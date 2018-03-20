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 Политика Украины, За рубежом
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 Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться, - представитель Генсека Дюжаррик о российских "выборах"

В связи с незаконными выборами президента РФ в оккупированном Россией Крыму ООН выразила свою позицию, напомнив о резолюциЯХ Генеральной Ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопрос украинских медиа в Нью-Йорке представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - отметил официальный представитель генерального секретаря ООН во время пресс-брифинга в штаб-квартире Организации.

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Он также подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.

Тем временем, Постоянное представительство Украины при ООН на официальной странице в сети Twitter распространило сообщение.

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"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", - отмечается в сообщении дипломатической миссии.

Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться, - представитель Генсека Дюжаррик о российских выборах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056553
 
 
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це добре, що онн на стороні України, а що наші учильники,
всі позови подали у всі суди планети?! Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться, - представитель Генсека Дюжаррик о российских "выборах" - Цензор.НЕТ 3350
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З тексту новини можна припустити, що ООН буде постійно стурбованою.
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ООН как обеспокоенный сосед)))) стучит в дверь комнаты где происходит насилие и явное преступление...и тихо так заявляет извергу...знайте мы против!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться, - представитель Генсека Дюжаррик о российских "выборах"
 
 
 
 
 
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