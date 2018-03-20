 "Дело Скрипаля": российские дипломаты покидают Британию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за этого инцидента. 19 марта солидарность с Британией выразили партнеры по ЕС и НАТО. Они осудили нападение с применением нервно-паралитического вещества, разработанного российскими военными.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи в Варшаве 19 марта отметили важность совместного европейского ответа на события в Великобритании.
"Европейский союз должен обеспечить четкую реакцию, а не просто символическую. Российский агрессор должен знать, что он не может позволить себе атаковать члена НАТО", – сказал польский премьер.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=sIRTrsabL_M
ВОТ ВАМ И ОТВЕТ НА ВОПРОС, ПОЧЕМУ КРЕМЛЕВСКИЕ УПЫРИ НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТДАДУТ ДОБРОВОЛЬНО ВЛАСТЬ В ЧУЖИЕ РУКИ.
моя жонушка не довольна,
каже: путін єблан!
тепер ніщо не заважатиме кайфувати на березі моря Лаптєвих, на пляжах Норільську, на берегах славнозвісної річки Колими
Нарешті свобода!
И им абсолютно пофиг, что в России это им не пригодится. Они воруют потому что не могут иначе. Ничего не поделать - скрепа.
От курва такая , а значит если государство не член НАТО, то рашке все позволено.
Есть сведения, согласно которым Кунцевич в 70-е - 80-е годы прошлого века возглавлял в СССР научно-исследовательские работы по созданию нервно-паралитических газов. Израильская разведка считала, что Кунцевич продавал свои ноу-хау Сирии в начале 90-х. Именно поэтому Иерусалим оказывал давление на Москву, добиваясь, чтобы Россия позаботилась о лишении сирийцев доступа к ее секретным разработкам.Россия не спешила удовлетворить требования Израиля. И в 2002 году 67-летний генерал-лейтенант Кунцевич таинственно скончался в самолете, выполнявшем рейс Алеппо-Москва.В Сирии убеждены, что российского ученого ликвидировала израильская разведка.
Кунцевич курировал исследования и разработки по «Новичку» на протяжение нескольких десятилетий - до момента, когда Борис Ельцин назначил его председателем комитета по проблемам химического и бактериологического оружия при президенте РФ. Это произошло в 1992 году, когда Россия договорилась с Западом об уничтожении своих запасов неконвенционального оружия массового поражения (кроме ядерного, разумеется).
По данным западных разведок, Кунцевич начал устанавливать отношения с сирийским руководством в 1995, а чуть позже продал за большие деньги режиму Хафеза Асада информацию и часть оборудования для производства боевых отравляющих веществ.
ЦРУ уверено, что смерть Кунцевича избавила Израиль и Запад от необходимости решать многие проблемы, которые с течением лет могли стать гораздо более острыми.
Российские дипломаты домой едут, сэр.
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