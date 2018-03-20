 Художник Александр Ройтбурд стал директором Одесского художественного музея. ФОТОрепортаж

По результатам конкурсного отбора, должность занял известный художник Александр Ройтбурд, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Одесской области.

"Верю, что вскоре туристы, приезжая в Одессу, одним из первых захотят посетить наши музеи: западного и восточного искусства, художественный или археологический. Я не колебался относительно назначения Александра Ройтбурда, ведь этого требует закон. Четко регламентировано: человек, победивший в конкурсе, должен быть назначен в течение двух месяцев. В ближайшие дни я подпишу распоряжение о создании общественного совета по вопросам культуры", - подчеркнул председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

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Как сообщает местное издание "Думская", пятилетний контракт с Ройтбурдом подписали прямо в музее. Присутствующие в музее депутаты "Оппоблока" заявили, что будут инициировать отзыв облсоветом этих полномочий.

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Конкурс на должность руководителя Одесского художественного музея завершился в прошлом году. Однако, директора должен был утвердить облсовет. 14 марта депутаты отказались назначать Ройтбурда на должность, несмотря на его победу в конкурсе. Против выступили представители Оппозиционного блока. Их возмутило, что художник назвал события 2 мая 2014 года в Одессе "днем победы". Тогда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. В основном - во время пожара в Доме профсоюзов. Отметим, что Александр Ройтбурд был активным участником Евромайдана.

Ройтбурд намерен улучшить материально-техническое состояние музея и сделать его более открытым. В частности, продлить время работы музея, разрешить посетителям фотографировать экспонаты и развивать сотрудничество с другими музеями.