 Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект о дипслужбе, изменения в Бюджетный кодекс и постановление об ответственности России за агрессию против Украины

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Начать утреннее пленарное заседание парламент намерен с принятия повестки дня восьмой сессии, за которую в который раз не проголосовали на прошлой неделе. 13 марта не поддержали доработанный проект постановления № 8063, одобрив только план работы на текущую неделю.

После этого ВР собирается принять в первом чтении правительственный законопроект № 8099 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) ", разработанный во исполнение обязательств Украины перед МВФ.

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Далее Рада перейдет к рассмотрению вопросов промышленной политики и предпринимательства. В этом блоке парламентарии собираются рассмотреть, в частности, законопроект № 5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" и альтернативный ему проект № 5495-1.

Также ожидается рассмотрение законопроекта № 7365 в защиту украинских экспортеров, предусматривающий внесение изменений в закон Украины "О внешнеэкономической деятельности".

На повторное второе чтение во вторник в Раду вносится проект закона № 6106 "О стратегической экологической оценке".

Вместе с тем парламент планирует принять постановление о комплексе неотложных мер относительно практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины (№ 5463).

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В первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта № 3149 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива(кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых".

Во втором чтении Рада будет рассматривать президентский законопроект № 6149 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей" и депутатский проект № 1174 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за преступления против военнослужащих Государственной пограничной службы, Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Управления государственной охраны Украины".

Кроме того, в повестке дня во вторник стоят вопросы о назначении отдельных внеочередных местных выборов, а также относительно проведения 16 мая 2018 года парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине".