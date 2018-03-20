Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Подход НАТО к России решительный, оборонительный и соразмерный. Он сочетает в себе сильное сдерживание и защиту с открытостью к содержательному диалогу. Россия будет и впредь стремиться разделить нас. Но союзники по НАТО остаются едины. И мы солидарны с Великобританией", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что отравление в Солсбери произошло на фоне безрассудного поведения России и НАТО реагирует на эту модель поведения.
"Мы видели незаконную аннексию Крыма, нарушающую суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы видели дальнейшие усилия России по дестабилизации Восточной Украины. И мы видели, что Россия продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты", - добавил генсек НАТО.
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Хаджи-Мурат (Лев Толстой)
Дмитро Корчинський
58 хв ·
Не лише композитори. Російська поезія, режисура, кінематографія, блатна субкультура, наука, економіка - теж суцільні євреї.
Якщо раніше росію створювали татари, згодом (у вісімнадцятому-дев'ятнадцятому ст.) німці, то у ХХ ст. - переважно євреї.
Коли євреї заходилися паралельно створювати ще й державу Ізраїль і великим числом виїхали туди, радянський союз розвалився.
На жаль, виїхали не всі, тому монстр все ще існує. Цікаво, кому вони передадуть естафету? Не росіянам же!
ВИДЕО
https://youtu.be/XjpRWCzdLtA
ти що русофоб?!