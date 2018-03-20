 Массово бойкотируя выборы оккупантов, крымские татары совершили подвиг, но почти никто из украинских политиков этого не заметил, - Муждабаев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал крымскотатарский журналист и активист Айдер Муждабаев.
"Я пишу это поздно, я ждал весь день. В воскресенье наш народ совершил гражданский подвиг. Находясь в, казалось бы, совсем безнадежной ситуации, под многолетним постоянно растущим давлением, под слежкой ФСБ, под шантажом, угрозами, штрафами, увольнениями, изгнанием, тюрьмой, похищениями, убийствами крымские татары массово бойкотировали выборы оккупантов. Они показали всем, что гражданам Украины, настоящим хозяевам этой земли, до зубов вооружённый русский оккупант не указ. Но почти никто из украинских политиков, что при власти, что не при власти, этого не заметил. Не нашел даже слов признательности, не то, что действий в поддержку крымских татар. Да и черт с вами. Нам ваши слова не нужны, наш народ нередко в своей истории оставался один на один с врагом, наедине с собственным достоинством, честью, совестью. И этих, и это переживём. Но не говорите потом, что вы нам сочувствовали, сострадали и помогали. Вам никто не поверит", - написал он.
Муждабаев напомнил, что крымскотатарский народ постоянно сталкивался с предательством с разных сторон: "Наша судьба — это цепь предательств, в разных формах, с разных сторон. Равнодушие — вид предательства, самый циничный вид. Мы прекрасно видим поддержку миллионов неравнодушных украинцев и холод, расчёт политиков. Этот ваш расчёт, политики, — ваш просчёт. История не любит трусов и подлецов".
"Все, кто сегодня отворачивается от крымских татар, уйдут в небытие. Вам никто не поверит, вы ведь так же всех предадите. Я призываю украинцев в будущем не голосовать ни за одного политика, который игнорирует Крым и крымских татар. Это отличный тест на искренность всех их остальных слов. А мы продолжим делать то, что должны. Не им, а самим себе и всем порядочным людям в Украине. Спасибо за поддержку неравнодушным. Нас таких больше, мы все равно в конце концов победим", - резюмировал он.
Но данный пост Муджабаева выглядит несколько истерично. Откуда известно, сколько именно крымских татар не пошли на выборы?
Ну да, ведь он ведь участник в татарских организациях. И ATR финансируется из бюджета. А для меня все кто финансируется из бюджета функционеры, не чиновниками их называть.
Я вот не уверенадаже, что аксенова лишила украинского гражданства.
НО Я ПРАВА
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https://news.pn/ru/public/196146
а він в цей час на Мальдівах відпочіва.все що потрібно знати про цю владу.
"праблєм нєт".
В октябре 2014 года, на встрече Путина с представителями Совета по правам человека член СПЧ Николая Сванидзе заявил, что у него есть информация об исчезновении крымских татар, а также о случаях прямого похищения крымских татар "людьми без опознавательных знаков".
Президент ответил, что слышит об этом в первый раз, и поблагодарил правозащитника за то, что он обратил на это внимание. Также Путин отметил, что правительство России продолжит поддерживать крымских татар и оказывать им всю необходимую помощь.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что как таковой проблемы крымских татар не существует.
По словам пресс-секретаря Путина, если крымские татары "испытывают какие-то проблемы, связанные с экономической жизнью, с функционированием банковских структур и так далее", это те проблемы, с которыми сталкиваются все жители Крыма.
Источник: https://censor.net.ua/n329081
https://24tv.ua/ru/blog_socseti_tag5435
я нічого не маю проти цього генерала але якщо медведчук на Банкову їздить як на роботу з москви, то у мене виникають сумніви.
на чіїй стороні наша влада.
Даже назло рашке дать им автономию . Но не датировать , как это было все годы независимости
Вот у нас в Словакиии премьера за неделю из кресла выкинули - вот это демократия . И команд никто не ждал
Крым совсем не был плох без татар.
Когда они начали возвращаться, я уехал учиться в Харьков, но от родителей знал, как и что.
Так вот: Крым тогда лучше не стал после возвращения татар.
Они держались особняком, вели себя надменно и даже агрессивно, повсюду стояли сарайчики как признак самозахвата земли татарами.
Безусловно, целый народ не должен страдать по воле партийных функционеров.
Но на вопрос "что хорошего принесли с собой в украинское общество вернувшиеся татары" я для себя тогда ответил: ничего. Татары вернулись тогда обиженными с мыслью, что все вокруг им должны и обязаны.
Что-то мне подсказывает, что после аннексии мы оказались с татарами в одной лодке, и это нас сблизило, но на время.
И сколько героев не пошедших на выборы погибло на диване?
ХВАТИТЬ ИСТЕРИТЬ О СВОЕЙ ОСОБЕННОСТИ И РЕДКОСТИ(потому надо беречь). НАЧИНАЙТЕ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЙ КРЫМ И ЭТО БУДЕТ ЗАМЕЧЕНО. А БЕЗ ЭТОГО НИКАК И НИКОГДА. А БЕЗ ЭТОГО РАССТВОРЯЙТЕСЬ В ДРУГИХ НАРОДАХ, НА ВАШ ВЫБОР. C'EST LA VIE
як там Чубаров вЄщає???
"Зміни треба вносити в Конституцію України - автономію кримським татарам, жодного рішення без погодження з Курултаєм, корінний народ...маєм право на самовизначення, наша споконвічна земля" - млж не дослівно, але доволі знайомі "услишать народ данбаса, канстітуцію паменять,самаапріділєніє...путін ввєді" - дякую, проходили...тобто ще "проходим"
250 тис кримських татар "масово проігнорували вибори хуйла"...доречі так само масово вони "проігнорували захоплення криму"...так були тоді декілька тисяч, так зараз є пару сотень ...а решта?! пох? хто більше "відрахує" там й родіна?! - так кого фіга я маю їм співчувати???
а кого Х вони до Ердогана не апелють, мол "братан ти чого з хуйлом "вась-вась", а ну забацай йому санкції по саме "немогу"?! ні?дивно...
Кажется еще одни фашисты нарисовываются.