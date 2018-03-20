 Результаты преступных выборов в оккупированном Крыму никакого значения не имеют, а опубликованные проценты явки - тема для фельетонистов, - Джемилев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил сегодня уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Комментировать результаты незаконных и даже преступных выборов в оккупированной территории, как говорится, не очень "кошерно", поскольку эти результаты абсолютно никакого значения не имеют. Но сам факт проведения этих выборов, конечно, имеет очень большое и довольно положительное значение, ибо Россия еще раз, несмотря на многочисленные заявления и предупреждения международных структур и мировых лидеров, еще раз демонстративно нарушила международное право", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, нелегитимные выборы открывают путь для дальнейшего усиления санкций на страну-оккупанта, на дальнейшую изоляцию РФ от цивилизованного мира и приближения освобождения Крыма от оккупации.

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"Что касается опубликованных ими процентов явки на избирательные участки и процентов, отданных за тех или иных кандидатов в президенты голосов, то это, скорее всего, тема для фельетонистов. Я знаю, что из центра поступала инструкция, чтобы итоги "выборов" в Крыму в плане явки избирателей были примерно такими же, какие они огласили по итогам своего "референдума" в марте 2014 года, вот они и дали примерно такие же цифры, которые ничего общего с реальным положением вещей не имеют", - отметил Джемилев.

Он подчеркнул, что сделать это было совсем не трудно, потому что никакого независимого контроля за ходом "выборов" и подсчетом голосов не было.

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Напомним, незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%

19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".