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 Расследование "дела Скрипаля" может занять "многие месяцы". Это одно из самых крупных и сложных дел, - Скотленд-Ярд

Скотленд-Ярд в понедельник выпустил очередную обновленную информацию по расследованию инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в заявлении говорится, что расследование, скорее всего, займет "многие месяцы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это одно из самых крупных и сложных расследований, которым занимается британское антитеррористическое отделение полиции... Расследование с высокой долей вероятности займет многие месяцы", - заявила полиция.

Согласно документу, оперативные действия продолжаются в Солсбери, точное время их завершения определить невозможно. В ходе расследования специалисты осмотрели "открытые пространства, коммерческую и жилую собственность и средства передвижения". Исследования проводятся с поддержкой со стороны международных партнеров, отмечает полиция.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в военную научно-техническую лабораторию "Портон-даун" прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипаля: Евросоюз требует от РФ немедленно рассекретить программу "Новичок"

Над делом работают 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, им помогают различные эксперты. За время расследования полиция приняла показания 400 свидетелей по делу, а также продолжает просмотр 4 тыс. часов видеозаписей и анализ 800 вещественных доказательств.

В конце прошлой недели полиция Великобритании уже заявляла, что расследование "вероятно, продлится недели, если не месяцы".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056547
 
 
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достаточно несколько часов а то и минут и сказать что ху@ло
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Т.е. санкции и изоляция,- это надолго...
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Які там санкції з ізоляцією, гай-гай...
Скотленд Ярд сказав: росії нема чого хвилюватися; просто теракти й атаки треба виконувати не так грубо; ми зробимо все, щоб затягнути розслідування; всім кацапам, що вклали гроші в Королівство не варто хвилюватися; а посполиті з часом все забудуть.
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То находят виновного за день, то нужно месяцы. Крутой Скотленд-Ярд - определись, или вы тупее Мэй и Джонсона.
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Казахи всі такі тупі, чи тільки ти один?
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Там два варианта - х/ло само совершило теракт с применением химического оружия и х/ло не контроллирует хим оружие рашки, которое давно запрещено по договорам и уничтожено. Оба варианта для рашки хреновые. Мэй как раз и просила рашку уточнить этот вопрос.
Пока по имеющимся сведениям получается первый вариант. Но он не отменяет одновременное наличие и второго. Когда раличные мафиозно-террористичские группировки (фсб, гру и т. д.) растащили эту дрянь по своим конторам для устрашения конкурентов методом терактов
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як і МН-17, причина - ми очкуєм від путіна
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И что там расследовать? Виноват Путин!
Другого результата быть не может, иначе придется подавать в отставку половине политиков и премьеров Европы.
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Суду потрібні докази, а не может/не может.
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Естественно нужны для суда.
Гипотетически, что может быть доказательством? Формула газа в интернете, значит есть у кого-попало. Даже если найдут видео, где бывший гражданин рашки травит другого бывшего гражданина.
Один факт может перечеркнуть всё расследование, само ОВ произведено в Великобритании. Компоненты привезли, а синтезировали на месте.
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... а сбитый боинг ещё сложнее и запутаннее...
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Так а чего кричали то с первого дня: "Это Россия!"? Позор какой-то...
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Надо было пошуметь чтобы не выглядеть полными лохами(кем по сути они и являются).
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Луцика пригласите! Он за пару дней всю английскую почту прошмонает, а его Ирка и видео отравления прокрутит....
П.С. Они еще и докажут, что Савченко летала в те дни туда.....
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Тереза Мэй выслала российских дипломатов (чит. ФСБшников) потому, что у нее -
1. Нет бизнеса на россии!
2. Сын не женат на гражданке РФ!
3. На нее у ФСБ нет компромата!
Порошенко выслал - 1. Саакашвили
2. Ряд иностранных добровольцев
3. Всех реформаторов с 14 года!
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6 лет - пока хуйло у власти будет продоолжаться ваше расследование.
кстати по боингу голландцы тоже продлят на 6 лет
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Малазийский рейс тоже расследуют, расследуют и никак не Дорасследуются . А по самолету Качинского уже доказано, что пророссийские силы в Польше морозили все расследования. Может и в Скотленд- Ярде есть пророссийские консервы
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шерлока холмса відкопайте
ну і лестрейда заодно
дебіли
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Я уже писал, что всё раскроется, когда отдадут труп дочери в россию. Что по понятным причинам растянется на годы)) а доказательства? так в ираке тоже не нашли доказательств, разве это главное? кому они нужы?
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Даааа, что-то британцы обос****сь, прямо методы Луцика).

"Он был одним из четырех заключенных, которых в 2010 году Москва освободила и передала США в обмен на 10 человек. После этого Скрипалю было предоставлено убежище в Великобритании. https://censor.net.ua/n3054042

Через 8 лет решили его завалить. 66 летнего дедушку с дочкой нужно было травить газом, которого нет ни кого, кроме как у российских спецслужб. А попроще никак нельзя было?)
Братки в 90х и то грамотнее работали)
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куда-бы ху@ло не влезло всё через сраку видать плохо учился
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Валентин Кувалда
Ну ху@ло понятно. Пусть обнародуют на хрена он им сдался. За 8 лет из него выжали все что он знал и не знал. Для того, чтобы устранить человека, тем более так показательно (аж до идиотизма), он должен представлять серьезную угрозу. Какую? Или чем там у них занимается МИ-6 (кстати, одна из самых сильных разведок в мире)
Ну и что ни говори, а опыта у ГБшников по устранению - более чем достаточный. Несчастный случай, аварию, терракт.... организовать - раз плюнуть. Логично?
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Мэй доказала кто виноват, но видимо что-то не срослось, решили повременить.
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Да хоть и много лет...
Главное что бы санкции против паРаши сохранялись и увеличивались...да список "магницкого" расширялся.....
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а так всё хорошо начиналось...
теперь спускают на тормозах как и MH-17 будет веками расследоваться
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Ну и пусть веками....
И санкции против паРаши будут веками......а это хорошо....
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Расследование "дела Скрипаля" может занять "многие месяцы". - многие месяцы, это не многие годы расследования расстрела на Майдане. Особенно когда нет улик после команды спилить все деревья с пулями и доставания профессиональными альпинистами через четыре года сплющенных пуль из стены, которые непригодны для следственных действий.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследование "дела Скрипаля" может занять "многие месяцы". Это одно из самых крупных и сложных дел, - Скотленд-Ярд
 
 
 
 
 
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