 Расследование "дела Скрипаля" может занять "многие месяцы". Это одно из самых крупных и сложных дел, - Скотленд-Ярд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это одно из самых крупных и сложных расследований, которым занимается британское антитеррористическое отделение полиции... Расследование с высокой долей вероятности займет многие месяцы", - заявила полиция.
Согласно документу, оперативные действия продолжаются в Солсбери, точное время их завершения определить невозможно. В ходе расследования специалисты осмотрели "открытые пространства, коммерческую и жилую собственность и средства передвижения". Исследования проводятся с поддержкой со стороны международных партнеров, отмечает полиция.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что в военную научно-техническую лабораторию "Портон-даун" прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Над делом работают 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, им помогают различные эксперты. За время расследования полиция приняла показания 400 свидетелей по делу, а также продолжает просмотр 4 тыс. часов видеозаписей и анализ 800 вещественных доказательств.
В конце прошлой недели полиция Великобритании уже заявляла, что расследование "вероятно, продлится недели, если не месяцы".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Скотленд Ярд сказав: росії нема чого хвилюватися; просто теракти й атаки треба виконувати не так грубо; ми зробимо все, щоб затягнути розслідування; всім кацапам, що вклали гроші в Королівство не варто хвилюватися; а посполиті з часом все забудуть.
Пока по имеющимся сведениям получается первый вариант. Но он не отменяет одновременное наличие и второго. Когда раличные мафиозно-террористичские группировки (фсб, гру и т. д.) растащили эту дрянь по своим конторам для устрашения конкурентов методом терактов
Другого результата быть не может, иначе придется подавать в отставку половине политиков и премьеров Европы.
Гипотетически, что может быть доказательством? Формула газа в интернете, значит есть у кого-попало. Даже если найдут видео, где бывший гражданин рашки травит другого бывшего гражданина.
Один факт может перечеркнуть всё расследование, само ОВ произведено в Великобритании. Компоненты привезли, а синтезировали на месте.
П.С. Они еще и докажут, что Савченко летала в те дни туда.....
1. Нет бизнеса на россии!
2. Сын не женат на гражданке РФ!
3. На нее у ФСБ нет компромата!
Порошенко выслал - 1. Саакашвили
2. Ряд иностранных добровольцев
3. Всех реформаторов с 14 года!
кстати по боингу голландцы тоже продлят на 6 лет
Деньги РФ - это не деньги, это долговое обязательство РФ перед США
ну і лестрейда заодно
дебіли
"Он был одним из четырех заключенных, которых в 2010 году Москва освободила и передала США в обмен на 10 человек. После этого Скрипалю было предоставлено убежище в Великобритании. https://censor.net.ua/n3054042
Через 8 лет решили его завалить. 66 летнего дедушку с дочкой нужно было травить газом, которого нет ни кого, кроме как у российских спецслужб. А попроще никак нельзя было?)
Братки в 90х и то грамотнее работали)
Ну ху@ло понятно. Пусть обнародуют на хрена он им сдался. За 8 лет из него выжали все что он знал и не знал. Для того, чтобы устранить человека, тем более так показательно (аж до идиотизма), он должен представлять серьезную угрозу. Какую? Или чем там у них занимается МИ-6 (кстати, одна из самых сильных разведок в мире)
Ну и что ни говори, а опыта у ГБшников по устранению - более чем достаточный. Несчастный случай, аварию, терракт.... организовать - раз плюнуть. Логично?
Главное что бы санкции против паРаши сохранялись и увеличивались...да список "магницкого" расширялся.....
теперь спускают на тормозах как и MH-17 будет веками расследоваться
И санкции против паРаши будут веками......а это хорошо....