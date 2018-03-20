 Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В начале утреннего заседания Рада почтила минутой молчания память погибшего военного летчика Владислава Волошина.
С трибуны нардеп (БПП) Давид Макарьян сообщил, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко обратился к народным депутатам с просьбой взять расследование гибели военного летчика Волошина под свой контроль.
"Мы обращаемся к правоохранительным органам, к Генеральному прокурору Юрияю Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять расследование под свой личный контроль и проинформировать о расследовании", - заявил нардеп.
В свою очередь, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, заявила, что все народные депутаты присоединяются к этому призыву взять Генпрокурору и главе МВД расследование под личный контроль.
"Мы выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего летчика", - отметила Геращенко.
Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве.
https://www.youtube.com/watch?v=mU1_AF-0o8I
Это будет показателем вашего отношения к нему.
а не він себе.
і вбивці роблять "минуту молчания"
верх цинізму .