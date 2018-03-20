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 Заседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 марта состоится заседание Высшего совета правосудия (ВСП).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

На повестке дня - рассмотрение материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении восьми судей на должности в местные суды.

Также, ВСП рассмотрит ходатайство заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Паки Михаила Михайловича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Помимо этого, на заседании рассмотрят материалы об увольнении 5 судей с должностей в связи с подачей заявления об отставке и по собственному желанию.

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ВСП рассмотрит жалобы судей на решения дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

С полным списком судей можно ознакомиться по ссылке

Источник: https://censor.net.ua/n3056589
 
 
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На жаль, цю структуру при сьогоднішній судовій системі треба розшифровувати так: "Вища Рада правосуддя проституції".
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Да уж, с такими персонажами в этом совете на Правосудие надеяться не приходится. Но все карманные у Банковой под курированием Филатова. Портнов просто "мальчик в шортиках" по сравнению с упырями из администрации президента.
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В жопу це правосуддя - у місцевої громади як не було права контролювати роботу суддів, так і не має. А коли суддів призначають зверху, не ипитаючи думку народа, то на ніяке правосуддя надіятись не приходиться.
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