 Пророссийский наемник напился на "посту" и угрожал "коллегам" гранатами, - штаб АТО

"Чтобы выстоять в неравной борьбе с холодом во время ночного дежурства на позиции, один из оккупантов выпил лишнего, за что позже получил воспитательную беседу с командиром. И воспитательный процесс на пользу боевику не пошел: тот кричал, угрожал и даже стрельнул в сторону командира. Командир точности подчиненного не оценил и, наградив последнего несколькими пинками, приказал разоружить и бросить его в блиндаж", - говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.
У наемника "случился приступ белой горячки". Он "возжелал мести", схватил две боевые гранаты, которые были в блиндаже, сорвав предохранительные кольца, заставил бросить оружие "сослуживцев", прихватил его и поплелся прочь. "Но далеко уйти так и не смог - в нескольких шагах пьяный "Рембо" рухнул в снег, накрыв телом две гранаты. Боевикам было боязно подходить. И через час "взрывоопасное тело" таки разминировали, разоружили и перенесли в комнату командира, где оставили трезветь до утра", - сообщают в штабе АТО.
По данным украинской разведки, по факту инцидента боевики "наверх" не докладывали. Посоветовавшись со "старшим офицером штаба", находившегося в "части" с проверкой, приняли решение скрыть происшествие.
А пока же остается только отгораживаться и отстреливаться.
Александр Тверской
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В ходе неформальной встречи членов СБ ООН по правам человека в Сирии аль Хуссейн обвинил власти САР в жестоком применении силы против мирных жителей и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
«На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?» - заявила Мозолина.
Она отметила, что аль Хуссейн не присутствует «на земле» и не может проверить достоверность информации о действиях сирийских властей.
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Крысы винторогие, а как насчет"- можем повторить?" А ну- ка, забацайте еще разок, чтоб знали амеры как прикольно вы подыхаете... Все такие " грозные " кацапсины, а они виш не боятся, проебом им ваше чвк-- хуека... Идите лапти, атакуйте еще раз!. Аль очечко сыграло у обосрУських??