EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  562  7
Все про:Париж (296) посольство Украины (136) Шамшур (41) Прилепин (12)

 Украина направила ноту Франции по поводу неприемлемости приглашения террориста Прилепина на книжный салон в Париже, - посол Шамшур

Приглашение на Парижский книжный салон Захара Прилепина, который принимал участие в боевых действиях на стороне "ДНР", противоречит целям и духу этого популярного мероприятия.

Такой комментарий дал Укринформу Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур, пишет Цензор.НЕТ.

"Вполне понятно, что организаторы салона сами определяются с тем, кого приглашать к участию в нем. Впрочем, я убежден, что приглашение Прилепина, который даже не скрывает своего участия в боевых действиях на Донбассе на стороне террористических группировок, которые несут ответственность за убийства тысяч наших соотечественников, является абсолютно неприемлемым и вопиюще противоречит высоким целям и самому гуманистическому духу Парижского книжного салона", - сказал глава украинского диппредставительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве

По его словам, был принят ряд мер, чтобы проинформировать и высказать свое отношение к ситуации организаторам мероприятия и МИДу Франции.

"Украинская община во Франции обратилась к организаторам салона с протестом против участия Прилепина в салоне. Посольство, со своей стороны, направило ноту в МИД Франции, в которой также выразило свое отрицательное отношение относительно участия Прилепина в мероприятиях в рамках книжного салона и вообще его присутствия на территории Франции", - отметил Шамшур.

Читайте также: Призываем Германию запретить депутатам поездки в оккупированный Крым, - посол Украины Мельник

Как сообщает Укринформ, 17 и 18 марта украинские активисты провели акции протеста против участия Захара Прилепина в Парижском книжном салоне, указав на его участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне "ДНР" и искажение фактов в его книге о событиях на Донбассе, а также против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова.

Источник: https://censor.net.ua/n3056542
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там не ноту нужно отправлять , а Зоряна со Шкиряком.
 показать весь комментарий
 
 
МИДу сообщили, что Прилепин приглашен?) палево же ) понятно, что соцсети маякуют, но выглядит как сбу ) да позорище, не тем делом занимаетесь, товарищи.
 показать весь комментарий
 
 
Меркель вітає путіна, а Франція запрошує прилепіна. Можливо в Мінських перемовинах ці держави зайве?
 показать весь комментарий
 
 
"Приехал убийца": во Франции прошла акция против Прилепина

На презентации книги боевика произошло столкновение украинских активистов с охраной, которая противодействовала проведению акции протеста и отнимала у участников плакаты.
"Мы выставили плакаты, чтобы, во-первых, напомнить, что Крым принадлежит Украине и был аннексирован Россией, и это произошло четыре года назад 18 марта. Во-вторых, мы выступали против Захара Прилепина, его участия в международном книжном салоне в Париже, что является абсолютным абсурдом", - сообщила одна из активисток.
"Это возмутило больше всего - Францию, где проходит наиболее значимый салон книги в Европе, приехал убийца, человек, который всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину. И сегодня Россия, которая является почетным гостем салона, она представляет убийцу и книги убийцы на своем стенде", - подчеркнула еще одна представительница украинской общины, которая принимала участие в протесте.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила ноту Франции по поводу неприемлемости приглашения террориста Прилепина на книжный салон в Париже, - посол Шамшур
 
 
 
 
 
 вверх