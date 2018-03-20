 Венгрия вернется к позиции поддержки Украины, если закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены изменения, - глава МИД Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО). Как говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, об этом Сийярто сказал сегодня журналистам в рамках своего участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", - подчеркнул глава венгерского МИД.
"Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом", - подчеркнул Сийярто.
Он отметил, что Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, "если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье".
Также на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне", когда, по его убеждению, "Украина осуществляет нарушения международного права".
Также Сийярто призвал европейских министров "четко заявить, что соблюдение международного права является одной из предпосылок для дальнейшего прогресса и поддержки на пути к европейской интеграции".
"Тот факт, что такая страна как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - отметил министр иностранных дел Венгрии.
Как сообщила пресс-служба венгерского МИД, в последнем письме к чиновникам Евросоюза и генеральному секретарю НАТО, Сийярто отметил, что "Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения".
Также он сказал, что Украина должна провести необходимые консультации с венгерским меньшинством, и только после достижения договоренностей с ним воплощать этот закон на основе таких консультаций.
"Венгрия и Европейский Союз рассчитывают, что Украина воплотит рекомендации Венецианской комиссии, проконсультируется с национальными меньшинствами и серьезно примет запрет на устранение существующих прав. Поэтому переговоры с венгерским национальным меньшинством должны начаться и реализация украинского образовательного закона должна быть приостановлена", - добавил Сийярто.
Все это напоминает анекдот про "И снова здравствуйте".
Дайте ему селёдки.
P.S. А на х-й придется идти. Почти с уважением - народ Украины.
Также он сказал, что Украина должна провести необходимые консультации с венгерским меньшинством, и только после достижения договоренностей с ним воплощать этот закон на основе таких консультаций...". Путин требует от властей Украины "согласовывать позиции на Донбассе с ДНР, ЛНР...", Сийярто требует согласования с венгерским меньшинством.... Разницу видите? Я - нет...
Уже приводил пример:
- Господин Сийярто, снимите штаны...
- Зачем?!
- Ну, должны же мы согласовать вопрос Вашего лечения от лобкового педикулёза с вшами на ваших яйцах?
Всё из за того, что у Украины нет решительных и твёрдых ответов на такие вот посылы. Всё стараемся всем угодить.
И в чем же эта самая "поддержка" заключается? Даже формализацию по НАТО Украина получила без согласования с мадьярами. Вы ребята сраный клоп который пытается торговать воздухом, типа "хочу поменять кучу уступок с вашей стороны на ничто".
Правильно говорит Огрызко, отозвать посла для консультаций на неопределенный срок и не обращать на их пердежь никакого внимания пока в себя не придут.
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
Мы сами в своей стране разберемся на каком языке наших детей учить!
Вот как власть Венгрии отрабатывает кредит рашки в несколько мильярдов. А всего лишь закон о языках- но венгерской власти всеравно сколько крови еще прольется в Украине.
НАДО ПОНИМАТЬ, что если Украина пойдет на уступки, то венгры ЕЩЕ ЗА ЧТОТО ЗАЦЕПЯТСЯ - ибо задача у них тормозить сближение огромной Украины с цивиллизованных миром
Пусть лучше он проснется под нас" ( макаревич)
ТЕПРЬ НЕ БУДУ ИЗ ПРИНЦИПА.
НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
Или ЕС должна занятся коррупцией в Венгрии . А то они только в Украине видят . А то, что руцькая мафия всерьез контролирует Венгрию - видеть не хотят