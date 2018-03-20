 "Дело Скрипаля": российские дипломаты покидают Британию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за этого инцидента. 19 марта солидарность с Британией выразили партнеры по ЕС и НАТО. Они осудили нападение с применением нервно-паралитического вещества, разработанного российскими военными.



Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи в Варшаве 19 марта отметили важность совместного европейского ответа на события в Великобритании.



"Европейский союз должен обеспечить четкую реакцию, а не просто символическую. Российский агрессор должен знать, что он не может позволить себе атаковать члена НАТО", – сказал польский премьер.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.