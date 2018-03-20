 Бывший политзаключенный Чийгоз отыскал львовского школьника, поддержавшего его во время пребывания в российской тюрьме. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал НТА, автором послания, которое попало к кремлевскому узнику, оказался десятиклассник Богдан Фенечок.

Свое письмо Богдан написал в сентябре 2016, когда был в 9 классе.

Как только Чийгоз оказался на свободе, он решил отыскать автора послания - попросил помощи друзей и опубликовал письмо в соцсетях. Сообщение увидела одноклассница Богдана.

"Такие письма они тебе дух дают и веру. Это самое главное", - рассказал крымский татарин львовскому школьнику во время встречи.

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