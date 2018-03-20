 Более 2 тысяч жителей Одесской области все еще остаются без теплоснабжения, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 марта в ГСЧС поступила информация о том, что в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остались без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 чел.). По состоянию на 7:00 20 марта газоснабжения не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха 3 градуса мороза", - сказано в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле ДСНС.