 Венгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО, если не будет изменен закон об образовании, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать участие украинского президента Петра Порошенко в саммите НАТО, который назначен на июль 2018 года, Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом он заявил во время визита в Брюссель на заседание Евросоюза, передает пресс-служба правительства Венгрии.
Сийярто сообщил о намерении блокировать проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, а также отказался поддерживать встречу министров обороны ЕС и Украины в апреле.
"Относительно Украины у Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева," - заявил он, объясняя свои действия.
Он также отметил, что Венгрия готова незамедлительно перейти от блокирования к полной поддержке при условии, что Киев откажется от текущей версии закона "Об образовании" и внесет в него изменения, которых требует венгерское правительство.
"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к 2023 году не будет введено ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - настаивает Сийярто.
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При этом Украина должна предоставить юридические гарантии того, что требования будут выполнены, уточнил министр.
Блокирования совещаний Украина-НАТО быть не должно, - посол США при НАТО Бэйли.
По словам представителя США, заседаниям комиссии Украина-НАТО не стоит препятствовать, поскольку такие заседания проводятся в рамках действий Альянса по оказании помощи Украине, в частности, в сохранении ее территориальной целостности.
ИУПОЕ
и, что я транзитом)
Был у меня когда-то сосед по дому смешной. Мальчишка лет 13. Как-то домой возвращаюсь, а он на скамейке сидит и что-то рисует в блокноте. Рисунок не воспроизведу, ящики какие-то. Спрашиваю, что это? Он говорит -- изобретение. Самозакапывающиеся гробы. Принцип на море подсмотрел, у крабов. И говорит, какая экономия будет на землекопах. Я тогда очень удивился, а сейчас вспомнил. Порошенко, Луценко и компанию чем-то напоминает. Они вот такие самозакапывающиеся гробы. Что ни шаг -- то жопа. На Мальдивы слетал -- рейтинг обвалился. С Саакашвили затеял возню -- все плюются. А тут и Луценко помогает. После Сейшел. Копайте, ребята, копайте, у вас классно получается.