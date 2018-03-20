 Во Франции задержали Николя Саркози, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со оссылкой на "Дождь", об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный источник.

Его поместили под стражу по требованию антикоррупционного подразделения судебной полиции утром 20 марта в Нантерре, сообщает Mediapart. Издание напоминает, что с 2013 года во Франции расследуют возможные нарушения при финансировании его избирательной кампании в 2007 году, в том числе при привлечении средств от лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи.

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Также его подозревали в незаконном привлечении средств наследницы империи L'Oreal Лилиан Бетанкур, это дело закрыли за недостатком улик.