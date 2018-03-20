 "Над нами стояли, кричали и подгоняли, называли нас по-разному", - украинские заробитчане о работе в Польше

Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".
"Вся западная Украина работает через водителей (нелегальный выезд за границу на заработки на авто. - Ред.) Сбор урожая яблок - это работа с раннего утра. Мы садились на трактор, нас везли в сад. Пока доезжали - светало, и уже было видно эти яблоки. Мы их рвали, пока не стемнело. Над нами стояли, кричали, подгоняли, называли нас по-разному ", - рассказала бывшая зарабитчанка Анна Броницкая.
По словам экс-работников, условия, в которых приходилось жить и работать, были крайне низкого уровня, это было сложно пережить не только физически, но и морально.
"Мы чувствовали себя, как рабы. И мы себя ощущали очень низко. Вы можете себе представить, что мы поехали на работу - это был февраль, на дворе зима - мы жили в вагончике. Там одновременно жили 100 человек. Там два человека в проходе не разминались. Надо было ходить боком", - вспоминает заработчанка Анна.
Авторы материала констатируют: многие украинцы не выдерживают таких условий и хотят сбежать, но работодатели прибегают к специальным схемам оплаты, что не позволяет нелегальным работникам уехать из страны.
"Условие от работодателя - отработать более трех месяцев - получишь по 7 злотых за час работы. Это где-то 55 гривен. Если менее трех месяцев - уже шесть злотых", - сообщают авторы.
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Идущая в стране война - средство выживание этой власти. При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.
В Польше вам просто так платить не будут.
президента, предприятия которого работают на врага, не имеет будущего...
- она как маяк для ольгинских троллей,
которые слетелись сюда как мухи на дерьмо...
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Кстати, сколько ваши работники ждут зазволения (типа А), и децизии в делах рассмотрения поданных заяв на карты побыта. И какие меры принимает фирма для (если вообще такие имеют место быть) для ускорения или скажем прямыми словами "выбивания" данных легализирующих документов.
Привезеш мінімально чистими, з врахуванням попередніх і поточних витрат від 3 тис евриків...
11 если неквалифицированный.
Водители от 14ти, электрики от 16ти, дальше - выше.
Зато сколько жучков в Украине наживаются на заробитчанах ! Куча посреднических фирм. Все столбы увешаны обьявлениями..... Им то конечно статья не понравилась-- ломает их бизнес )))
Разве это не правда?
За год это около 50 случаев.
На полтора ( )) ) миллиона заробитчан это 0.03 процента в год.
Меньше стат погрешности.
Так так ли ужасны Поляки? ))))
А плохо батракам на сельхозработах.
У поляков все свои технически грамотные в европах работают за хорошую зарплату, а в самой Польше с дорогой душой принимают наших технарей.....а батраки - так они везде батраки.....
Как грил дедушка Ленин - «Учитесь, дети мои, не ленитесь !»
)
электрику, воду,
которые они за 4 года задолжали украине.
Эти долги планируется погасить их укр бюджета.
А вы продолжайте ездить в польши-хуельши.
в днр нужно ехать - там коммуналка бесплатно.
И 2 пенсии - русская и украинская.