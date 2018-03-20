 С начала года почти 800 потенциальным незаконным мигрантам отказали в пропуске в Украину, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что только вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" не пропустили через границу шесть потенциальных незаконных мигрантов.

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Иностранцы, 6 граждан Мьянмы, прилетели ночью из Катара. В ходе пограничного контроля они не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину. Поэтому на основании ст.8 п.4 (неподтверждении цели запланированного пребывания) ЗУ "О пограничном контроле" им отказано в пропуске через границу.

В настоящее время жители страны, которая находится на юго-востоке Азии, возвращены обратным рейсом в Катар.