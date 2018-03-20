 Сегодня ограничат движение по Северному мосту в столице

В Киеве 20 марта из-за проведения ремонтных работ ограничат движение по Северному (бывший Московский) мосту. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Киевавтодора" в Facebook.

"20 марта 2018 с 12:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда", – говорится в сообщении.

Киевлян просят с понимание отнестись к неудобствам.

Читайте также: Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов