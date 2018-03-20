 Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению в движении транспорта.
Кроме того, в Карпатах сохраняется значительный, третий, уровень снеголавинной опасности.
- Ти погоду на завтра дивився?...
Чоловік бере в руки пульт управління:
- Тобі яка погода потрібна?...
Так і у нас... Передивився в Інтернеті прогнози, на п"яти каналах телевізора - зовсім різні прогнози... По одних повинно сонце світить, по інших - сніг повинен падать, а за вікном хмари небо вкрили - ні сонця, ні снігу...
Тро-ло-ло?
И ещё меня интересует вопрос. О какой Днепропетровской области идёт речь, если город называется Днепр? Мне может кто нибудь объяснить этот момент?