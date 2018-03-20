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 Экономика, За рубежом
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Все про:газопровод (594) Газпром (2740) Турецкий поток (16)

 "Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей

Российский газовый монополист "Газпром" проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей "Турецкого потока" (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки - Анапа) "Южного коридора" и газоизмерительная станция "Моршанская". Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях.

Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций "Русская", "Казачья", "Кореновская".

"Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства. - Ред.) на участках линейной части восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР (материально-технических ресурсов. - Ред.). Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме", - говорится в материалах "Газпрома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна Украине по газовым делам 8,5 млрд долл., - Гройсман

Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта "Южный поток" концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.

Трубопровод "Турецкий поток" прокладывается вместо "Южного потока", строительство которого в 2014 году было остановлено. Предполагается, что через "Турецкий поток" будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для строительства "Турецкого потока" "Газпром" нанял компанию с сомнительной репутацией, - посол Корсунский 

Источник: https://censor.net.ua/n3056594
 
 
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И сколько ещё ятаганов припас Эрдоган для деревянной спины русомира
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Ну че там, кто режет трубу на металлолом...
Наверно не Украина а руские....

Роснефть закрепила свое лидерство в списке самых компаний России с наибольшим объемом долга

Чистая прибыль Роснефти в 2017 году составила 222 млрд рублей, при этом в долларовом выражении она выросла более чем на 40%, однако в то же время совокупный долг компании вырос на 11% и составил почти $93 млрд. Это стало платой за продолжающуюся агрессивную экспансию, которая сделала Роснефть крупнейшей публичной нефтяной компанией мира по объему добычи и резервов. Так, только в 2017 Роснефть потратила $8 млрд на покупку активов, в том числе Египте и Индии, а также на платежи за нефть Венесуэле и Иракскому Курдистану, при этом последнему, как оказалось, компания заплатила $2.1 млрд, тогда как в конце третьего квартала представители Роснефти называли цифру в $1.3 млрд.
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санкции рулят... почему так получилось ? да потому что Азеры начали тянуть газ ... в Турцию всё больше и больше , Азеры для турков ближе..руцкий мир никому не нужен
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Надо свои города в Сибири снабжать.
100 лет совецкой власти, а газа нет.
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То вже не твої міста. То вже китайські міста "Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей - Цензор.НЕТ 1220
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Про це і була мова раніше, але кацапи драли горло, що все буде.
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2018 : Капитализация Гапрома - $46 млрд ...Netflix - $72 млрд ...музыкальный сайт дороже Газпрома Карл "Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей - Цензор.НЕТ 9624
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Построили газопровод - рост ВВП, разобрали газопровод - снова рост ВВП. Экономика бнять.
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Надо Сибирь соседу отдать, он газ проведет.
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Их Там Неты китайские осваивают Сибирь "твай мать юшка"
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Если отдать Сибирь китайцам, то они будут делать биогаз из кацапов, помещая тех, кто не освоит китайские иероглифы в биореактор, для получения рацемата аминокислот.
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Китайцы просто перестанут есть собак, ведь кругом есть рюцкие. Собаки будут довольны... "Газпром" змушений ліквідувати сотні кілометрів газопроводу "Турецький потік" через скорочення потужностей - Цензор.НЕТ 5079
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Ничиво страшного, сдадут на металлолом, будет копеечка😀
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А ці строять северний южний я ім дав би дозвіл ше центральний через Ураіну строіти хай викидають останні гроші.
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Что, кацапы, денюх не хватает выплатить по решению Стокгольмского суда? Ну, тога Вот вам телефончик...

"Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей - Цензор.НЕТ 513
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А вот еще одна новость на кацапском маилсру


https://news.mail.ru/economics/32895070/
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так всім давно ясно що Україна як транзитер цінна не трубою а газосховищами...
це під сп 2 в Європі потрібно будувати сховища щоб літом закачувати а зимою перекривати нестачу...
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Не нужен нам берег турецкий...........😀
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О газпром уже на металолом пошли резать, к чему бы это?
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Ще в них чемпіонат з футболу заберуть 😎 І залишиться тільки путєн
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Ломать не строить...быстро справятся.... "Газпром" змушений ліквідувати сотні кілометрів газопроводу "Турецький потік" через скорочення потужностей - Цензор.НЕТ 1061
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"об этом в понедельник, 19 марта, сообщили в пресс-службе компании."

Что ж они до выборов рабсиян не обрадовали такой пабедой?
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навіщо на близькому сході російський газ взагалі? Там свого повно з Катару, Саудівської Аравії він і дешевше і транспортування поруч. Уся ця війна в Сириї рашка там заблокувала газогони щоб своє щось мутити. Але все одно газпром там кидануть саудіти та міжнародна коаліція.
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Саммит в Астане: почему не пригласили Уйло. 15 марта 2018, в Астане состоится саммит с участием пяти стран Центральной Азии, но президента наРФии туда не пригласили. Создается впечатление, что южные соседи наРФии по СНГ постепенно отворачиваются от Кремля.
"Газпром" змушений ліквідувати сотні кілометрів газопроводу "Турецький потік" через скорочення потужностей - Цензор.НЕТ 433
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Турция в Сирии завершает формирование буферной зоны в районах, которые находились под РФ и ее прокси. Далее будет курдский пояс, который работает со Штатами. Там будут многослойные договоренности, но Турция получит то, что хочет, может, в меньшем объеме, но, скорее всего - без боя. Однако тут важнее то, что Москва лишается курдской удавки для Анкары, а это значит, что она может стряхнуть с себя те дурно пахнущие договоренности, которые пришлось достигать с Москвой, в том числе и по трубе.
Наверное, в Кремле это уже осознали и поняли, что проект «Турецкий поток» можно окончательно хоронить. В подтверждение этой версии можно привести сообщение Газпрома о том, что будет демонтировано 500 км подземного газопровода, который уже уложен к точке входа планировавшегося четырехниточного газопровода в Турцию. Теперь нет надежды на то, что Турция будет пробивать газпромовский план транзита в Европу и давить на Анкару уже нечем. Мало того, это означает, что Турция получает замечательную возможность восстановить свою подмоченную репутацию перед ЕС и включиться в работу по прокладке европейского газопровода ТАНАП из Азербайджана. Такой поворот событий даст Европе доказательство того, что последняя полоса напряженности в отношениях с Турцией носила вынужденный характер и теперь можно привести отношения в норму. Кроме того, такой ход будет долгожданным подарком для союзного Турции Азербайджана.
В сухом остатке получается, что Москва влезла в Сирию, преследуя свои газовые интересы, но потерпела поражение.
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Кацапи, стоп! Залишіть труби, вони знадобляться як "тунелі" а - мігрантам, 2 - контрабандистам, 3 - вашим же іхтамнєтам. Була совкова кінокомедія як робітника заварили у газовій трубі і він вийшов здається в Угоршині.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Газпром" вынужден ликвидировать сотни километров газопровода "Турецкий поток" из-за сокращения мощностей
 
 
 
 
 
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