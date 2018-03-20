 "Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе компании.
Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки - Анапа) "Южного коридора" и газоизмерительная станция "Моршанская". Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.
Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций "Русская", "Казачья", "Кореновская".
Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта "Южный поток" концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.
Трубопровод "Турецкий поток" прокладывается вместо "Южного потока", строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через "Турецкий поток" будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.
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Наверно не Украина а руские....
Роснефть закрепила свое лидерство в списке самых компаний России с наибольшим объемом долга
Чистая прибыль Роснефти в 2017 году составила 222 млрд рублей, при этом в долларовом выражении она выросла более чем на 40%, однако в то же время совокупный долг компании вырос на 11% и составил почти $93 млрд. Это стало платой за продолжающуюся агрессивную экспансию, которая сделала Роснефть крупнейшей публичной нефтяной компанией мира по объему добычи и резервов. Так, только в 2017 Роснефть потратила $8 млрд на покупку активов, в том числе Египте и Индии, а также на платежи за нефть Венесуэле и Иракскому Курдистану, при этом последнему, как оказалось, компания заплатила $2.1 млрд, тогда как в конце третьего квартала представители Роснефти называли цифру в $1.3 млрд.
100 лет совецкой власти, а газа нет.
https://news.mail.ru/economics/32895070/
це під сп 2 в Європі потрібно будувати сховища щоб літом закачувати а зимою перекривати нестачу...
Что ж они до выборов рабсиян не обрадовали такой пабедой?
Наверное, в Кремле это уже осознали и поняли, что проект «Турецкий поток» можно окончательно хоронить. В подтверждение этой версии можно привести сообщение Газпрома о том, что будет демонтировано 500 км подземного газопровода, который уже уложен к точке входа планировавшегося четырехниточного газопровода в Турцию. Теперь нет надежды на то, что Турция будет пробивать газпромовский план транзита в Европу и давить на Анкару уже нечем. Мало того, это означает, что Турция получает замечательную возможность восстановить свою подмоченную репутацию перед ЕС и включиться в работу по прокладке европейского газопровода ТАНАП из Азербайджана. Такой поворот событий даст Европе доказательство того, что последняя полоса напряженности в отношениях с Турцией носила вынужденный характер и теперь можно привести отношения в норму. Кроме того, такой ход будет долгожданным подарком для союзного Турции Азербайджана.
В сухом остатке получается, что Москва влезла в Сирию, преследуя свои газовые интересы, но потерпела поражение.