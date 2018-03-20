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 "Дело Скрипаля": российские дипломаты покидают Британию

Рейсом в Москву 20 марта вылетают из Лондона российские дипломаты, решение о выдворении которых британское правительство приняло из-за отравления в Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за этого инцидента. 19 марта солидарность с Британией выразили партнеры по ЕС и НАТО. Они осудили нападение с применением нервно-паралитического вещества, разработанного российскими военными.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи в Варшаве 19 марта отметили важность совместного европейского ответа на события в Великобритании.

"Европейский союз должен обеспечить четкую реакцию, а не просто символическую. Российский агрессор должен знать, что он не может позволить себе атаковать члена НАТО", – сказал польский премьер.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056582
 
 
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улєтают ф радниє края дємбеля, дємбеля, дємбеля... )))
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...і куда нє взґляні в еті мартскіє дні всюду пІяниє ходят ані...
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"Прощание славянки" хорошо бы в исполнении египетского оркестра .
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А краще якби шопена (відомий марш) зіграв якийсь джазовий біґ-бенд в темпі allegro "Справа Скрипаля": російські дипломати залишають Британію - Цензор.НЕТ 2824
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Треба навпроти посольства паРаші в Лондоні поставити гучномовці з цією піснею:
https://www.youtube.com/watch?v=sIRTrsabL_M
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Во Франции задержан бывший президент Николя Саркози.

ВОТ ВАМ И ОТВЕТ НА ВОПРОС, ПОЧЕМУ КРЕМЛЕВСКИЕ УПЫРИ НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТДАДУТ ДОБРОВОЛЬНО ВЛАСТЬ В ЧУЖИЕ РУКИ.
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Ну шо? К родным берёзкам? Истосковались на чужбине..
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я їду додому, до себе в Сызрань,
моя жонушка не довольна,
каже: путін єблан!
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Ты сначала доедь...по классике жанра, самолёт надо БУКнуть..
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відмучились-відстраждались!
тепер ніщо не заважатиме кайфувати на березі моря Лаптєвих, на пляжах Норільську, на берегах славнозвісної річки Колими
Нарешті свобода!
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Российские дипломаты покидают Британию с тяжелым грузом...
"Дело Скрипаля": российские дипломаты покидают Британию - Цензор.НЕТ 2748

И им абсолютно пофиг, что в России это им не пригодится. Они воруют потому что не могут иначе. Ничего не поделать - скрепа.
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С языка сорвал. "Справа Скрипаля": російські дипломати залишають Британію - Цензор.НЕТ 3877 Пусть тщательно проверяют сколько рулонов туалетной бумаги попытаются вывезти!
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"Европейский союз должен обеспечить четкую реакцию, а не просто символическую. Российский агрессор должен знать, что он не может позволить себе атаковать члена НАТО", - сказал польский премьер.

От курва такая , а значит если государство не член НАТО, то рашке все позволено.
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Один из создателей советского химического оружия (Новичок) Анатолий Кунцевич был целью Мосада перед тем, как умер при загадочных обстоятельствах при перелете из Сирии в Москву.Как пишет газета «Йедиот ахронот», Израиль уведомил Кремль, что Кунцевич на протяжении многих лет продавал Сирии совершенно секретную информацию, касающуюся производства химоружия.
Есть сведения, согласно которым Кунцевич в 70-е - 80-е годы прошлого века возглавлял в СССР научно-исследовательские работы по созданию нервно-паралитических газов. Израильская разведка считала, что Кунцевич продавал свои ноу-хау Сирии в начале 90-х. Именно поэтому Иерусалим оказывал давление на Москву, добиваясь, чтобы Россия позаботилась о лишении сирийцев доступа к ее секретным разработкам.Россия не спешила удовлетворить требования Израиля. И в 2002 году 67-летний генерал-лейтенант Кунцевич таинственно скончался в самолете, выполнявшем рейс Алеппо-Москва.В Сирии убеждены, что российского ученого ликвидировала израильская разведка.

Кунцевич курировал исследования и разработки по «Новичку» на протяжение нескольких десятилетий - до момента, когда Борис Ельцин назначил его председателем комитета по проблемам химического и бактериологического оружия при президенте РФ. Это произошло в 1992 году, когда Россия договорилась с Западом об уничтожении своих запасов неконвенционального оружия массового поражения (кроме ядерного, разумеется).
По данным западных разведок, Кунцевич начал устанавливать отношения с сирийским руководством в 1995, а чуть позже продал за большие деньги режиму Хафеза Асада информацию и часть оборудования для производства боевых отравляющих веществ.
ЦРУ уверено, что смерть Кунцевича избавила Израиль и Запад от необходимости решать многие проблемы, которые с течением лет могли стать гораздо более острыми.
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Бэрримор, а что там за вой раздается на болотах?
Российские дипломаты домой едут, сэр.
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А почему москалей не высылают из Украины?
П А Р А Д О К С
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Дело Скрипаля": российские дипломаты покидают Британию
 
 
 
 
 
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