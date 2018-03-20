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 Общество
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Все про:Гидрометцентр (555) непогода (356) погода (2423) штормовое предупреждение (97)

 Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Украины

На вторник, 20 марта, в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению в движении транспорта.

Кроме того, в Карпатах сохраняется значительный, третий, уровень снеголавинной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода в Украине: 4 населенных пункта в 2 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3056571
 
 
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Дивлюся я на статтю, і згадую анекдот: "Сидить чоловік, телевізор дивиться. З кухні приходить дружина. Питає:
- Ти погоду на завтра дивився?...
Чоловік бере в руки пульт управління:
- Тобі яка погода потрібна?...
Так і у нас... Передивився в Інтернеті прогнози, на п"яти каналах телевізора - зовсім різні прогнози... По одних повинно сонце світить, по інших - сніг повинен падать, а за вікном хмари небо вкрили - ні сонця, ні снігу...
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Так риба ж на реальну погоду реагує, а не на прогноз... Хлопці на днях поїхали, прогнозу повірили... Приїхали - мокрі, як хлющ, замерзлі, як "цуцики", і злі, як собаки - ні однієї рибки не впіймали, тільки бензину на 400 грн. спалили...
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Ты в какой стране там сидишь и дивишься? У меня в Днепре -10 и снега по пояс.
Тро-ло-ло?
И ещё меня интересует вопрос. О какой Днепропетровской области идёт речь, если город называется Днепр? Мне может кто нибудь объяснить этот момент?
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Объясняю. Днепропетровск в Днепр переименовывал городская администрация. А Днепропетровскую область должна переименовывать областная администрация, чего она не делала. Поэтому город Днепр, а область Днепропетровская.
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днепропетровск в ДНЕПР переименовала Рада, а не "городская администрация", также рада переименовывает и любую область, только с изменениями названия в Конституции
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Кстати, у кацапов тоже есть такое несоответствие (или было, если не поменялось). Город переменовали в санкт-петербург, а область, как была ленинградской, так и осталась.
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Холодный прав, гонят они пургу несусветную, и по градусам, и по осадкам. Ганьба и геть.
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Гидрометеослужбы Украины больше не существует. В моем городе была большая метеостанция, но пару лет назад ее ликвидировали, а другой нет на сотню километров. О каких прогнозах погоды можно вообще говорить. Вранье и фантазии. Так во всем.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШтормовое предупреждение объявлено в пяти областях Украины
 
 
 
 
 
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