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 Политика Украины
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Все про:ВР (21773) выборы (20210) Крым (19703) санкции (6600) Винник (106)

 Принятие Радой постановления о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму даст возможность инициировать введение очередного пакета санкций против РФ, - Винник. ВИДЕО

Принятие Радой постановления о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму не приведет к непризнанию Путина президентом РФ, но даст возможность потребовать от международных партнеров введения очередных санкций против РФ.

Об этом рассказал в кулуарах Верховной Рады нардеп (БПП) Иван Винник, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

"Международные правовые последствия для России оно (постановление ВР о непризнании "выборов" РФ в оккупированном Крыму. – Ред.) будет иметь в виде санкций. Думать и надеяться на то, что в результате принятия соответствующего постановления Путина не признают президентом РФ, наверное, будет немножко не обосновано, потому что уже и Турция, и Германия, много стран признали Путина следующим президентом РФ. Другой вопрос, что Верховная Рада должна реализовывать свою повестку дня. Мы обязательно будем осуждать незаконные выборы на незаконно оккупированных украинских территориях. Мы же украинские выборы на Кубани или за Уралом не проводим. Мы должны такое постановление рассмотреть и принять. Последствием этого будет возможность для наших дипломатов обращаться и призывать к очередному пакету санкций против РФ. Нам нужно делать свою повестку дня", - заявил Винник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056593
 
 
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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о резолюции Генеральной Ассамблеи о территориальной целостности Украины в связи проведением в аннексированном Крыму выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства Украины при ООН в Twitter-аккаунте.

"В связи с ничтожными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи по территориальной целостности Украины и признание России государством-оккупантом", - говорится в сообщении.

По словам Дюжаррика, позиция ООН по Крыму остается последовательной и меняться не будет.

"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262" О территориальной целостности Украины "и резолюции 71/205" Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе ", - отметил официальный представитель генерального секретаря ООН.
https://newsone.ua/news/politics/v-oon-vyskazalis-otnositelno-vyborov-prezidenta-rossii-v-krymu.html
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Так шо, рошенки уже не будут крысчанам поставлять? Санкции однако.
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Не тот ли этот Винник, который "...имеет задолженность перед банками на сумму в 371 миллионов гривен", а также четыре не указанных в декларациях парохода? Винников развелось, что легко перепутать. Если не тот, прошу прощения
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Та Вы шо??? Этот "палитик", честный. Но, падаль, бабки в банк не возвращает...
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А чи давно отакі ж "патріоти" ганяли по Криму татар, які повернулися з республік Середньої Азії на свою Батьківщину - землю предків по Праву, даному їм Аллахом - Богом ?..- І що ж - чи не "наша" влада разом із руцкими активістами-тітушками зганяла їх з батьківської, рідної землі ?!. - Суки ви - продажні підлі СУ-КИ - і нема вам за те прощення !!!
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Країни Європи висилають російських дипломатів ,а в нас що ? А в нас вони торгові партнери на крові.
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"Санкции" в виде дальнейшего увеличения товарооборота? Или сжиженный газ брать не будете?
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"Міжнародні правові наслідки для Росії вона (постанова ВР про невизнання "виборів" РФ в окупованому Криму. - Ред.) матиме у вигляді санкцій.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3056593

закусывать надо (с)
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Українці не знають, куди пішли 12 млрд євро, надані Україні Євросоюзом - Могеріні.
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Круче надо быть!...
Принять постановление об упразднении России, как государства...
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Интересно а кто вам ублюдкам не даёт вводить санкции хоть каждый день.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринятие Радой постановления о непризнании "выборов" в оккупированном Крыму даст возможность инициировать введение очередного пакета санкций против РФ, - Винник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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