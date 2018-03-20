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 Непогода в Украине: 4 населенных пункта в 2 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС

По состоянию на 7 часов утра 20 марта остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС 4 населенных пункта обесточены в Донецкой (2) и Луганской (2) областях.

В ведомстве подчеркнули, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено: "Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечены 1 тыс. 310 ед. тех. и 2 тыс. 616 чел., в том числе от "Укравтодора" 1 тыс. 449 ед. тех. и 1 тыс. 846 чел., от ГСЧС 195 ед. тех. и 770 чел. в / с. Подразделениями ГСЧС проведена буксировка 686 ед. автотранспортных средств, оказана помощь 1 тыс. 32 гражданам".

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В ГСЧС также напомнили, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056546
 
 
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Зима пришла неожиданно. И вообще на зиму страну надо закрывать. Она к этому не приспособлена. Зато какие сугробы хорошие. И почему настоящую обычную зиму называют Непогода?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепогода в Украине: 4 населенных пункта в 2 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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