила $2.1 млрд, тогда как в конце третьего квартала представители Роснефти называли цифру в $1.3 млрд.