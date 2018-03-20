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 Политика Украины, За рубежом
  2027  37
Все про:Венгрия (572) НАТО (5700) Порошенко (14502)

 Венгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО, если не будет изменен закон об образовании, - Сийярто

Также Венгрия планирует препятствовать встрече министров обороны Украины и ЕС в апреле.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать участие украинского президента Петра Порошенко в саммите НАТО, который назначен на июль 2018 года, Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом он заявил во время визита в Брюссель на заседание Евросоюза, передает пресс-служба правительства Венгрии.

Сийярто сообщил о намерении блокировать проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, а также отказался поддерживать встречу министров обороны ЕС и Украины в апреле.

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"Относительно Украины у Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева," - заявил он, объясняя свои действия.

Он также отметил, что Венгрия готова незамедлительно перейти от блокирования к полной поддержке при условии, что Киев откажется от текущей версии закона "Об образовании" и внесет в него изменения, которых требует венгерское правительство.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к 2023 году не будет введено ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - настаивает Сийярто.

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При этом Украина должна предоставить юридические гарантии того, что требования будут выполнены, уточнил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3056575
 
 
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оказывается и ЕС И НАТО, на кую может вертеть венгерское ВСЕРИЯТО
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ё...ые шантажисты. Посмотрим чем ответит конидитер
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Залить ноги в тазик - и в Дунай. Шоколода хватит.
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Як залізе в пляшку, Росія ту пляшку в дупу запхає. То їхня головна скрєпа.
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лучше новичком пригостите, ведь с вовиком же якшаетесь
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Бля-а-а-а-а.... Сколько еще над здравым смыслом будет издеваться эта мадьярская хуйня???
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А пока пэтя будет сопли жевать и в пэрэмырря играться, так и будут мокать.
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не чего хунгары сделать не смогут их голос не может заблокировать в НАТО участие или не участие президента Украины Венгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО, если не будет изменен закон об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9820
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Опять американцам отвешивать оплеухи йобикам?

Блокирования совещаний Украина-НАТО быть не должно, - посол США при НАТО Бэйли.

По словам представителя США, заседаниям комиссии Украина-НАТО не стоит препятствовать, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса по оказании помощи Украине, в частности, в сохранении ее территориальной целостности.
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остается только пожелать венгрии побольше сияртов, ну и дальше двигаться этим курсом, потепенно выходить из структур НАТО, а потом и организовать у себя вексит. Или если хотите - хунексит.
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Рюсскую дрянь предлагал уничтожать даже Тургенев и Герцен,не говоря о Пушкине и Вяземском.........БЫДЛО
ИУПОЕ
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Да и у Солженицына есть хорошие предложения по переселению всех рассеян за Урал.
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Редкостные уроды эти маляры. Раз на границе ко мне погранец их докулопался почему я их языка не знаю если еду через их срану и хоть кто на лбу ему теш
и, что я транзитом)
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Тю... Говори, что переводчика наймешь.
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Нарочно ж не придумаешь,). Задрало автоправописание
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Задолбал гадёныш- Сийярто! На парашу не желаешь наехать?
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"Он также отметил, что Венгрия готова незамедлительно перейти от блокирования к полной поддержке при условии, что Киев откажется от текущей версии закона "Об образовании" и внесет в него изменения, которых требует венгерское правительство." - Требует? Вот как.......Нет слов - будем наблюдать, как поведет себя порошенко и правительство... Я думаю, теперь они просто обязаны послать главу МИД венгрии на йух публично....
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в принципе согласен. Hungary "should go away and shut up" (c) Gavin Williamson
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народ, а прикиньте как они геноцидили соседей,даже немцем вырезали под корень - факт )))
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Не заблокує. придумають якийсь формат.
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НАТОвцы! Помните - говнистый союзник намного опаснее говнистого врага!
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Венгрия ведет себя в ЕС и НАТО абсолютно идентично тому, как ведет себя РП в СБ ООН. А значит, и закончит она похоже. Станет европейским изгоем и отщепенцем. И мне что-то подсказывает, что ждать этого осталось не так уж долго.
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Да пошли нах. Закон об образовании ето только причина. Если венгерское правительство крепко подсело на акции Газпрома то пойди хоть чуть чуть венгрии на уступки после образования найдут еще 100 причин чтобы ставить Украине палки в колеса.
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Станислав Речинский


Был у меня когда-то сосед по дому смешной. Мальчишка лет 13. Как-то домой возвращаюсь, а он на скамейке сидит и что-то рисует в блокноте. Рисунок не воспроизведу, ящики какие-то. Спрашиваю, что это? Он говорит -- изобретение. Самозакапывающиеся гробы. Принцип на море подсмотрел, у крабов. И говорит, какая экономия будет на землекопах. Я тогда очень удивился, а сейчас вспомнил. Порошенко, Луценко и компанию чем-то напоминает. Они вот такие самозакапывающиеся гробы. Что ни шаг -- то жопа. На Мальдивы слетал -- рейтинг обвалился. С Саакашвили затеял возню -- все плюются. А тут и Луценко помогает. После Сейшел. Копайте, ребята, копайте, у вас классно получается.
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мне даже интересно, сколько же хуйло ему закинул, раз он продолжает за него так жопу рвать? даже не глядя на то, что все хуйловские подстилки заканчивают очень печально. там должна быть какая-то совершенно астрономическая сумма.
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Может Венгрии нужно выйти из ЕС и НАТО и присоединится к таёжному союзу?
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С Кремлевскими прокладками разговаривать бесполезно. Все говорит о том, что решение в части образования принято правильно и требует незамедлительно реализации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО, если не будет изменен закон об образовании, - Сийярто
 
 
 
 
 
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