 Позиция Москвы по делу Скрипаля становится все более странной, - глава МИД Великобритании

Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что все доказательства, собранные по делу Скрипаля, указывают на ответственность России, а потому президент РФ Владимир Путин не сможет оградить себя и свою репутацию от этого, передает Цензор.НЕТ. Заявление он сделал во время интервью DW.

В ответ на вопрос журналистки о том, почему он считает, что именно Путин отдал приказ на устранение Скрипаля, Джонсон отметил, что Путин как президент несет ответственность за все действия российского государства.

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"Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании считаем, что доказательства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, поэтому думаю, он не может дистанцироваться," - подчеркнул он.

"Владимир Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять," - напомнил Джонсон, объясняя, что именно Сергей Скрипаль был идентифицирован как цель атаки.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.