EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  462  16
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1736) НАТО (5700) Россия (68512) Столтенберг (529) Джонсон_Борис (81) Скрипаль (100)

 Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля

НАТО реагирует на агрессивную модель поведения России, которая продолжает попытки разделить союзников.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Подход НАТО к России решительный, оборонительный и соразмерный. Он сочетает в себе сильное сдерживание и защиту с открытостью к содержательному диалогу. Россия будет и впредь стремиться разделить нас. Но союзники по НАТО остаются едины. И мы солидарны с Великобританией", - сказал Столтенберг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - Генсек НАТО Столтенберг

Он отметил, что отравление в Солсбери произошло на фоне безрассудного поведения России и НАТО реагирует на эту модель поведения.

"Мы видели незаконную аннексию Крыма, нарушающую суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы видели дальнейшие усилия России по дестабилизации Восточной Украины. И мы видели, что Россия продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты", - добавил генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения"

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056555
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вот была бы злоба - не разгромили бы Чечню кацапы. В защите своих земель нет места демагогии
 показать весь комментарий
 
 
Пора рашу разделить . А то одна старуха Шапокляк - а всему миру гадит
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Долю хочешь? Может сразу Газпром или Росснефть?
 показать весь комментарий
 
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Хаджи-Мурат (Лев Толстой)
 показать весь комментарий
 
 
Столтенберг простая аксиома, чтоб Россия не вредила у России нужно отобрать - заблокировать источники финансирования, которые дают ей возможность вредить... Великобритания ЕС, НАТО, делают что то в этом направлении, ровным счетом нихера...
 показать весь комментарий
 
 
ну наконец-то декларация о приверженности
 показать весь комментарий
 
 
цікаво,коли НАТО і весь Захід, ввалить гарного пенделя) кацапії?! Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 1250
 показать весь комментарий
 
 
Столтенберг, сдавайся, в этом НАТО ты денег не заработаешь:
 показать весь комментарий
 
Разве что на такое (это его дача в Норвегии):
 показать весь комментарий
 
Йенс, разберитесь сначала у себя со своими ёбиками - пусть или крестик снимут, или трусы наденут, а то мы тут уже прямо ожидаем вторжения ихних говнедов.
 показать весь комментарий
 
Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 5465

Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 8968 Дмитро Корчинський
58 хв ·

Не лише композитори. Російська поезія, режисура, кінематографія, блатна субкультура, наука, економіка - теж суцільні євреї.
Якщо раніше росію створювали татари, згодом (у вісімнадцятому-дев'ятнадцятому ст.) німці, то у ХХ ст. - переважно євреї.
Коли євреї заходилися паралельно створювати ще й державу Ізраїль і великим числом виїхали туди, радянський союз розвалився.

На жаль, виїхали не всі, тому монстр все ще існує. Цікаво, кому вони передадуть естафету? Не росіянам же!
ВИДЕО
https://youtu.be/XjpRWCzdLtA

Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 3077



 показать весь комментарий
 
 
Лео Кот, ти навіщо антисеміитизм)), поширюєш?! Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 2429 Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 2429 Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 2429

ти що русофоб?! Россия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 2429
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия будет и впредь стремиться разделить нас, но мы солидарны с Великобританией, - Столтенберг об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
 вверх