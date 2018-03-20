 Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться, - представитель Генсека Дюжаррик о российских "выборах"

Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопрос украинских медиа в Нью-Йорке представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея неоднократно высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", - отметил официальный представитель генерального секретаря ООН во время пресс-брифинга в штаб-квартире Организации.

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Он также подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.

Тем временем, Постоянное представительство Украины при ООН на официальной странице в сети Twitter распространило сообщение.

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"В связи с никчемными выборами в Крыму, представитель Генерального секретаря ООН напомнил о резолюции Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и признании России государством-оккупантом", - отмечается в сообщении дипломатической миссии.