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 Политика Украины, Общество
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 Бывший политзаключенный Чийгоз отыскал львовского школьника, поддержавшего его во время пребывания в российской тюрьме. ВИДЕО

Бывший политзаключенный Кремля и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отыскал и встретился со львовским школьником, который написал ему письмо в российскую тюрьму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал НТА, автором послания, которое попало к кремлевскому узнику, оказался десятиклассник Богдан Фенечок.

Свое письмо Богдан написал в сентябре 2016, когда был в 9 классе.

Как только Чийгоз оказался на свободе, он решил отыскать автора послания - попросил помощи друзей и опубликовал письмо в соцсетях. Сообщение увидела одноклассница Богдана.

"Такие письма они тебе дух дают и веру. Это самое главное", - рассказал крымский татарин львовскому школьнику во время встречи.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3056576
 
 
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Чийгоз, ты тоже напиши родным Светланы Бондаренко.
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Україна єдина! Ахтем - къырымлы, Богдан - українець, Ахтем - зрілий чоловік, Богдан - юнак, який тільки починає свій життєвий шлях. Символічно, що старше і молоде покоління, єтнічно різні люди з такою теплотою спілкуються. І найголовніше - вони обидва знають, що є громадянами однієї країни - України, і що Батьківщина у них одна - Україна, і що їхній ворог - спільний ворог - ворог України. Молодці обидва, достойні поваги всі, хто думає, як вони, діє, як вони.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший политзаключенный Чийгоз отыскал львовского школьника, поддержавшего его во время пребывания в российской тюрьме. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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