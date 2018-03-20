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 Россия заблокировала заседание Совета безопасности ООН по правам человека в Сирии

Заместитель посла России в ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва не видит оснований для этого заседания, поскольку права человека – не предмет повестки дня Совета безопасности.

Россия заблокировала заседание Совета безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Радіо Свобода.

"Для этого в Женеве работает Совет по правам человека", – сказал российский дипломат. Россию поддержали Китай и непостоянные члены Совета безопасности, Казахстан и Боливия.

Заседание пытались инициировать Франция и шесть других членов Совета безопасности – Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу.

На протяжении последних недель сирийские правительственные войска провели крупную наступательную операцию в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, которая находилась под контролем вооруженной оппозиции с 2012 года. По данным сирийского Центра мониторинга нарушений прав человека, войска Асада сейчас контролируют более 80 процентов этой территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля

Западные правительства и ООН призвали правительство Сирии и его союзников, включая Россию, прекратить наступление, жертвами которого стали более тысячи мирных жителей, в том числе 215 детей. По оценкам ООН, в Восточной Гуте разрушены более 70 зданий. Город подвергся гуманитарному кризису. Колонны грузовиков с медикаментами и продуктами несколько раз разворачивались на границе анклава из-за активных боев.

Источник: https://censor.net.ua/n3056562
 
 
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Пора американцям сказать "сакральну" фразу: "Можем повторить...". "Кацапні виявилося, Дейр-ез-Зору не вистачило...
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Буковский: 80% мирового терроризма имеют корни в российском ФСБ. Если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на 80%

Россия заблокировала заседание Совета безопасности ООН по правам человека в Сирии - Цензор.НЕТ 5309
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Правильно, надо заниматься своим делом. Казахстан и Китай адекватные страны.
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Леха, а что правда, что у казахов своего алфавита до 1928 года не было ?
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Россия заблокировала заседание ..... по правам человека в.....

в принципе это стандартное явление где бы ни было.
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Убийца хочет безнаказанно потакать своим кровавым похотям. Конечно, имея право вето на любое решение ООН против его гнусностей, он будет его использовать по полной программе. Рассеяне - люди?
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Оккупантам и агрессорам все можно. Европа спит.
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Больше боится и не хочет выходить из зоны комфорта. Авось пронесет.
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Коли вже ті оонівські дебіли змінять Устав ООН? Не хочуть каци розглядати це питання - пшлінах, розглянуть і без них.
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Понятное дело где россия и где Права Человека!? Это же не совместимо.
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команда ООН заслужила виступати у "Лізі сміху" зеленського
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я в шоке,раша заблокировала заседание Совета безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии,но при этом подает иски в европейские суды о защите прав рашалюдей Россия заблокировала заседание Совета безопасности ООН по правам человека в Сирии - Цензор.НЕТ 9510
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Раздвоение личности. Не зря гербом двуглавая курица.
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это скажите спасибо, что заблокировала, а ведь могла и заринчиком травануть. Так что целуйте руки небензе
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Як таке може бути у наш час? Якась гнійна параша блокує оон і всі сидять і нічого не роблять! Сірійських дітей вам не шкода,політики?
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Цікаво, а що хтось сподівався на іншу реакцію від москалів???
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Вчера рассеяне массово вышли на протесты против бомбежек Сирии и за вывод войск с Украины. Полиция была с народом и устроили обнимашки с народом. Путин раскаялся и подал в отставку. А потом прозвенел будильник, я проснулся и пошел на роботу. Сегодня обязательно досмотрю этот сон.
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надо менять Устав ООН и на изгоев не обращать внимания
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треба називати речі своїми іменами - ООН це співучасник світового тероризму імені путіна
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похоже хуйлопан планирует по окончанию этого всего цирка получить убежище в поднебесной у вечного генсека. А как аванс денсяопину отдал кусок сибири и тазик пресной воды.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия заблокировала заседание Совета безопасности ООН по правам человека в Сирии
 
 
 
 
 
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