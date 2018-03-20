 Экс-сотрудник ГАИ Макаришин, который на Land Cruiser сбил двух женщин в центре Львова, получил условный срок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, 18 июня 2017 года экс-сотрудник ГАИ Виктор Макаришин, находившийся за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на тротуар возле церкви Святого Андрея во Львове. Там он сбил двух женщин, одна из которых скончалась на месте от полученных травм.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Согласно приговору Галицкого районного суда от 13 марта 2019 года, cуд признал экс-сотрудника ГАИ Виталия Макаришина виновным в совершении преступления, но на основании ст. 77 УК Украины освободил его от отбывания основного наказания.

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Также суд частично удовлетворил гражданский иск второй потерпевшей и присудил подсудимому выплатить ей 250 тыс. грн компенсации.

В приговоре суда указано, что автомобиль, за рулем которого находился подсудимый и его жена, был технически исправным.

Как указано в приговоре, суд принял во внимание, что подсудимый не находился на учете у психиатра или нарколога, на него не поступало жалоб по месту жительства, возместил материальные убытки потерпевшим, а также принимает участие в благотворительной и волонтерской деятельности. Кроме того, он чистосердечно раскаялся и всячески содействовал расследованию.

В ходе судебного следствия суд не установил обстоятельств, отягощающих наказание. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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