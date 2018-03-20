EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2279  77
Материалы по теме:
Все про:выборы (20210) Крым (19703) крымские татары (1760) Муждабаев (5)

 Массово бойкотируя выборы оккупантов, крымские татары совершили подвиг, но почти никто из украинских политиков этого не заметил, - Муждабаев

В воскресенье, 18 марта, в день проведения выборов президента РФ, крымскотатарский народ совершил гражданский подвиг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал крымскотатарский журналист и активист Айдер Муждабаев.

"Я пишу это поздно, я ждал весь день. В воскресенье наш народ совершил гражданский подвиг. Находясь в, казалось бы, совсем безнадежной ситуации, под многолетним постоянно растущим давлением, под слежкой ФСБ, под шантажом, угрозами, штрафами, увольнениями, изгнанием, тюрьмой, похищениями, убийствами крымские татары массово бойкотировали выборы оккупантов. Они показали всем, что гражданам Украины, настоящим хозяевам этой земли, до зубов вооружённый русский оккупант не указ. Но почти никто из украинских политиков, что при власти, что не при власти, этого не заметил. Не нашел даже слов признательности, не то, что действий в поддержку крымских татар. Да и черт с вами. Нам ваши слова не нужны, наш народ нередко в своей истории оставался один на один с врагом, наедине с собственным достоинством, честью, совестью. И этих, и это переживём. Но не говорите потом, что вы нам сочувствовали, сострадали и помогали. Вам никто не поверит", - написал он.

Муждабаев напомнил, что крымскотатарский народ постоянно сталкивался с предательством с разных сторон: "Наша судьба — это цепь предательств, в разных формах, с разных сторон. Равнодушие — вид предательства, самый циничный вид. Мы прекрасно видим поддержку миллионов неравнодушных украинцев и холод, расчёт политиков. Этот ваш расчёт, политики, — ваш просчёт. История не любит трусов и подлецов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, - Чубаров

"Все, кто сегодня отворачивается от крымских татар, уйдут в небытие. Вам никто не поверит, вы ведь так же всех предадите. Я призываю украинцев в будущем не голосовать ни за одного политика, который игнорирует Крым и крымских татар. Это отличный тест на искренность всех их остальных слов. А мы продолжим делать то, что должны. Не им, а самим себе и всем порядочным людям в Украине. Спасибо за поддержку неравнодушным. Нас таких больше, мы все равно в конце концов победим", - резюмировал он.

Массово бойкотируя выборы оккупантов, крымские татары совершили подвиг, но почти никто из украинских политиков этого не заметил, - Муждабаев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056564
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Те крымские жители которые ходили должны лишиться Украинского гражданства
 показать весь комментарий
 
 
жирный сейчас в Катаре жопу греет,там нефть и бабло,зачем ему в нищем Крыме что то замечать.
 показать весь комментарий
 
 
Там бабла нет. Вопрос Украинским "политикам" не интересен.
 показать весь комментарий
 
 
А якби кримці массово виступили в 2014 р. на підтримку України, то, можливо, і не треба було б зараз робити такі "подвиги".
 показать весь комментарий
 
 
не факт . вон в Донецке тогда тоже до хрена народу вышло и что ? мобилизовали своих бандюков . подвезли подмогу из Ростова . перетерли с ментами и разогнали . в Крыму было бы тоже самое
 показать весь комментарий
 
 
И толку от вашего бойкота если за хуйла 76%? Был бы толк могли бы предьявлять претензии. А ваш бойкот бсполезен
 показать весь комментарий
 
 
Політики зайняті обливанням брудом один одного. Вибори вже на обрії. До речі, це спостерігається і на форумі.
 показать весь комментарий
 
 
не, ну чё. вон борцуны с властью на майдане конструкции в поддержку крымских татар разобрали. отблагодарили, так сказать.
 показать весь комментарий
 
"Діди в 1918 воювали - можем повторить" - то про татар? Я так і думав.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
слышь, гавно соевое, плыло бы ты мимо...
 показать весь комментарий
 
 
им, политикам некогда, у них покращення, они живут уже по новому
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, дорогой. Ты считать умеешь? Они говорят о 10% от численности татар в Крыму! Но сколько из них не являются избирателями? А если пересчитать только избирателей, то 10% легко превращаются в 20-30%, а если взять в расчет, что эта цифра явно занижена, то и все 50-70%. Вот и думай!
 показать весь комментарий
 
Я всегда поддерживала и защищала на форуме крымских татар, за что была даже приписана к ним.)
Но данный пост Муджабаева выглядит несколько истерично. Откуда известно, сколько именно крымских татар не пошли на выборы?
 показать весь комментарий
 
 
он же написал - "весь день ждал". а к вечеру не выдержал, хильнул 150 коньячку, и поплакался всем в жилетку. именно так это выглядит. ну в самом деле, не медальку же он за непосещение выборов выпрашивает?
 показать весь комментарий
 
 
Сколько б не было, функционерам нужен электорат. Сколько они получают из бюджета, 10 млн. гривен.
 показать весь комментарий
 
Кого Вы имеете ввиду под функционером, Муджабаева?
 показать весь комментарий
 
ФУНКЦИОНЕР, функционера, муж. (неол. загр.). Лицо, выполняющее какие нибудь определенные функции в общественной организации, аппарате.

Ну да, ведь он ведь участник в татарских организациях. И ATR финансируется из бюджета. А для меня все кто финансируется из бюджета функционеры, не чиновниками их называть.
 показать весь комментарий
 
Ну, значит, в Украине демократия. Получающий деньги из бюджета активно критикует власть и при этом продолжает получать деньги.

 показать весь комментарий
 
Действительно , и вовсе какая то детская обида . ! Вообще то оно и не удивительно ,, Муджабаев сам по себе известный нытик . .

 показать весь комментарий
 
 
Так Слава Богу, что вообще вспоминают Крым. Я уверена, что все это бла-бла-бла . Для себя они уже давно поставили точку в определе6иях по поводу Крыма. Ненужно ориентироваться на худших. - на продажный политикум. Украинцы оценили. Все мы видим. Как несчастные люди, сражаются всеми возможными способами против машины превосходящей в силе и способной на все.
Я вот не уверенадаже, что аксенова лишила украинского гражданства.
 показать весь комментарий
 
 
хм... последняя фраза наводит на разные мысли... а только пол десятого. Массово бойкотируя выборы оккупантов, крымские татары совершили подвиг, но почти никто из украинских политиков этого не заметил, - Муждабаев - Цензор.НЕТ 8969
 показать весь комментарий
 
 
Вы думаете, что лишили? Ведь тамженашилюди! Вполне допускаю, что Аксёнов все ещё гражданин Украины по нашим представлениям.
 показать весь комментарий
 
 
В тех кругах даже не принято говорить о проблемах крыма, бо торговые партнеры . Это какой то сюрреализм. Только ревизия руцьких активов в Украине ДО ВЫБОРОВ очистит страну . Иначе он опять ПРОЛЕЗУТ во власть и Раду
 показать весь комментарий
 
 
Все що потрібно знати про сьогоднішню "українську владу". Україна Захара Прилєпіна, який брав участь у бойових діях на боці "ДНР", та їм подібних, навіть в розшук не оголосила.І вони спокійно почувають себе за межами Орди.
 показать весь комментарий
 
 
кому нужен старый муж тарвести из фейкового бата Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 1159
 показать весь комментарий
 
 
Прилепин кацап ,, а значит нужно обращаться в интерпол ..! Для интерпола же , как известно , нужны ну очень веские доказательства его преступлений . - он ваевал где то дэнэрэ )) такое у них не пройдёт . Видимо достаточных для интерпола доказательств его участия в боевых действиях нет , поэтому и не объявили .. К тому же известно что Прилепин больше воен бумажного плана , а на передовую его и калачом не заманишь . Ибо там страшно . ! .
 показать весь комментарий
 
исключительно женский взгляд - вы бы кофе выпили бы, может и попустит)))
 показать весь комментарий
 
 
да,да,да - какие вы вроде и разные но такие похожие))))
 показать весь комментарий
 
 
до членства в НАТО с такой властью ещё очень далеко..

«Снова Ширлан. Ад на земле»: в сети показали фото ужасных условий на николаевском полигоне
https://news.pn/ru/public/196146
а він в цей час на Мальдівах відпочіва.все що потрібно знати про цю владу.
 показать весь комментарий
 
 
тоже мне новость . у нас война с Московией идет а наши политики этого не замечают Массово бойкотируя выборы оккупантов, крымские татары совершили подвиг, но почти никто из украинских политиков этого не заметил, - Муждабаев - Цензор.НЕТ 4903
 показать весь комментарий
 
 
Единственное, что замечают украинские политики, так это суммы на своих счетах ,- остальное им неинтересно.
 показать весь комментарий
 
 
шо то последнее время этот эмигрант начинает все больше и больше напрягать.
 показать весь комментарий
 
 
та достали ЭмигРаша Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 3757 У себя дома не смогли так тут пытаютси чё то сделать Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 7883
 показать весь комментарий
 
 
это только начало. Скоро будет просто поток этой илиты, а при том парламенте, что имеем, никто не будет этому противодействовать. Страна захлебнется в вате.
 показать весь комментарий
 
было ещё в зимой 2014 го когда яныка выгоняли тут и веник тусил и прочие из рашки учили нас как павильно делать революцию И шо
 показать весь комментарий
 
 
подожди. У него еще жир в горбах не закончился. Как только интернет отключат - все блохеры будут тут как тут
 показать весь комментарий
 
Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 9871Это мягко сказано! Пасть разевают всё бойчее и громче. Дерзкие такие... В рашке сидели с языками в ж... А у нас пальцы веером и праведный гнев из ушей аж прёт!
 показать весь комментарий
 
 
татари, як і решта крисчан вірили, чекали і раділи московітській окупації - вєдь там обіцяли московські зарплати, тому й сиділи тихо, інакше б за свою землю стояли на смерть
 показать весь комментарий
 
 
Але те, що саме їх пресує окупаційна влада, факт.
 показать весь комментарий
 
А який сенс? Якби ще гірше не стало після тих звернень. В кращому випадку буде відповідь:
"праблєм нєт".

В октябре 2014 года, на встрече Путина с представителями Совета по правам человека член СПЧ Николая Сванидзе заявил, что у него есть информация об исчезновении крымских татар, а также о случаях прямого похищения крымских татар "людьми без опознавательных знаков".
Президент ответил, что слышит об этом в первый раз, и поблагодарил правозащитника за то, что он обратил на это внимание. Также Путин отметил, что правительство России продолжит поддерживать крымских татар и оказывать им всю необходимую помощь.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что как таковой проблемы крымских татар не существует.
По словам пресс-секретаря Путина, если крымские татары "испытывают какие-то проблемы, связанные с экономической жизнью, с функционированием банковских структур и так далее", это те проблемы, с которыми сталкиваются все жители Крыма.
Источник: https://censor.net.ua/n329081
 показать весь комментарий
 
дивним, було б чекати від цих тупорилих покидьків чогось подібного, пане Айдер
 показать весь комментарий
 
 
Гм. Какой-то подвиг так себе. Посидели дома, причем далеко не все, и уже подвиг. Более того, объективной статистики участия татар в выборах у нас нет. Чубака звездит то, что ему выгодно. Пидарашки вопят, что проголосовали практически 146% избирателей, 200% из которых - татары. Хрен поймешь. Но то, что среди коллаборантов большое количество татар, в том числе и во властных структурах - это факт, который отрицать невозможно, а можно попытаться замолчать. Что Чубака и иже с ним с переменным успехом и проделывает. При этом я снимаю шляпу и низко кланяюсь тем крымским татарам, которые действительно остаются преданными Украине и осознанно вслух высказывают свою гражданскую позицию. Но как же их мало!.. Ведь это единицы в сравнении с крымско-татарским населением Крысма. Капля в море. И я искренне сомневаюсь, что в случае выхода хотя бы трети населения крымских татар на организованный марш протеста против оккупации, мокши смогли бы им что-то противопоставить. И аргументация вроде "они безоружные", "их зарепрессируют" и т.д. не принимается. Вы хотите свободу и автономию, но чужими руками, ценой крови украинских ребят, отсидевшись при этом в подвалах, совершая "гражданский подвиг"? Не выйдет. Крым - это Украина. Была, есть и будет. И если вы хотите в ней занимать достойное место не по-причине местопроживания, а заслуженно, то для этого нужно что-то делать практически и активно, а не пассивно протирать штаны под кроватями.
 показать весь комментарий
 
 
Брат нового командувача Об'єднаних сил на Донбасі працює на окупантів в Кримуhttps://24tv.ua/ru/ru/brat_novogo_komanduvacha_obyednanih_sil_na_donbasi_pratsyuye_na_okupantiv_v_krimu_n939476А тепер скажіть, на вашу думку, те що людина, яка дарує значні суми грошей новому командувачу сил на Донбасі і в цей самий час працює на РФ в окупованому Криму, може бути фактором, який вливатиме на генерала Сергія Наєва? Чи буде він абсолютно незалежним, приймаючи рішення у війні з Росією, якщо на підконтрольній Росії території живе і працює близька йому людина, яка до того ж допомагає йому фінансово? І чи зможе РФ тиснути на українського генерала через його родича?
https://24tv.ua/ru/blog_socseti_tag5435

я нічого не маю проти цього генерала але якщо медведчук на Банкову їздить як на роботу з москви, то у мене виникають сумніви.
на чіїй стороні наша влада.
 показать весь комментарий
 
 
как они хотят автономии - прямо таки ужас - сначала возврат в Украину ,а потом решение по автономии и то если проголосуют за это
 показать весь комментарий
 
 
А я считаю, что автономию им надо дать. Крым- это исконно коренная их земля.
Даже назло рашке дать им автономию . Но не датировать , как это было все годы независимости
 показать весь комментарий
 
 
не ну и считайте себе на здоровье - демократия это власть большенства))
 показать весь комментарий
 
 
А большИНство - это кто? У украинцев референдумом не спрашивали их отношение к данному вопросу
 показать весь комментарий
 
явно уже кофе пьете - так не спрашивали и спросят - я так и написал и это не стоит исправлять ошибки, для этого есть программа,а если шо то делаеться - значит это так нужно)))
 показать весь комментарий
 
Тогда не пишите про демократию , раз ждете команду сверху о возможности референдума .
Вот у нас в Словакиии премьера за неделю из кресла выкинули - вот это демократия . И команд никто не ждал
 показать весь комментарий
 
а где вы мешкаете в Словакии ,не уж то а Попраде судя по цветочкам?
 показать весь комментарий
 
В Братиславе . Попрад- это горы- там холодно . А у нас виноградники как в Одессе
 показать весь комментарий
 
та в курсе про Малокарпатскую винную дорогу,а у меня типа дача под Оломоуцем это правда Чехия ))
 показать весь комментарий
 
Дать им автономию -это уничтожить Украину, как унитарное государство и, в последствии, как государство вообще. Это создаст прецедент, которым воспользуются все народности Украины и, объективно, правильно сделают, так как они ничем не хуже татар. А по факту, Крым - никакая это не "коренная земля" татар. Татары пришли в Крым в XIII-XIV вв., и, если исходить из этих фактов, то Тьмутараканское княжество Киевской Руси существовало на территории Крыма существенно раньше прихода туда татар. И Вы, София, как умный человек, которого я уже очень давно уважаю за здравость мыслей, покрутите этот вопрос с данной точки зрения. Что-то мне подсказывает, что Вы, подумав, измените свою точку зрения.
 показать весь комментарий
 
 
Мне , лично, татар жалко. Крым без татар - это как Полтава без украинцев. И нельзя размыть эту народность лаптями .
 показать весь комментарий
 
Мне их тоже жалко. Более того, я лично многих из них знаю и безмерно уважаю. Но ведь им никто в Украине не мешал сохранять свою аутентичность, религию, письменность, язык и т.д. Скорее наоборот, они ни в чем ограничены не были. Вот только причем здесь автономия - я конкретно понять не могу. Зачем смешивать мух с котлетами? Это чистое стремление к власти так называемых лидеров крымско-татарского народа, типа Чубаки и его последышей. Хотят создать "Новое Ханство". А самим татарам эта автономия триста лет не нужна! Им вполне вольготно жилось при Украине. Ни в чем ущемлены они не были. И не будут, после возврата Крысма в Украину. Но автономия...
 показать весь комментарий
 
 
я вырос в Крыму без татар, хотя один татарин по фамилии Азенгиреев каким-то образом учился в нашем классе.
Крым совсем не был плох без татар.
Когда они начали возвращаться, я уехал учиться в Харьков, но от родителей знал, как и что.
Так вот: Крым тогда лучше не стал после возвращения татар.
Они держались особняком, вели себя надменно и даже агрессивно, повсюду стояли сарайчики как признак самозахвата земли татарами.
Безусловно, целый народ не должен страдать по воле партийных функционеров.
Но на вопрос "что хорошего принесли с собой в украинское общество вернувшиеся татары" я для себя тогда ответил: ничего. Татары вернулись тогда обиженными с мыслью, что все вокруг им должны и обязаны.
Что-то мне подсказывает, что после аннексии мы оказались с татарами в одной лодке, и это нас сблизило, но на время.
 показать весь комментарий
 
Дать автономию - если Крым вернётся под контроль Украины, то бузить начнут татары ,независимости захотят.
И сколько героев не пошедших на выборы погибло на диване?
 показать весь комментарий
 
 
Крім Меджелісу ніхто не побачив масового бойкоту татарами виборів. А чи був цей бойкот?
 показать весь комментарий
 
 
зам редактора МК в 2014м когда коц со стешей в Слоавянске с дыркиным сидели чё то не протестовал Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 8392
 показать весь комментарий
 
 
Муждабаев,-заметили,не волнуйся.....
 показать весь комментарий
 
Они совершили подвиг,поменяв Украинское Гражданство на кацапские паспорта
 показать весь комментарий
 
 
Всем подвигам - подвиг. Куда там киборгам, с их аэропортом.
 показать весь комментарий
 
 
АЖ ЦИКАВО. А ЧТО ЖЕ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ВЛАСТЬ ДЛЯ КРЫМСКИХ ТАТАР??? ОБЪЯВИТЬ ЛЮДЬМИ ОСОБОГО СОРТА??? ДАТЬ КАЖДОМУ НЕХОДИВШЕМУ НА ВЫБОРЫ ху***ла ПО МЕДАЛЬКЕ, В ПРОТИВОВЕС расиским???
ХВАТИТЬ ИСТЕРИТЬ О СВОЕЙ ОСОБЕННОСТИ И РЕДКОСТИ(потому надо беречь). НАЧИНАЙТЕ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЙ КРЫМ И ЭТО БУДЕТ ЗАМЕЧЕНО. А БЕЗ ЭТОГО НИКАК И НИКОГДА. А БЕЗ ЭТОГО РАССТВОРЯЙТЕСЬ В ДРУГИХ НАРОДАХ, НА ВАШ ВЫБОР. C'EST LA VIE
 показать весь комментарий
 
 
ещё раз для меня авторитетом является Джемилев нежели эмиграша муджабаев Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 2286
 показать весь комментарий
 
 
Но мне не понятно до сих пор , почему татары , массово защищая весь день крымский парламент , на второй день не вышли. КТО ДАЛ ОТБОЙ СОПРОТИВЛЕНИЮ? Меркель? Олланд? Турчинов? Ддемилев?
 показать весь комментарий
 
 
я може й скажу "не в тредні" - але я вам нікуя не співчуваю (взагальному) й ось чому

як там Чубаров вЄщає???

"Зміни треба вносити в Конституцію України - автономію кримським татарам, жодного рішення без погодження з Курултаєм, корінний народ...маєм право на самовизначення, наша споконвічна земля" - млж не дослівно, але доволі знайомі "услишать народ данбаса, канстітуцію паменять,самаапріділєніє...путін ввєді" - дякую, проходили...тобто ще "проходим"

250 тис кримських татар "масово проігнорували вибори хуйла"...доречі так само масово вони "проігнорували захоплення криму"...так були тоді декілька тисяч, так зараз є пару сотень ...а решта?! пох? хто більше "відрахує" там й родіна?! - так кого фіга я маю їм співчувати???

а кого Х вони до Ердогана не апелють, мол "братан ти чого з хуйлом "вась-вась", а ну забацай йому санкції по саме "немогу"?! ні?дивно...
 показать весь комментарий
 
 
Таке щось... За такою логікою усі ті хто не ходили на вибори до 2014 року - борці зі злочинною попередньою українською владою, а ті хто ходили на вибори - зрадники! Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 3983 А для наступної влади будуть зрадниками приймавшії участь у 2014-му. То навіщо взагалі мати активну позицію, якщо той що нічого не робить більший патріот?
 показать весь комментарий
 
Татары значить подвиг, а все остальные плебс, второй сорт...? Масово бойкотуючи вибори окупантів, кримські татари здійснили подвиг, але майже ніхто з українських політиків цього не помітив, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 5324
Кажется еще одни фашисты нарисовываются.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМассово бойкотируя выборы оккупантов, крымские татары совершили подвиг, но почти никто из украинских политиков этого не заметил, - Муждабаев
 
 
 
 
 
 вверх