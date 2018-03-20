 В Киеве задержали мужчину за "минирование" здания МВД, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который сделал сообщение о заминировании здания департамента Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Суд изменил меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука Лесику на круглосуточный арест

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.