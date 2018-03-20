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 Киевские новости
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 Сегодня ограничат движение по Северному мосту в столице

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

В Киеве 20 марта из-за проведения ремонтных работ ограничат движение по Северному (бывший Московский) мосту. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Киевавтодора" в Facebook.

"20 марта 2018 с 12:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда", – говорится в сообщении.

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Киевлян просят с понимание отнестись к неудобствам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056569
 
 
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