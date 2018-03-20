 Россия заблокировала заседание Совета безопасности ООН по правам человека в Сирии

Россия заблокировала заседание Совета безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", – сказал российский дипломат. Россию поддержали Китай и непостоянные члены Совета безопасности, Казахстан и Боливия.

Заседание пытались инициировать Франция и шесть других членов Совета безопасности – Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу.



На протяжении последних недель сирийские правительственные войска провели крупную наступательную операцию в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, которая находилась под контролем вооруженной оппозиции с 2012 года. По данным сирийского Центра мониторинга нарушений прав человека, войска Асада сейчас контролируют более 80 процентов этой территории.

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Западные правительства и ООН призвали правительство Сирии и его союзников, включая Россию, прекратить наступление, жертвами которого стали более тысячи мирных жителей, в том числе 215 детей. По оценкам ООН, в Восточной Гуте разрушены более 70 зданий. Город подвергся гуманитарному кризису. Колонны грузовиков с медикаментами и продуктами несколько раз разворачивались на границе анклава из-за активных боев.