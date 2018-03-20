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Все про:Геращенко Ирина (1074) расследование (2225) самоубийство (549) Волошин Владислав (17) Савченко Алексей (24)

 Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина. ВИДЕО

Верховная Рада почтила минутой молчания память военного летчика, и.о. главы николаевского аэропорта Владислава Волошина, который застрелился 18 марта.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

В начале утреннего заседания Рада почтила минутой молчания память погибшего военного летчика Владислава Волошина.

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С трибуны нардеп (БПП) Давид Макарьян сообщил, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко обратился к народным депутатам с просьбой взять расследование гибели военного летчика Волошина под свой контроль.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам, к Генеральному прокурору Юрияю Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять расследование под свой личный контроль и проинформировать о расследовании", - заявил нардеп.

В свою очередь, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, заявила, что все народные депутаты присоединяются к этому призыву взять Генпрокурору и главе МВД расследование под личный контроль.

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"Мы выражаем самые искренние соболезнования семье погибшего летчика", - отметила Геращенко.

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3056591
 
 
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Это они могут. А двое деток остались без отца. И кто то верит что накажут виновного в доведении до самоубийства?
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Та он вроде дома, чуть ли не на глазах у семьи..
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следствию некогда. Все силы брошены на поиск Саакашвили в бандеролях Новой Почты...
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Человек чести застрелился не приняв даже намёка на бесчестие. А что же депутаты? Где их честь?
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Там, где у них была честь, вырос огромный путен.
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"-взять Генпрокурору и главу МВД , это расследование под личный контроль." Это как ? У нормальных людей нет таких проблем .
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А вот это не надо... Так хоть какой то шанс есть что расследуют...
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Циничные мрази. Да и что то не густо депутатов в зале и половины нету. А Гадя даже гранаты еще не кидала.
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Надо подарить Гаде самолёт , пусть берёт сумку с бомбами и летит обратно в рашу без парашюта .
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але для початку хай тобі, підспівувачу барижного кодла, подарок принесе, щоб ти мав чим тішитись
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Павловський, ти ще та прокацапська мерзота, хоча робиш вигляд,що лише проти бариг. Я з величезною огидою ставлюся до сучасної влади в Україні, але я не воюю проти власної держави, не пропонує варіанти зближення з кацапами та інше лайно. Як би ти не шифрувався, а твої роги стирчать навіть через монітор.
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І як тут не згадати Надюшені слова, хоча вона і емоціонально виражається, але правди ніде діти - народ розчарувався у парламенті як і у владі загалом. І так буде, поки буржуї нам будуть підсовуватьи своїх кандидатів в депутати, які міняють шапки та улестливими словами маніпулюють думкою в масі своїй безгромотного народу
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Падло, як би ти не шифрувався, а твої роги стирчать навіть через монітор. Твоя Надя, як й ти, це проект кацапів, усі про це знають, так що твої зусілля марні.
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когда уже мы почтим минутой молчания эту "раду"?
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когда мы почтим минутой молчания наших бабушек .
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Эту новость рано обсуждать без каких-либо результатов расследования.
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Циничные,подлые мерзавцы ,вас тварей некому и помянуть будет ....
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Легким движением руки вы, товарищи депутаты, можете решить все материальные проблемы осиротевших детей и вдовы героя.
Это будет показателем вашего отношения к нему.
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ситуація ,безвихідь що в Україні вбила Героя,
а не він себе.
і вбивці роблять "минуту молчания"
верх цинізму .
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Цинічні лицемірні ублюдки! Знищують країну, безбожно її грабують та гвалтують. Доводять людей до самогубства, а потім "згадують" їх хвилиною мовчання. Скоти!
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барижна система любить героїв і їх шанує ... тільки після смерті
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Не тот ли это волошин, видевший украинские истребители возле печально известного рейса МН 17?
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Любят наши народные депутаты свежачков. Они уже от депутатов ничего не просят и не требуют.
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Не вірю в його самогубство. Його вбили.
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Походу його всралы, его ещё живым в больницу привезли, и он сто раз успел жене рассказать кто стрелял.
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Зашибись лицемеры, сначала довели до самоубийста, а потом ещё и почтили.
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Полностью поддерживаю Савченко взорвать этот гадюшник
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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