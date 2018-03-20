EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  296  2
Все про:Одесская область (1437) ГСЧС (1390) отопительный сезон (150)

 Более 2 тысяч жителей Одесской области все еще остаются без теплоснабжения, - ГСЧС

В с. Крыжановка на Одесчине без теплоснабжения остаются 8 многоэтажных домов, в которых проживает более 2 тысяч жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"18 марта в ГСЧС поступила информация о том, что в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа остались без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6 тыс. 500 чел.). По состоянию на 7:00 20 марта газоснабжения не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха 3 градуса мороза", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода в Украине: 4 населенных пункта в 2 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/n3056552
 
 
VEhrNGRrdzVReXN3V1V4UmRuUkRMekJNYWxKbmRFTXhNRXgyVW1wT1F6a3dXWFpSZFZORVVtZGtRekV3VEdaUmRuUkRPV1pPUTFRd1MwaFJjRGxEYUdaT1EyVXdURlJSZEdSSFFqQlpTRkYxZEVOM01GazRaekJNTjFGelpFTTNNRXhFVW1ka1IwTXdXWGM5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сам прикрутиш, чи руки виросли з одного місця?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 2 тысяч жителей Одесской области все еще остаются без теплоснабжения, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх