 Во Франции задержали Николя Саркози, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со оссылкой на "Дождь", об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный источник.
Его поместили под стражу по требованию антикоррупционного подразделения судебной полиции утром 20 марта в Нантерре, сообщает Mediapart. Издание напоминает, что с 2013 года во Франции расследуют возможные нарушения при финансировании его избирательной кампании в 2007 году, в том числе при привлечении средств от лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи.
Также его подозревали в незаконном привлечении средств наследницы империи L'Oreal Лилиан Бетанкур, это дело закрыли за недостатком улик.
вот и результат пришел...
Присоединяйтесь, дружбаны дорогие.......
перец-порохож.п ,а как тебе это?
Утім, це моє особисте припущення.
Вот только у нас многие этого не понимают...и хотят что бы все делалось быстро...по приказу....и им наплевать на Закон и процедуры....совок у товаришЧей в голове....
Демократия это не то что вас мадам в совейской социалистической губернии паРаши под названием Белоруссия...это несколько иное.....вам не ведомое....
Ой! що щас начнется!!!.. "Невиноватая я! Он сам мне деньги дал!!!"
Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - СМИ
Он рассказал, что Саркози, занимая должность главы государства с 2007 по 2012 год, "дошел до того, что контролировал мобильные телефоны тех, кто приходил на заседания Совета министров". По его словам, Саркози перехватывал электронные сообщения и смс членов французского правительства, чтобы быть в курсе того, о чем говорят минист
у порохоплядей от этой новости даже глисты заволновались)===================================================
Продукт Луб'янки. Це вкидання аналітичного відділу ФСБ.
Увага! Адмін не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався росiйський поребрiк і відклав лайно. У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає. Будьте обережні. Нагадаємо, за даними СБУ, в українському «Фейсбуці» - около тисячі акаунтів, які використовують спецслужби Московii.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал, порожній зал в Мюнхені, дорогий светр на Президентові) пишуть куратори на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Петра Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермiінформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських православних нафтодоларів.
ФСБ РФ використовує Фейсбук для дестабілізація ситуації в Україні всіма можливими засобами.
В першу чергу це повалення Президента України Петра Порошенко, як вкрай незручного і нездатного домовлятися з Кремлем політика з подальшим призначенням на пост Лідера України кремлівської маріонетки Віктора Медведчука - «патріота України» з Красноярського краю, або неконтрольовану вертолетчіцу - Надію Савченко.
Якщо щирі українці будуть протестувати на Майданi проти цих кандидатів, то у «збирача земель російських» маються в колоді запасні козирі: жiнка с косой, або Бойко з Мураєвим.
«Руський мир» має мету - знищення незалежності і суверенітету України з подальшим входженням ії до складу Московії на правах колонії.
Що робить авіація США ми бачили недавно в Сірії)))