 Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Подход НАТО к России решительный, оборонительный и соразмерный. Он сочетает в себе сильное сдерживание и защиту с открытостью к содержательному диалогу. Россия будет и впредь стремиться разделить нас. Но союзники по НАТО остаются едины. И мы солидарны с Великобританией", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что отравление в Солсбери произошло на фоне безрассудного поведения России и НАТО реагирует на эту модель поведения.

"Мы видели незаконную аннексию Крыма, нарушающую суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы видели дальнейшие усилия России по дестабилизации Восточной Украины. И мы видели, что Россия продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты", - добавил генсек НАТО.

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.