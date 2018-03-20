 Сутки в АТО: враг обстрелял позиции ВСУ возле Новогригорьевки, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, был зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении. В частности из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки.

"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение,ему оказана необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

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В штабе также отметили, что на луганском направлении режим всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.

Напомним, 18 марта российские наемники 2 раза открывали огонь по позициям ВСУ.