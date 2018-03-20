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 Позиция Москвы по делу Скрипаля становится все более странной, - глава МИД Великобритании

Владимир Путин как президент несет ответственность за все действия российского государства, уверен БорисДжонсон.

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что все доказательства, собранные по делу Скрипаля, указывают на ответственность России, а потому президент РФ Владимир Путин не сможет оградить себя и свою репутацию от этого, передает Цензор.НЕТ. Заявление он сделал во время интервью DW.

В ответ на вопрос журналистки о том, почему он считает, что именно Путин отдал приказ на устранение Скрипаля, Джонсон отметил, что Путин как президент несет ответственность за все действия российского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дело Скрипаля": российские дипломаты покидают Британию

"Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании считаем, что доказательства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, поэтому думаю, он не может дистанцироваться," - подчеркнул он.

"Владимир Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять," - напомнил Джонсон, объясняя, что именно Сергей Скрипаль был идентифицирован как цель атаки.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056597
 
 
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Привыкайте , гаранты , с ордой невменяемой имеете дело.
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Да , лихо раша в Будапеште всех надула.
Украине надо совместно с Лондоном создать ядерное оружие заново.
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Не надо ЯО.
Достаточно нацелить свои ракеты средней дальности на ядерные обьекты страны-агрессора и все.
И экономно и эффективно.
Ростовская АЭС тому пример.
Даже точка У достанет.
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И самим потом купаться в радиоактивных дождях? "Умное" предложение, ничего не скажешь...
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занепокоювання це не спосіб боротьби з режимом куйла , віб боїться тільки силу і реальні дії . так наприклад як турки збили літак
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- Что это за вой на болотах, Бэрримор? - Это обречённые на успех, сэр.

Позиция Москвы по делу Скрипаля становится все более странной, - глава МИД Великобритании - Цензор.НЕТ 5870
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...До них ще не доходить те, що ця вічна Імперія Зла ніколи не полишить свою шизоїдну мрію про Світове панування : - хоч на чорно-сірому ядерному попелі спаленої Європи - хоч на протруєному новітніми "іпритами-ядовитими" весь угноєний трупами Європростір: - від Бреста до Бреста...- А весь цей маразматичний погляд на "майбутнє" Світу цілком "органічно" випливає із їх глобального КГБістського, а тепер уже ФСБешного минулого їхнього "новітнього Важдя", що пройшов людиноненависну ГРУшну школу жахливого, дияволоподібного ЧеКа, що спустошив культурні багатомільйонні народи, витравивши з їхніх Душ все те, що творить з людини - Людину-гуманну - ЛЮДЯНУ !.. Але де там... - Знову бігають по розслабленій, благісній Європі новітні СУДОПЛАТОВИ - труять, кого не попадя "в назидание примерное", натякаючи в такий спосіб на те, " что ВСЕ смертны, а в Шатуна, бродящего по Европе - лапы длинны и когти остры - как никогда!.." - ЛЮДИ -- БУДЬТЕ ПИЛЬНІ !!! - ( Ю. Фучик )
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Російські дипломати, які були вислані у зв'язку із отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, залишають Велику Британію.
Як повідомляє Радіо Свобода, дпиломати вилетіли рейсом з Лондона до Москви.
Цього ж дня Рада національної безпеки Великої Британії планує обговорити можливі нові заходи проти Росії через цей інцидент.
У свою чергу британські дипломати, яких Росія вислала у відповідь на дії Лондона, залишать Москву до кінця тижня, повідомляє ТАСС.
4 березня колишній російський подвійний агент Скрипаль і його дочка були виявлені без свідомості на лавці в торговому центрі The Maltings в Солсбері. Скрипаль з донькою до сих пір в реанімації в критичному стані.
Велика Британія поклала відповідальність за інцидент на Росію і прийняла рішення про висилку з країни 23 російських дипломатів.
У відповідь Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон-грата 23 британських дипломатів.
Крім того, Росія відкликає згоду на відкриття та функціонування генконсульства Великої Британії в Санкт-Петербурзі.
Також в МЗС РФ оголосили, що припиняється діяльність Британської ради в Російській Федерації у зв'язку з неврегульованістю її діяльності.
https://nv.ua/ukr/world/countries/otrujennja-skripalja-vislani-rosijski-diplomati-zalishajut-britaniju-2458837.html
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Пусть рашка еше и Бритиш скул закроет. Нечего богатым руцьким детишкам учить английский. Им и мата хватит
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Можливо так і буде, бо логіки у кацапів нема.
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Шизофрения мацковская- поражает только лишнехромосомных.
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Кстати , в браке иностранцев с руцькими тоже инфицирует . Никакая личная гигиена не поможет .
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То, что Хутин - хуло , уже доказано . Вам мало?
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Доказательства основываются на сведеньях разведки, информации главного разработчика "Новичка". Мало ?
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А он уже должен был уведомить широкую публику о доказательствах?
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у лишнехромосомных слуг нет, сам погуглишь, если руки от дрочки на хуло не устали
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Кому положено - знают. А твоё время знать - ишшо не пришло. Беги получай своих 11-80, пока на них хоть пачку спичек можно купить
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Роснефть закрепила свое лидерство в списке самых компаний России с наибольшим объемом долга
Чистая прибыль Роснефти в 2017 году составила 222 млрд рублей, при этом в долларовом выражении она выросла более чем на 40%, однако в то же время совокупный долг компании вырос на 11% и составил почти $93 млрд. Это стало платой за продолжающуюся агрессивную экспансию, которая сделала Роснефть крупнейшей публичной нефтяной компанией мира по объему добычи и резервов. Так, только в 2017 Роснефть потратила $8 млрд на покупку активов, в том числе Египте и Индии, а также на платежи за нефть Венесуэле и Иракскому Курдистану, при этом последнему, как оказалось, компания заплатила $2.1 млрд, тогда как в конце третьего квартала представители Роснефти называли цифру в $1.3 млрд.
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путен, краваый теран, прекрати вести себя странно...ведь это ты сделал с высочайшей степенью вероятности...немедленно признайся во всем, ведь нормальные люди нервничают...и не забудь сказать куда ты дел Элвиса...
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Дави, Борис, российско-нацистскую гадину! Промедление может привести к новому Гитлеру и к колоссальным жертвам.
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Боря красава! Карле сейчас, типа, как с гуся вода, но Хусейн и Каддафи тоже так когда-то думали...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПозиция Москвы по делу Скрипаля становится все более странной, - глава МИД Великобритании
 
 
 
 
 
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