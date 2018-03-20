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 Политика Украины, Общество
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Все про:история (1406) Польша (4243) Яценюк (7630)

 Нужно создать украинско-польскую коалицию по примеру франко-германской, - Яценюк в интервью польскому TVN24

Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это вызовет катастрофу в украинском-польских отношениях.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву 16 марта, сообщили в пресс-службе НФ.

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 "Надо срочно остановиться и изменить повестку дня. Перевернуть страницу и отдать историю историкам, а политике - будущее", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве он обратился к польским партнерам с призывом "сделать все возможное, чтобы остаться объединенными с Украиной, не открывать "ящик Пандоры" истории": "Конечно, мы должны изучать историю. Но для меня очевидно, что мы должны творить историю".

Лидер "Народного фронта" напомнил, что Украине и Польше удалось прийти к примирению 20 лет назад.

"Если политики будут пытаться сделать из себя историков, это повлечет нас в катастрофу в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил, что многие в мире вдохновлены франко-германской коалицией: "Мы должны создать такую ​​же - украинско-польскую коалицию. Это будет победой для обеих наших наций".

Арсений Яценюк выразил надежду, что Конституционный суд Польши пересмотрит статьи польского закона об Институте национальной памяти, которые содержат упоминание об "украинских националистах".

"Верю, что украинские и польские политики не просто примирятся, а будут стоять плечом к плечу, чтобы сделать наши нации сильными, процветающими и демократическими", - сказал лидер "Народного фронта".

Источник: https://censor.net.ua/n3056580
 
 
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Ничего не получится... Не смогут прийти к консенсусу в вопросе - Украина-Польская, или Польско- Украинская
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Восточное партнерство, хорошая альтернатива разрозненному западу, тонущего в волнах популизма...
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