 Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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В начале утреннего заседания Рада почтила минутой молчания память погибшего военного летчика Владислава Волошина.

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С трибуны нардеп (БПП) Давид Макарьян сообщил, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко обратился к народным депутатам с просьбой взять расследование гибели военного летчика Волошина под свой контроль.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам, к Генеральному прокурору Юрияю Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять расследование под свой личный контроль и проинформировать о расследовании", - заявил нардеп.

В свою очередь, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, заявила, что все народные депутаты присоединяются к этому призыву взять Генпрокурору и главе МВД расследование под личный контроль.

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"Мы выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего летчика", - отметила Геращенко.

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве.