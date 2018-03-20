 Украина направила ноту Франции по поводу неприемлемости приглашения террориста Прилепина на книжный салон в Париже, - посол Шамшур

Такой комментарий дал Укринформу Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур, пишет Цензор.НЕТ.
"Вполне понятно, что организаторы салона сами определяются с тем, кого приглашать к участию в нем. Впрочем, я убежден, что приглашение Прилепина, который даже не скрывает своего участия в боевых действиях на Донбассе на стороне террористических группировок, которые несут ответственность за убийства тысяч наших соотечественников, является абсолютно неприемлемым и вопиюще противоречит высоким целям и самому гуманистическому духу Парижского книжного салона", - сказал глава украинского диппредставительства.
По его словам, был принят ряд мер, чтобы проинформировать и высказать свое отношение к ситуации организаторам мероприятия и МИДу Франции.
"Украинская община во Франции обратилась к организаторам салона с протестом против участия Прилепина в салоне. Посольство, со своей стороны, направило ноту в МИД Франции, в которой также выразило свое отрицательное отношение относительно участия Прилепина в мероприятиях в рамках книжного салона и вообще его присутствия на территории Франции", - отметил Шамшур.
Как сообщает Укринформ, 17 и 18 марта украинские активисты провели акции протеста против участия Захара Прилепина в Парижском книжном салоне, указав на его участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне "ДНР" и искажение фактов в его книге о событиях на Донбассе, а также против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова.
На презентации книги боевика произошло столкновение украинских активистов с охраной, которая противодействовала проведению акции протеста и отнимала у участников плакаты.
"Мы выставили плакаты, чтобы, во-первых, напомнить, что Крым принадлежит Украине и был аннексирован Россией, и это произошло четыре года назад 18 марта. Во-вторых, мы выступали против Захара Прилепина, его участия в международном книжном салоне в Париже, что является абсолютным абсурдом", - сообщила одна из активисток.
"Это возмутило больше всего - Францию, где проходит наиболее значимый салон книги в Европе, приехал убийца, человек, который всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину. И сегодня Россия, которая является почетным гостем салона, она представляет убийцу и книги убийцы на своем стенде", - подчеркнула еще одна представительница украинской общины, которая принимала участие в протесте.