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Все про:выборы (20210) Путин (23656) Россия (68512) США (13427) Хербст (35)

 Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

Игнорирование со стороны большей части западных лидеров очередной победы Владимира Путина на президентских выборах в России было обусловлено тем, что сами выборы были "ненастоящими", то есть не соответствовали международно признанным демократическим стандартам.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в комментарии "Укринформу" в американской столице бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Некоторые лидеры поздравили (Путина. - Ред.), но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", - отметил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.

Он уточнил, что обычно в дипломатической практике телефонные звонки с поздравлениями осуществляются на протяжении 24 часов после проведения выборов.

Хербст также обратил внимание на шаткое экономическое положение в России, которое имеет президент Путин в начале своего нового срока. По его словам, в РФ не произошло экономических реформ, и более того, их не ожидается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не удивили результаты выборов в России, Трамп не будет поздравлять Путина, - Белый дом

"Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может длиться в течение определенного времени", - отметил бывший посол.

Он выразил уверенность, что экономическая стагнация в России продолжится, пока не будет изменено нынешнее руководство государства.

"Но это может продолжаться и более десяти лет", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от России в вопросах украинского урегулирования после выборов, эксперт отметил, что в последнее время в Москве стала прослеживаться позиция идти на компромиссы.

"Мы увидели интересные публикации по этой теме со стороны российских экспертных учреждений в течение последних двух с половиной месяцев. Приведет ли это к изменению в политике - уже отдельный вопрос", - отметил Хербст.

В то же время, по его словам, в Москве усиливается понимание, что агрессия на Донбассе – дело безуспешное, и что-то нужно менять.

Напомним, по итогам посчитанных 99,75%, Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.

Источник: https://censor.net.ua/n3056545
 
 
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Абиделись)) как дети малые, её богу.
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, ур-ряяя , !!! , , хуйло ботоксно-двойниковый наш президент . !!! , , ну , в смысле всей метагалактики-мироздания ,,,
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Nu da 95% stran mira nepozdravyli karlika.Vot by jesly on pomer by, togda bylo by drugoje delo Деякі західні лідери не привітали Путіна з перемогою, бо ці вибори не були справжніми, - Хербст - Цензор.НЕТ 5143
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та хуйло всю планету вже хакнув
залишаэться цыкаве питання - шо вся так звана планета робить?
шо ще не дійшло?
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Зато старая комсомолка фрау Меркель прогнулась Деякі західні лідери не привітали Путіна з перемогою, бо ці вибори не були справжніми, - Хербст - Цензор.НЕТ 4870. Мало ее хуйло собачкой пугал
Деякі західні лідери не привітали Путіна з перемогою, бо ці вибори не були справжніми, - Хербст - Цензор.НЕТ 7552
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Не удивительно что она продолжает поздравлять пуйло, если боится даже лобрадора
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..а может он трубку не брал...там же определитель наверно стоит...
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Если не признали, значит не действительны все подписанные им соглашения и договора!
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Выборы были как всегда в параше (без выбора). А вот "царь ненастоящий":
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старая сука шмеркель и молоденький "пастушок" микрон поздравили. Несгибаемые вы наши идейные борцы за деньги хуйла. Тьфу!
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Интересно, чтобы это значило - "выборы были ненастоящими"?!
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Ну все...если поздравили Вовку, то Петю зацелуют на втором сроке..
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сруцький трупний смрад по всьому світу розкрив очі на те що ......срассія в полной кадировской жопе....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНекоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст
 
 
 
 
 
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