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Все про:задержание (4873) Саркози (166) Франция (1881)

 Во Франции задержали Николя Саркози, - Reuters

Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали в связи с расследованием дела о финансировании его предвыборной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со оссылкой на "Дождь", об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный источник.

Его поместили под стражу по требованию антикоррупционного подразделения судебной полиции утром 20 марта в Нантерре, сообщает Mediapart. Издание напоминает, что с 2013 года во Франции расследуют возможные нарушения при финансировании его избирательной кампании в 2007 году, в том числе при привлечении средств от лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас и без этого достаточно проблем, и мы не можем позволить себе страдать", - друг Путина Саркози призвал отменить санкции против России

Также его подозревали в незаконном привлечении средств наследницы империи L'Oreal Лилиан Бетанкур, это дело закрыли за недостатком улик. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056574
 
 
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Чресчур крепко Саркози - задружился с Хуйлом
вот и результат пришел...

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Дружбан Николя уже пошел паровозом У Франції затримали Ніколя Саркозі, - Reuters - Цензор.НЕТ 3397
Присоединяйтесь, дружбаны дорогие.......

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фирташ и путин финансировали президенскую кампанию порошенко в 2014 году!!!!!!!!!!!
перец-порохож.п ,а как тебе это?
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А это обычная брехня... авторства пригожинских спецов.....
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ты сам по себе.......брехня с приветом))))))))))
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но в спам пошоркаешь все-таки ты, чмо дебилое.
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Ніяких серйозних наслідків не буде. Як на мене -- звичайна гра a la "пшонка_викликав_кучму". Видається, що там половина в такому лайні, як Саркозі, тобто брали брудні гроші на вибори.

Утім, це моє особисте припущення.
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Це не поворот, це тенденція. Всі кацаполюби таємні і явні, всі мрійники про диктатуру, всі любителі на політиці робити гроші хоч і повільно, але впевнено займають місце на нарах. Маркер таких політиків - симпатія до кацапів.
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Вообще-то, по малоизвестному пророчеству Нострадамуса должны были в конце марта 2018 года одного низкорослого лидера страны с ядерным оружием за жопу взять, но кто ж мог подумать о такой злой иронии судьбы? Во Франции задержали Николя Саркози, - Reuters - Цензор.НЕТ 5240
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Почему не слышно воплей наших зрадоботов о том что долго расследовали...и почему арестовали аж через пять лет..а не через пядь дней.... Во Франции задержали Николя Саркози, - Reuters - Цензор.НЕТ 3184
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Демократия в Европе не поворотливая, но верная.
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Демократия всегда не поворотливая..с виду...потому что требует выполнения законов и необходимых процедур...
Вот только у нас многие этого не понимают...и хотят что бы все делалось быстро...по приказу....и им наплевать на Закон и процедуры....совок у товаришЧей в голове....
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С чего Вы взяли, что она неповоротливая, когда надо выдвигает обвинения кому хочет и когда хочет. Вот расследование может длиться несколько месяцев или лет.
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Не кому хочет..и когда хочет...а только тому кто нарушил Закон..и только тогда когда для этого есть основания.....
Демократия это не то что вас мадам в совейской социалистической губернии паРаши под названием Белоруссия...это несколько иное.....вам не ведомое....
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Тогда зачем месяцы расследования Скотленд-Ярда? И кстати что там с пробиркой - срослось уже?
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Он же бежал впереди американского паровоза когда бомбили Ливию. Следы заметал?
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Як американці могли бомбити Лівію, що ти верзеш, там же російське ППО.
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Буде цікаво, якщо "друга пуйла" у Франції запроторять до в'язниці.
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Ни фига себе! А я полагал, что такие ребята- таки неприкосновенны... Где ж он стратил? Ну, кроме коррупционных дел упомянутых.
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Бо великий друг хуйла. Друзів треба в політиці обирати правильно.
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ветерана грузино-кацапской войны закрыли.
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Зачем фото изменили..?? На первом товаришЧ саркози лучше выглядел....
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а ведь баба Йуля тоже бабки брала у Каддафи..
Ой! що щас начнется!!!.. "Невиноватая я! Он сам мне деньги дал!!!"
Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - СМИ
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ПИДОрашенский гандон, вторая шлюха проплаченная ботаксным педофильным Шнырем вовой после люпен!!!
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Взяли шибздика за финики. А как дышал, как по девкам бегал. И сколько он может интересного следствию про путина рассказать. Полонием его, непременно полонием. Во Франции задержали Николя Саркози, - Reuters - Цензор.НЕТ 2768
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Господа Шрёдер и Берлускони, явка с повинной смягчает наказание.
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хуйловского дружбана закрыли, - шредер приуныл..
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Люле приготовиться к задержанию, она так же как карлик Саркози брала деньги у Каддафи.
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Пока в Германии меркель канцлером...шредеру беспокоится не о чем....к сожалению...
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Во Франции разразился скандал после заявления лидера партии "Республиканцы" Лорана Вокье, что бывший президент Николя Саркози прослушивал телефоны министров своего правительства. Об этом утверждении политика стало известно из программы Quotidien французского телеканала TMC. В ней была обнародована аудиозапись, тайно сделанная во время занятия в одном из французских университетов, которое вел Вокье.
Он рассказал, что Саркози, занимая должность главы государства с 2007 по 2012 год, "дошел до того, что контролировал мобильные телефоны тех, кто приходил на заседания Совета министров". По его словам, Саркози перехватывал электронные сообщения и смс членов французского правительства, чтобы быть в курсе того, о чем говорят минист
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та ладно, шум подняли.... телефоны, эсэмэски.... А мог бы и одолженным новичком травануть.
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нечего было с хуйлом в десны биться. нефтерублики боком выходят.
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шредеру политическое убежище берлускони обещал.
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Зенит-Циклон-ДНЕПР

У Франції затримали Ніколя Саркозі, - Reuters - Цензор.НЕТ 7234 у порохоплядей от этой новости даже глисты заволновались)===================================================

Продукт Луб'янки. Це вкидання аналітичного відділу ФСБ.
Увага! Адмін не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався росiйський поребрiк і відклав лайно. У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає. Будьте обережні. Нагадаємо, за даними СБУ, в українському «Фейсбуці» - около тисячі акаунтів, які використовують спецслужби Московii.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал, порожній зал в Мюнхені, дорогий светр на Президентові) пишуть куратори на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Петра Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермiінформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських православних нафтодоларів.
ФСБ РФ використовує Фейсбук для дестабілізація ситуації в Україні всіма можливими засобами.
В першу чергу це повалення Президента України Петра Порошенко, як вкрай незручного і нездатного домовлятися з Кремлем політика з подальшим призначенням на пост Лідера України кремлівської маріонетки Віктора Медведчука - «патріота України» з Красноярського краю, або неконтрольовану вертолетчіцу - Надію Савченко.
Якщо щирі українці будуть протестувати на Майданi проти цих кандидатів, то у «збирача земель російських» маються в колоді запасні козирі: жiнка с косой, або Бойко з Мураєвим.
«Руський мир» має мету - знищення незалежності і суверенітету України з подальшим входженням ії до складу Московії на правах колонії.
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и кто помел покуситься на свободу старого хуйлопанского друга?
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Саркозі вмовляв Саакашвіллі бігти з Грузії під час війни в 2008му, і залишити Грузію рашці. Міхо не побіг, а зателефонував Джорджу Бушу молодшому, наорав на нього, і в чорне море війшов флот США і авіація. На тому все й завершилось. Саркозі ще те куйло.
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Москалі зупинилися за кілька км від Тбілісі і тільки тому шо з палуба авіаносця що стояв в Середземному морі були готові злетіти літаки США і розхирачити рашинські танчики.
Що робить авіація США ми бачили недавно в Сірії)))
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Молодцы французские спецы. Сработали, не взирая ни на что.
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надеюсь после каденции прочитать тоже самое про апача или кондитера
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от дурак саркози, не согласился на квартирку в Сочи, теперь приходится во французском сизо прохлаждаться.
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Ну в Могочи тоже неплохо! В валенках бы круглый год ходил, скульптуры из дерьма ваял.
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не, там негде в гольф поиграть. Да и прилепина туда приглашать в гости как-то не комильфо...
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Сейчас еще Берлускони снять с какой-нибудь девки и обоих отправить к путлеру в политическое убежище.
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Саркози подозревают в получении взятки при продвижении заявки Катара и России на проведение Чемпионата мира по футболу, в то время когда УЕФА возглавлял француз Мишель Платини
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Это кублу пример,что и после през-ва западные "партнеры" смогут достать,за то,что сейчас вы разворовываете их кредиты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо Франции задержали Николя Саркози, - Reuters
 
 
 
 
 
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