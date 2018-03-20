 Расследование "дела Скрипаля" может занять "многие месяцы". Это одно из самых крупных и сложных дел, - Скотленд-Ярд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это одно из самых крупных и сложных расследований, которым занимается британское антитеррористическое отделение полиции... Расследование с высокой долей вероятности займет многие месяцы", - заявила полиция.

Согласно документу, оперативные действия продолжаются в Солсбери, точное время их завершения определить невозможно. В ходе расследования специалисты осмотрели "открытые пространства, коммерческую и жилую собственность и средства передвижения". Исследования проводятся с поддержкой со стороны международных партнеров, отмечает полиция.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в военную научно-техническую лабораторию "Портон-даун" прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипаля: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу "Новичок"

Над делом работают 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, им помогают различные эксперты. За время расследования полиция приняла показания 400 свидетелей по делу, а также продолжает просмотр 4 тыс. часов видеозаписей и анализ 800 вещественных доказательств.

В конце прошлой недели полиция Великобритании уже заявляла, что расследование "вероятно, продлится недели, если не месяцы".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.