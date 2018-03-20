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 Политика Украины
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Все про:самоубийство (549) Бутусов Юрий (1358) Волошин Владислав (17)

 "Вечером в субботу Влад резко замкнулся в себе", - Бутусов о самоубийстве Волошина

Военный летчик, и.о. главы николаевского аэропорта Владислав Волошин накануне самоубийства в субботу вечером резко замкнулся в себе.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.

"Сегодня (18 марта. - Ред.) общался с женой Владислава - Надеждой и с его друзьями, с сослуживцами.

В пятницу Влад собрал большое совещание в аэропорту, говорил о проведении тендеров, сертификации полосы. Исполняющим обязанности директора его назначили только в конце января.

В субботу Влад со своим другом Андреем, тоже бывшим военным, которого сам Влад пригласил на работу в аэропорт в пожарную часть, ходили на базар. Влад купил туфли, сдал в ремонт свитер, чтобы забрать из починки в понедельник.

Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает...

Влад переживал за любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не говорил.

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Утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел...

Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. Скорая приехала быстро, врачи сделали все, что могли...

Квартира съемная, оттуда надо съезжать, машина служебная, ноутбук, гаджеты и телефон - служебные, сбережений нет.

Скрины из переписки в его телефоне, где он говорит о "суицидальных настроениях" и давлении со стороны главы ОГА - настоящие, от 24 февраля, из переписки с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным.

Однако супруга и его близкий друг Андрей конфликт с главой ОГА не подтверждают, говорят, отношения были рабочие, и о конфликтах речи не было. Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта.

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Друзья говорят, что никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку только был назначен, и, разумеется, оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких. У Влада чистые руки, по-другому быть не могло.

Из наград - орден "За мужество" 3-й степени и общественная награда "Народный герой Украины".

Остались сиротами дети - девочка 2 годика, мальчику 1 апреля исполнится 5 лет. Им сказали, что папа заболел...

Прощание состоится в среду, время и место пока не известны, завтра (20 марта, - ред.) семья примет решение.

Семье нужна помощь, с квартиры они съехали, нужны хорошие психологи да и просто дружеская поддержка. Карточка для помощи: Надежда Волошина: 5168757311484150".

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта

Источник: https://censor.net.ua/n3056579
 
 
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Нужно находить в себе силы и биться до конца, очень жаль...
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Думаю ему помогли, губер сделал все что бы довести его до самоубийства(если это таки реально было самоубийство)
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Бог непосильных заданий не дает. А теперь можно говорить, что угодно.
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Изза губера, оставить детей на дядю? Сильный шаг
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И пошли варианты...
Вот оно как, оказывается это просто обычный постАТОшный синдром ((
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Есть люди которые, склонны к суициду особенно при посттравматическом синдроме
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Ему надо было лечиться у психолога. Поствоенные синдромы непредсказуемы.
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"Со съемной квартиры семье с 2-мя маленькими детьми нужно съезжать..."Это ужасно,ребята...Неужели семье героя Украины,имеющего награды,не предоставят жилье??!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вечером в субботу Влад резко замкнулся в себе", - Бутусов о самоубийстве Волошина
 
 
 
 
 
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