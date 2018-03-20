 "Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки - Анапа) "Южного коридора" и газоизмерительная станция "Моршанская". Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.

Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций "Русская", "Казачья", "Кореновская".

"Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства. - Ред.) на участках линейной части восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР (материально-технических ресурсов. - Ред.). Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме", - говорится в материалах "Газпрома".

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Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта "Южный поток" концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.

Трубопровод "Турецкий поток" прокладывается вместо "Южного потока", строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через "Турецкий поток" будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.

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