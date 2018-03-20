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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (572) НАТО (5700) образование (1737) язык (3302) нацменьшинства (135) Сийярто (18)

 Венгрия вернется к позиции поддержки Украины, если закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены изменения, - глава МИД Сийярто

Глава венгерского МИД заявляет, что у его страны нет других инструментов, кроме как блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО). Как говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, об этом Сийярто сказал сегодня журналистам в рамках своего участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", - подчеркнул глава венгерского МИД.

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"Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом", - подчеркнул Сийярто.

Он отметил, что Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, "если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье".

Также на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне", когда, по его убеждению, "Украина осуществляет нарушения международного права".

Также Сийярто призвал европейских министров "четко заявить, что соблюдение международного права является одной из предпосылок для дальнейшего прогресса и поддержки на пути к европейской интеграции".

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"Тот факт, что такая страна как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Как сообщила пресс-служба венгерского МИД, в последнем письме к чиновникам Евросоюза и генеральному секретарю НАТО, Сийярто отметил, что "Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения".

Также он сказал, что Украина должна провести необходимые консультации с венгерским меньшинством, и только после достижения договоренностей с ним воплощать этот закон на основе таких консультаций.

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"Венгрия и Европейский Союз рассчитывают, что Украина воплотит рекомендации Венецианской комиссии, проконсультируется с национальными меньшинствами и серьезно примет запрет на устранение существующих прав. Поэтому переговоры с венгерским национальным меньшинством должны начаться и реализация украинского образовательного закона должна быть приостановлена", - добавил Сийярто.

Источник: https://censor.net.ua/n3056549
 
 
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Скоро словосочетание "международное право" станет матом!
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"Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать..."

Все это напоминает анекдот про "И снова здравствуйте".
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Потрібно внести поправки в закон про подвійне громадянство - автоматично позбавляти громадянства України, при отриманні громадянства іншої країни Венгрия вернется к позиции поддержки Украины, если закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены изменения, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 9717 не можна однією сракою сидіти на двох стільцях....
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Почалось шантажування. Чіста кацапська манера.
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Ну не зря же Хуйло Венгрию два раза посещял а 20017 году.
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Может,Климкин возьмет свои яйца в кулак и наконец-то наберется храбрости и пошлет публично на х.й эту вконец зарвавшуюся мадьярскую обезьяну?!
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значит однофамилец. есть тут у нас один жулепоклонник.
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слово "сіярто" з мадярської, випадково, не як "хуйло" перекладається?
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Не знаю як воно перекладається, а за поведінкою - то лупа пізалу*на.
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Скільки в Угорщині україномовних навчальних закладів, що утримуються за рахунок угорського бюджету?
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Совсем министр зазвизделся. "освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории" и по размещению воинской части - "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это".
Дайте ему селёдки.
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осталось что б нами еще мыши покомандовать пытались и дно достигнуто
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Выходим из того, что Закарпатье вашим не будет никогда, кочевники. Все ваши хотелки, дерганья, движения - пустая трата времени, сил и ресурсов. Шкурка стоит выделки?
P.S. А на х-й придется идти. Почти с уважением - народ Украины.
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то жуля для тебя рисовала. пора бы уже привыкнуть к жулиной технологии, перенятой у хуйла, где сами себе рейтинги рисуют. бо потом, вдруг, оказывается, что неопределившиеся были определившимися, но в суд после вновь проигранных выборов надо с чем-то идти.
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"...Сийярто отметил, что "Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения".
Также он сказал, что Украина должна провести необходимые консультации с венгерским меньшинством, и только после достижения договоренностей с ним воплощать этот закон на основе таких консультаций...". Путин требует от властей Украины "согласовывать позиции на Донбассе с ДНР, ЛНР...", Сийярто требует согласования с венгерским меньшинством.... Разницу видите? Я - нет...
Уже приводил пример:
- Господин Сийярто, снимите штаны...
- Зачем?!
- Ну, должны же мы согласовать вопрос Вашего лечения от лобкового педикулёза с вшами на ваших яйцах?
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А всего-то как всегда хотели нагадить кацапам, а вон оно как вышло. Аналогично с поляками.
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Alex Ten 5d6d8be4 - дай угадаю - ты кацап, угорец или пшек...., да?
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Сранно Венгрия себя ведёт ,Украина воюет с сильной армией Московии, а венгры хотят ещё Украине пятки покусать с выгодой для себя.
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Послать эту венгерскую цыганву подальше!!!
Венгрия вернется к позиции поддержки Украины, если закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены изменения, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 5361

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Что значит быть без АРМИИ, а предыдущих Президентов с их обросшим окружением и кумовьями нужно было бы Президенту Порошенко потрусить по полной и вывернуть их на изнанку как материально ,так и ....
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Наверно это посильно будет следующему Президенту. Венгрия вернется к позиции поддержки Украины, если закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены изменения, - глава МИД Сийярто - Цензор.НЕТ 6277
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может и потрусил бы, если бы было в его компетенции. вон, понасоздавали всяких НАБУ с САПами, теперь это их задача - выяснять откуда баблишко.
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Пожалел вождь тогда этих фашистких шавок,а они доброту не помнят, одно на уме, унизить славян, бо мы уже европа)). Решили что уже победили? так гитлер с наполеоном тоже так думали))
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ну почему, есть еще хороший метод - выйти из НАТО, и не трахать моск взрослым.
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А що має відбутися у 2023 році, що він так цю дату обсмоктує?
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Подготовить солдат из циган не просто и не быстро, да и деньги на войнушку собрать надо. А дата так с потолка, ждут момента когда рашка начнёт действовать на донбассе, тогда и они начнут на закарпатье.
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Как то обидно. До чего опустился международный имидж Украины, если какая то моська пытается нам диктовать законы, а также создавать военные базы на границе или нет.
Всё из за того, что у Украины нет решительных и твёрдых ответов на такие вот посылы. Всё стараемся всем угодить.
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ну эта мося не только на Украину тявкает, с неё ЕС с НАТО тоже ах""вают Угорщина повернеться до позиції підтримки України, якщо закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і в його текст буде внесено зміни, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 3951
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Покойный папа был в оккупации. В селе стояли немцы, мадьяры и румыны. Папа рассказывал об этом мало (в совке это было небезопасно) но ёмко. Про немцев - ничего плохого. Про румын: "Цыгане, ворюги". Про мадьяр - одно слово: "Жестокие!"
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Да, это были самые верные и выслужливые рабы немцев. жестокостью хотели доказать приверженность рейху((( садисты.
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Немецкое командование согласилось на создание нескольких венгерских пехотных дивизий войск СС: 22-й добровольческой дивизии СС «Мария Терезия», 25-й «Хуньяди» (Hunyadi), 26-й «Гембес» (Gombos) и двух других (которые так и не были сформированы). За годы Второй мировой войны наибольшее количество добровольцев в войска СС дала Венгрия. В марте 1945 г. был создан XVII войсковой армейский корпус СС, названный «венгерским», так как в него вошло большинство венгерских формирований СС.
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покойная бабушка на румын и мадьяр называла "цыганская дивизия сс",садисты он были по сравнению с немцами!
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Я как-то пропустил этот момент, только не помню, чтобы Венгрия в чем-то поддерживала Украину. Все что они делают - это всячески ставят палки в колеса по указке путинских лоббистов. Кожен громадянин України повинен розуміти мову держави в якій він мешкає. Якщо венграм щось не подобається, хай забираються під три чорти. Обома руками підтримую підсилену військову присутність ЗСУ на Закарпатті.
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Надо ещё поднять информацию о том, как в Венгрии относятся к украинской диаспоре, дают ли учить украинский в школах, институтах... И т. П.
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В понимании Сийярто поддерживать - это не ставить палки в колеса
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Венгрия вернется к позиции поддержки Украины.
И в чем же эта самая "поддержка" заключается? Даже формализацию по НАТО Украина получила без согласования с мадьярами. Вы ребята сраный клоп который пытается торговать воздухом, типа "хочу поменять кучу уступок с вашей стороны на ничто".
Правильно говорит Огрызко, отозвать посла для консультаций на неопределенный срок и не обращать на их пердежь никакого внимания пока в себя не придут.
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Они отрабатывают кредит от хула. Он им несколько лет назад кинул. Янеку тоже 3 ярда кинули- до сих пор найти не могут
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Если мы будем нужны Штатам , то Венгрию никто спрашивать не будет. Если нет - то скажут - мы не противоречат ,но вот Венгрия упёрлась.
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кремльовський холоп ніяк нє уймьотся Угорщина повернеться до позиції підтримки України, якщо закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і в його текст буде внесено зміни, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 7620... чурбани(угри) з північного Уралу потрапили на сьогоднішню територію разом з монголами, тут і осіли.... потім Гітлера любили, тепер кремльовську крису
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Пора США и Великобритании надрать хвосты поклонникам путина-куйла
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Шо, опять?! Этот Сиярто решил таки добиться посылания его в далекое эротическое путешествие? Климкин, ну видишь как человек старается? Ну сколько можно?
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- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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там у мадьяра была дивная фамилия Каконь... что ни мадьяр, то каконь... Угорщина повернеться до позиції підтримки України, якщо закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і в його текст буде внесено зміни, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 4729
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Внесите уже этого Смедятко в Миротворец уже! Надоело этот бред за кацапские деньги слушать.
Мы сами в своей стране разберемся на каком языке наших детей учить!
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Після усіх мадярських "закидонів", що мали місце останні півроку, "підтримка" Угорщини Україні зовсім не потрібна.
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Можно считать Сучарто недоумком? Но маленькая Венгрия и территориально и по населению в несколько раз меньше Украины поперла против всех стран ЕС , ЧТОБЫ ВОЙНА В ЕВРОПЕ ПРРОДОЛЖАЛАСЬ.
Вот как власть Венгрии отрабатывает кредит рашки в несколько мильярдов. А всего лишь закон о языках- но венгерской власти всеравно сколько крови еще прольется в Украине.
НАДО ПОНИМАТЬ, что если Украина пойдет на уступки, то венгры ЕЩЕ ЗА ЧТОТО ЗАЦЕПЯТСЯ - ибо задача у них тормозить сближение огромной Украины с цивиллизованных миром
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Не стоит прогибаться под изменчивый мир
Пусть лучше он проснется под нас" ( макаревич)
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Собиралась подучить венгерский- всё-таки она рядом с Братиславой . И вообще страна очень интересная.
ТЕПРЬ НЕ БУДУ ИЗ ПРИНЦИПА.
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Закон об образовании должен вступить в силу без изменений .
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Покажите Сийярто российский закон о госязыке, он гораздо жестче в поддержке русского, хотя Россия вроде федерация. Татарам вообще запретили татарский учить
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Да Сучарто это до фонаря- Орбан руцькое бабло получил и по карманам распихал - теперь отрабатывают
НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
Или ЕС должна занятся коррупцией в Венгрии . А то они только в Украине видят . А то, что руцькая мафия всерьез контролирует Венгрию - видеть не хотят
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просто сделали необязательным..это немного другое
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А можно этим падлам объяснить,что в гробу мы видели их поддержку,не х.. нам помогать,главное,что бы не пи..ели,и не путались под ногами,когда решаются вопросы,на которые Венгрия со своей значимостью никак не может повлиять,а разве только нагадить.Жа и пора нашим согражданам,которые забыли ,что они граждане также Украины,и не х.. тоже гадить стране где живёте,что у нас по закону только одно гражданство,и те кто уже получил паспорта от Венгрии,должны определиться в пару недель с гражданством,и сдать один из паспортов!Тогда думаю пи..за будет поменьше
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Венгрия встретила в штыки решение Киева реанимировать воинскую часть в Берегово,которая была ликвидирована в 2003 году.Она также напомнила ,что Украина качает газ и из Венгрии.Венгры закусили удила.Налицо согласованная политика Польшы,Венгрии,Румынии.Будь у нас менее дебильно -барыжное правление,все вопросы можно решить мирным путём.Ибо у нас нет иного пути.как в европейскую семью народов.Хотелось бы попросить националистов всех мастей в Украине включить мозги и не педалировать российские планы разделения Украины с Европой.Помогать надо раскрывать подгонотную провокаций кремлёвских подонков и их кротов в Польше и Венгрии.Ведь Венгрия абсолютно сознательно солидаризуется с кремлём в нападках на Украину.И это во всех европейских столицах надо чётко показывать.
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Все правильно написано, только надо писать" венгерские лидеры'. Народ венгерский тут не при чем. Орбан кредит получил от раши - и наверно в западных банках спрятал
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можно хотябы Дещицу на полчаса назначить послом в венгрии что бы он ПОСЛАЛ НАКУЙ этих скотов проруцких?
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К 2023 году Венгрия исчезнет с лица Земли? Угорщина повернеться до позиції підтримки України, якщо закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і в його текст буде внесено зміни, - глава МЗС Сійярто - Цензор.НЕТ 2229
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия вернется к позиции поддержки Украины, если закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены изменения, - глава МИД Сийярто
 
 
 
 
 
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