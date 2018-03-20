EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  1465  17
Материалы по теме:
Все про:ГАИ (1876) ДТП (4724) Львов (3145) приговор (616)

 Экс-сотрудник ГАИ Макаришин, который на Land Cruiser сбил двух женщин в центре Львова, получил условный срок

Суд во Львове приговорил к условному лишению свободы водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, сбившего летом 2017 года в центре города двух женщин, одна из которых погибла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, 18 июня 2017 года экс-сотрудник ГАИ Виктор Макаришин, находившийся за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на тротуар возле церкви Святого Андрея во Львове. Там он сбил двух женщин, одна из которых скончалась на месте от полученных травм.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). 

Согласно приговору Галицкого районного суда от 13 марта 2019 года, cуд признал экс-сотрудника ГАИ Виталия Макаришина виновным в совершении преступления, но на основании ст. 77 УК Украины освободил его от отбывания основного наказания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Киевом столкнулись BMW и грузовик, водитель и трое пассажиров легковушки погибли, - Нацполиция. ФОТО

Также суд частично удовлетворил гражданский иск второй потерпевшей и присудил подсудимому выплатить ей 250 тыс. грн компенсации.

В приговоре суда указано, что автомобиль, за рулем которого находился подсудимый и его жена, был технически исправным.

Как указано в приговоре, суд принял во внимание, что подсудимый не находился на учете у психиатра или нарколога, на него не поступало жалоб по месту жительства, возместил материальные убытки потерпевшим, а также принимает участие в благотворительной и волонтерской деятельности. Кроме того, он чистосердечно раскаялся и всячески содействовал расследованию.

В ходе судебного следствия суд не установил обстоятельств, отягощающих наказание. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 23-летний мажор из Черновцов, который пьяным сбил коммунальщика, получил 1 год тюрьмы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3056587
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мєнт відслинив кому треба і на свободу "з чистою совістю"... "Судова реформа" в дії, млять.
 показать весь комментарий
 
 
ну да, вот ща проходит заседание Высшего совета правосудия. Важные вопросы рассматривают - кого к кормушке пристроить
 показать весь комментарий
 
 
Я живу в замечательной стране - советск Украине. Знайте советские поганые люди- здесь Закон один для всех!
 показать весь комментарий
 
 
Поліція Франції затримала колишнього президента країни Ніколя Саркозі, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в судовій владі.
За даними агентства, Саркозі затримали, щоб допитати у зв'язку з розслідуванням фінансування його передвиборчої кампанії.
Французькі ЗМІ пишуть, що від 2013 року правоохоронці розслідують можливі порушення під час фінансування президентської кампанії Саркозі 2007 року, зокрема під час залучення коштів від уряду екс-диктатора Лівії Муаммара Каддафі.

а коли вже в нас це здійсниться.?
мабуть тільки при ЮЛЬКЕВАРОФФКЕ других не бачу.
ВСі президенти бояться її як чорт ладану.
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы сомневался.Вопрос: во сколько обошлось это решение. ??????
 показать весь комментарий
 
 
Раньше простолюдинов безнаказанно лошадьми топтали, теперь вот - "Toyota Land Cruiser" Ну, а шо? Третье тысячелетие..
 показать весь комментарий
 
 
Не, не он же пообещал, что больше такого не повторится.
 показать весь комментарий
 
 
Судом доказано, что можно сбивать (и не одного) и будет общественное порицание. Вопрос: А если бы сбитые были родственниками судьи, то какое бы в голове он принял решение?
 показать весь комментарий
 
 
Правильно вы написали: если бы его родня пострадала, то он бы принял решение в голове и не выносил бы его, из головы. Бо он- в Системе. И не ему её ломать.
 показать весь комментарий
 
да заставили бы уже повесится прямо в сизо, а написали бы "неуставные отношения" или "поражение током" Экс-сотрудник ГАИ Макаришин, который на Land Cruiser сбил двух женщин в центре Львова, получил условный срок - Цензор.НЕТ 8989
 показать весь комментарий
 
Это ВСЁ, что нужно знать о потужной соерыгоанальной рехворме, занавес!
 показать весь комментарий
 
 
Человеческая жизнь в Украине ничего не стоит...Судов в Украине НЕТУ....
 показать весь комментарий
 
 
Как мразь "выбившаяся в люди" любит номера на машинах " особенные", кому пятёрочки (как у этого гаишника),кому семёрочки,кому буквы, что бы быть не такие как обычное "быдло - население" - правда ,мусорьё поганое?
 показать весь комментарий
 
Паровоз ! Я не знаю что Вы употребляете , но при чём здесь Советская Украина??? Но хочу Вас уведомит , что в Советской Украине людей сажали и расстреливали и взятки не помогали-все под одну гребёнку , в отличии от сегодняшней продажной системы!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-сотрудник ГАИ Макаришин, который на Land Cruiser сбил двух женщин в центре Львова, получил условный срок
 
 
 
 
 
 вверх