 Принятие Радой постановления о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму даст возможность инициировать введение очередного пакета санкций против РФ, - Винник. ВИДЕО

Об этом рассказал в кулуарах Верховной Рады нардеп (БПП) Иван Винник, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Международные правовые последствия для России оно (постановление ВР о непризнании "выборов" РФ в оккупированном Крыму. – Ред.) будет иметь в виде санкций. Думать и надеяться на то, что в результате принятия соответствующего постановления Путина не признают президентом РФ, наверное, будет немножко не обосновано, потому что уже и Турция, и Германия, много стран признали Путина следующим президентом РФ. Другой вопрос, что Верховная Рада должна реализовывать свою повестку дня. Мы обязательно будем осуждать незаконные выборы на незаконно оккупированных украинских территориях. Мы же украинские выборы на Кубани или за Уралом не проводим. Мы должны такое постановление рассмотреть и принять. Последствием этого будет возможность для наших дипломатов обращаться и призывать к очередному пакету санкций против РФ. Нам нужно делать свою повестку дня", - заявил Винник.

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