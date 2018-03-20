 Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в комментарии "Укринформу" в американской столице бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Некоторые лидеры поздравили (Путина. - Ред.), но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", - отметил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.

Он уточнил, что обычно в дипломатической практике телефонные звонки с поздравлениями осуществляются на протяжении 24 часов после проведения выборов.

Хербст также обратил внимание на шаткое экономическое положение в России, которое имеет президент Путин в начале своего нового срока. По его словам, в РФ не произошло экономических реформ, и более того, их не ожидается.

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"Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может длиться в течение определенного времени", - отметил бывший посол.

Он выразил уверенность, что экономическая стагнация в России продолжится, пока не будет изменено нынешнее руководство государства.

"Но это может продолжаться и более десяти лет", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от России в вопросах украинского урегулирования после выборов, эксперт отметил, что в последнее время в Москве стала прослеживаться позиция идти на компромиссы.

"Мы увидели интересные публикации по этой теме со стороны российских экспертных учреждений в течение последних двух с половиной месяцев. Приведет ли это к изменению в политике - уже отдельный вопрос", - отметил Хербст.

В то же время, по его словам, в Москве усиливается понимание, что агрессия на Донбассе – дело безуспешное, и что-то нужно менять.

Напомним, по итогам посчитанных 99,75%, Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.