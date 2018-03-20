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 Общество
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Все про:Польша (4243) рабство (94) заробитчане (171)

 "Над нами стояли, кричали и подгоняли, называли нас по-разному", - украинские заробитчане о работе в Польше

Условия, в которых приходилось жить и работать, были очень тяжелые. Это было сложно пережить не только физически, но и морально, говорят бывшие работники-украинцы, которые отправляются работать за границу и часто оказываются фактически в рабских условиях. При этом основная часть украинцев работает нелегально.

Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

"Вся западная Украина работает через водителей (нелегальный выезд за границу на заработки на авто. - Ред.) Сбор урожая яблок - это работа с раннего утра. Мы садились на трактор, нас везли в сад. Пока доезжали - светало, и уже было видно эти яблоки. Мы их рвали, пока не стемнело. Над нами стояли, кричали, подгоняли, называли нас по-разному ", - рассказала бывшая зарабитчанка Анна Броницкая.

По словам экс-работников, условия, в которых приходилось жить и работать, были крайне низкого уровня, это было сложно пережить не только физически, но и морально.

"Мы чувствовали себя, как рабы. И мы себя ощущали очень низко. Вы можете себе представить, что мы поехали на работу - это был февраль, на дворе зима - мы жили в вагончике. Там одновременно жили 100 человек. Там два человека в проходе не разминались. Надо было ходить боком", - вспоминает заработчанка Анна.

Авторы материала констатируют: многие украинцы не выдерживают таких условий и хотят сбежать, но работодатели прибегают к специальным схемам оплаты, что не позволяет нелегальным работникам уехать из страны.

"Условие от работодателя - отработать более трех месяцев - получишь по 7 злотых за час работы. Это где-то 55 гривен. Если менее трех месяцев - уже шесть злотых", - сообщают авторы.

Источник: https://censor.net.ua/n3056578
 
 
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Румыния не Польша,к вам никто не хочет.
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В Румынии тоже есть, но там с языком лажа, румынский сложнее.
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статья- заказуха ! порохлы хотят чтоб бабло им капало, а не украинцам- работягам!
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Требуйте, бастуйте, меняйте власть... не верьте брехунам, если хотите, чтоб была Украина.. патриоты...
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Не наивные - батрачат в Польше и жалуются, что к ним относятся без должного почтения...
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Пошли страшилки. Почувствовала казна с ПФ отсутствие поступлений. Ничего, скоро еще больше сбежит людей от жыты по новому
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Цензор опять ватную джинсу разгоняет...(
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Барыги делают закидон,работайте в Украине на пецю,за 7 злотых в день,бо в Польше за 7 злотых в час плохо.
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Западная Украина до 70% голосовала за однотурового...
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голосовать, єто не значит разрешать вседозволенность
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Разве является неожиданностью то, что произошло после
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнули карьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды. Идущая в стране война - средство выживание этой власти. При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.


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Вот как то так. И странно. почему это люди выезжают на рабский труд из страны великого"рехформатора" Офшоренка у которого уже небось больше 200 рехформ "покращення"???
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в ІрландіЇ так поляки працювали десь в 2005-2006
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А что же вы, дурашки, в Польшу то попёрлись? "Над нами стояли, кричали и подгоняли, называли нас по-разному", - украинские заробитчане о работе в Польше - Цензор.НЕТ 1491
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А что Вас ждёт дома?тут никто не кричит ,тихо как на кладбище.
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Даже страшно представить в каких условиях они работали в Украине и жили, если им пришлось поехать на такие рабские заработки.
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Приехали из другой страны в чужую подзаработать, а их там никто не уважает... Безобразие!...
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Курвы еще те...У себя Европу нужно строить и перестать верить в сказки что где-то нас ждут и любят.
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в Україні і за 3000 тисячі в місяць ,рабство пересипане часто-густо рабсейским"благим матом"
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Поддерживаю поляков на все 100% - гнобьте их, унижайте, плюйте им в лица.... Что бы до этих зарабитчан дошло, что нужно вернуться в Украину, снести нахрен правящий кагал и наладить жизнь в своей стране наконец то....
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Нет! Он ждет, пока за него снесут. Сам он не пойдет, могут и по морде ударить. Коты, они такие - хвост поджал и под батарею.
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Alexander Kravchenko - Ха, меня то не унижают, я работаю на себя.... Вот пускай, кого обижают, тот и начнет первым - а я присоединюсь потом, если найду время.... "Над нами стояли, кричали и подгоняли, называли нас по-разному", - украинские заробитчане о работе в Польше - Цензор.НЕТ 2077
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Привыкли в Украине получать деньги за присутствие на рабочем месте и человеческое обращение от работодателя..
В Польше вам просто так платить не будут.
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Я, когда такие новости читаю, касательно Польши, мне как-то не по себе становится, честно. Можэ мне поперло, в этой жизни? Можэ есть разные поляки? Я, когда попал в свою компанию, два года назад, я в неё просто зубами вцепился. Мне там нравится всё! Отношение к нам, украинцам- отменное. Меня- уважают, к моему мнению- прислушиваются. По деньгам- просто никаких вопросов. Всё- в полном порядке. Единственное, на чем можно погореть- на бухле. Но... горят, почему-то, исключительно поляки. И всё- очень жестко: списание, высчитанное немалое бабло за свой улет и прилет замены. Ну, в общем, вы меня поняли.
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Это гониво Андрюх, имею кучу знакомых там на работе, такого не слышал, пошел заказ на возврат рабочих рук, а зарплату не хотят повышать, да и про 6-7 злотых фуфло, на сезонной тяжелой работе намного больше платят.
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Все зависит от того,к кому попадешь.Моя знакомая работала в Польше на клубнике у одного хозяина,так он за людей не считал и украинцев и беларусов,бегал,как надзиратель,даже передохнуть 5 минут не давал..,а другой отлично относился.
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только вернулся с Сумской области, у меня там сосед ездил в Польшу на работу, работал на пласт автомате, жилье, питание все бесплатно, смена в районе 10 часов, 7зл/час, работа не сложная, уезжал по знакомству, до него много ребят устроилось в эту фирму с нашей деревни, он там общался только со своими, парень не пьет не курит, вернулся очень довольным, после майских опять едет уже со своим братом, как-то так.
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Тому і 7зл, що харчування та житло безкоштовно
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Теж би був злий, як би до лютого яблука не зібрали.
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ага, дружніми шеренгами помарширують на заводи Фірташа )))
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Страна, терпящая
президента, предприятия которого работают на врага, не имеет будущего...
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Ну а что вы хотели. Вы в Польше таджики. Но Пеце и Гнойсману нужна валюта. так что работайте молча, иначе зачем вам Педро безвиз выбивал.
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Какой бред.... Зачем в Польшу ехать не легально работать? Есть масса возможностей приехать и работать легально.
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легально работать,это не по нашему..на экстрим нужен..
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По сути, есть два пути. Или убирать барыжно-кроличью воровскую власть и попытаться построить страну, близкую к европейским, или выбираться зарубеж...Польша, в эмиграционном плане, далеко не лучший вариант...Живу в Германии, полно поляков, сюда в последние годы, на работу наехало. Жизнь .-одна...Нужно искать своё место под солнцем...
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подскажите пожалуйста, сколько примерно оплачивается нормо час сотрудникам сто (ходовики)?
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эта "правдивая" желтуха уровня мацковскага камсамольца. что она здесь делает?
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На Цензоре полно такой провокационной джинсы
- она как маяк для ольгинских троллей,
которые слетелись сюда как мухи на дерьмо...
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Чё за бред написан? В Польшу проще выехать чем куда - либо. И из-за потери 30 евро соглашаться на нелегальный труд а потом жаловаться на жизнь? В Польше официально устроится на работу без проблем, а Поляки боятся использовать на работах нелегалов - очень высокие штрафы из-за этого. так что не верьте всякой чуши.
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Бояться, но притоны нелегалов вполне еще есть. Вопрос в том, кто соглашается, и чем руководствуется идя на нелегальную работу без каких либо прав.
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по всему видно, что эта барышня в Украине никогда не работала и не знает отношения работодателя к сотрудникам
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странно, у меня зять работает в Германии, на СТО слесарем-сварщиком, никто на ним не стоит, платят около 1900 евро/мес, снимает комнату за 400 евро, никакого рабства, никто ничего не спрашивает, свободно перемещается куда захочет, понемногу учит язык, назад сюда, на покращенну Педром Украину его не затащить, хочет там полностью легализоваться. Так же друг уехал в Польшу, фирма занимается разбором строительных лесов из труб и стеллажей, официально около 650 евро/мес, работают 8 часов в день, за сверхурочно доплачивают по повышенной ставке (сверхурочно можно не работать) и дают дополнительно на питание 12 евро в день (можно экономить и увеличить доход до 900 евро/мес), предоставляют жилье бесплатно. О написанном в статье ни от кого не слышал, такое рабство надо очень хорошо поискать, но "лучшего" рабства, чем работать в Украине и за 100 евро торговать на рынке зарабатывая кучу болячек в Европе точно не найти
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Тенденция сейчас немного изменилась, стали просто переезжать семьями, покупать недвижимость, начинать все с нуля на необжитом месте.
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Маю трішки відношення до праці в Польщі...
Зараз термінові вакансії:

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--- Работа сидя/стоя
- проверка заказа ;
- фиксирование различной информации по товару в электронной системе (через ПК скан);
- упаковка товара;
- зборка
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10 злотых как бы мало, на бесплатное проживание - огромный плюс!
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Робота якої кваліфікації така і оплпта... Зварникам з допусками для роботи на верфях від 25 злотих + ще кращі умови..
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А как это у вас получается работать по 12 часов по умове о праце если максимально с переработками допускается не более 48 часов в неделю?
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Да и зарплата странная как для умовы о праце. 10 злот (пусть даже нетто) не пасует к минимальной 13.70 брутто. В общем что то как то мутно.....
Кстати, сколько ваши работники ждут зазволения (типа А), и децизии в делах рассмотрения поданных заяв на карты побыта. И какие меры принимает фирма для (если вообще такие имеют место быть) для ускорения или скажем прямыми словами "выбивания" данных легализирующих документов.
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Втекти туди де краще, а створити у себе нормальне життя - нє, нехай цим займається хтось інший, а не я.
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Не мели чушь, на всех этих несчастных заробитчанах и держится вся экономика, миллиарды евро и долларов Украина получает именно от них, если бы все работали дома, то золотовалютный запас уже давно опустел бы и там завелись мыши, объявили бы дефолт и ели одни сухари. Все, что импортируется в Украину покупается за валюту, автомобили, телефоны, компьютеры, продукты и т.д. за гривны нам никто ничего не продаст.
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Не поверишь, вот когда оплачивать роскошную жизнь олигархату и высшим чиновникам станет тупо некому, вот тогда они и зачешутся. Уже чешутся, тому подтверждение повышение зарплат и подобные статьи.
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Фу цензор дно. Желтизна похуже кацапских новостей. Нах-нах.
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Тобто якщо ВІДПРАЦЮВАТИ!!!!! 6 місяців, не бухати, не прогулювати...
Привезеш мінімально чистими, з врахуванням попередніх і поточних витрат від 3 тис евриків...
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А скільки чистими має заробити за 6 місяців фактично підсобний робочий??? без досвіду...
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смотря где, в США на мусоровозах сборщик мусора (не водитель), человек, который опустошает мелкие мусорки в бак авто, зарабатывает $50/час.
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На 10 злотых грязными можно смело рассчитывать.
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За 10 років це 60 000 євро, дійсно дрібниця для українця.
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7 злотых в час? На кого рассчитана эта туфта?
11 если неквалифицированный.
Водители от 14ти, электрики от 16ти, дальше - выше.
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Минималка 12в час,если хлопнут и платил меньше минималки то миндец будет работодателю,новость очередная страшилка из темы а то путин нападет!
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Там на поляков вообще ещё кто батрачит, може беларусы какие или граждане востока? Просто таких страшилок никогда особо не слышал, или к другим не такое предвзятое отношение, или других очень мало, или что?
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Это правда только отчасти. Ибо большинство работает нормально и за нормальные деньги. У меня в этом году много клиентов приехавших из Польши и все они едут туда опять.Зарабатывают там денег , привозят их сюда , немножко и мне приносят)))) Так что как и везде есть места хорошие и не хорошие и люди среди заробитчан есть нормальные , есть неудачники и , куда ж без них , раззвездяи тож есть)))))) Так шо если ты раззведяй , то разными словами тебя везде называть будут))))))
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Ну что сказать возмущающимся --- все бывает, каждый устраивается на работу по разному: кому то везет, а кому то нет... Так что я бы осуждать и вешать ярлыки не стал.

Зато сколько жучков в Украине наживаются на заробитчанах ! Куча посреднических фирм. Все столбы увешаны обьявлениями..... Им то конечно статья не понравилась-- ломает их бизнес )))
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раньше они барыжили только визами а теперь заодно и "работой"
Разве это не правда?
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Якшо ви так даете до себе відноситися то ви і е раби.
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А давайте ПОСЧИТАЕМ:При современных СМИ любое подобное происшествие тут же всплывает. Лично я прикинул, что такое рассказывают примерно раз в неделю.
За год это около 50 случаев.
На полтора ( )) ) миллиона заробитчан это 0.03 процента в год.
Меньше стат погрешности.
Так так ли ужасны Поляки? ))))
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Вот одни пишут, что там плохо, другие, что хорошо.....а обратите внимание, хорошо тем, кто имеет специальность техническую и в Польшу по ней и поехал !
А плохо батракам на сельхозработах.
У поляков все свои технически грамотные в европах работают за хорошую зарплату, а в самой Польше с дорогой душой принимают наших технарей.....а батраки - так они везде батраки.....
Как грил дедушка Ленин - «Учитесь, дети мои, не ленитесь !»
)
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Скорее всего эта тетя сачковала, вот и получала нагоняй, если вообще там была, а не ""дочь афицера""
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Министр топлива Насалик готовит закон про списание днр лнр долгов за газ,
электрику, воду,
которые они за 4 года задолжали украине.

Эти долги планируется погасить их укр бюджета.

А вы продолжайте ездить в польши-хуельши.

в днр нужно ехать - там коммуналка бесплатно.

И 2 пенсии - русская и украинская.
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сам то работаю в Украине но много знакомых трудятся в ес. И я не слышал от кого нибудь что там так издеваются. наоборот хвалят и говорят что там отношение лучше к нам украинцам чем здесь у наших же украинцев-работодателей
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Над нами стояли, кричали и подгоняли, называли нас по-разному", - украинские заробитчане о работе в Польше
 
 
 
 
 
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