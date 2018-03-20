 "Над нами стояли, кричали и подгоняли, называли нас по-разному", - украинские заробитчане о работе в Польше

Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

"Вся западная Украина работает через водителей (нелегальный выезд за границу на заработки на авто. - Ред.) Сбор урожая яблок - это работа с раннего утра. Мы садились на трактор, нас везли в сад. Пока доезжали - светало, и уже было видно эти яблоки. Мы их рвали, пока не стемнело. Над нами стояли, кричали, подгоняли, называли нас по-разному ", - рассказала бывшая зарабитчанка Анна Броницкая.

По словам экс-работников, условия, в которых приходилось жить и работать, были крайне низкого уровня, это было сложно пережить не только физически, но и морально.

"Мы чувствовали себя, как рабы. И мы себя ощущали очень низко. Вы можете себе представить, что мы поехали на работу - это был февраль, на дворе зима - мы жили в вагончике. Там одновременно жили 100 человек. Там два человека в проходе не разминались. Надо было ходить боком", - вспоминает заработчанка Анна.

Авторы материала констатируют: многие украинцы не выдерживают таких условий и хотят сбежать, но работодатели прибегают к специальным схемам оплаты, что не позволяет нелегальным работникам уехать из страны.

"Условие от работодателя - отработать более трех месяцев - получишь по 7 злотых за час работы. Это где-то 55 гривен. Если менее трех месяцев - уже шесть злотых", - сообщают авторы.