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Все про:минирование (648) СБУ (12264)

 В Киеве задержали мужчину за "минирование" здания МВД, - СБУ

Кроме того, злоумышленник сообщил о якобы заминировании одной из центральных улиц столицы.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который сделал сообщение о заминировании здания департамента Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины", - говорится в сообщении.

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В Киеве задержали мужчину за минирование здания МВД, - СБУ 01

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3056586
 
 
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