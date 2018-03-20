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 Пророссийский наемник напился на "посту" и угрожал "коллегам" гранатами, - штаб АТО

"Командир" отчитал недобросовестного "подчиненного", а тот "возжелал мести".

"Чтобы выстоять в неравной борьбе с холодом во время ночного дежурства на позиции, один из оккупантов выпил лишнего, за что позже получил воспитательную беседу с командиром. И воспитательный процесс на пользу боевику не пошел: тот кричал, угрожал и даже стрельнул в сторону командира. Командир точности подчиненного не оценил и, наградив последнего несколькими пинками, приказал разоружить и бросить его в блиндаж", - говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

У наемника "случился приступ белой горячки". Он "возжелал мести", схватил две боевые гранаты, которые были в блиндаже, сорвав предохранительные кольца, заставил бросить оружие "сослуживцев", прихватил его и поплелся прочь. "Но далеко уйти так и не смог - в нескольких шагах пьяный "Рембо" рухнул в снег, накрыв телом две гранаты. Боевикам было боязно подходить. И через час "взрывоопасное тело" таки разминировали, разоружили и перенесли в комнату командира, где оставили трезветь до утра", - сообщают в штабе АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менее пяти пророссийских наемников на Донбассе пострадали из-за взрыва гранаты в кармане одного из них, - штаб АТО

По данным украинской разведки, по факту инцидента боевики "наверх" не докладывали. Посоветовавшись со "старшим офицером штаба", находившегося в "части" с проверкой, приняли решение скрыть происшествие.

Пророссийский наемник напился на посту и угрожал коллегам гранатами, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056540
 
 
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Когда Россия сгинет, мир вздохнет спокойно...
А пока же остается только отгораживаться и отстреливаться.

Александр Тверской
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рф сгинет, только бонзы предпочитают доить хоть как-то управляемую педерацию, так что раньше солнце погаснет. // нужны более решительные действия, чем ... ппц... "просто ждать"
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Только после отравления Скрипаля американцы рассекретили операцию по уничтожению руских головорезов в Сирии, потому что сейчас уже никто не хочет с ними миндальничать. Видео евроньюс.

Американцы рассекретили уничтожение 500 голов ЧВК руских в Сирии 07.02.18
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ну и что там нового кроме видео у самого нефтезавода? Ничего принципиально нового в сюжете нет.
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Готовится огромный удар по росийско-асадовской группировке в Гуте, и возможно шире по базам, где животные уже 2 недели уничтожают мирное население, как Чечне, а Раша вето блокирует в Совбезе прекращение геноцида.

Ориентировочные потери руских составят до 3 тысяч головорезов.
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Представитель постпредства России при ООН Ольга Мозолина раскритиковала верховного комиссара Организации по правам человека Зейда Раад аль Хуссейна за дискредитацию антитеррористической операции в сирийской Восточной Гуте, сообщает РИА «Новости».
В ходе неформальной встречи членов СБ ООН по правам человека в Сирии аль Хуссейн обвинил власти САР в жестоком применении силы против мирных жителей и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
«На каком основании он включился в политизированную кампанию по дискредитации контртеррористической операции в Восточной Гуте? Насколько это соответствует требованиям Устава ООН о беспристрастности ооновских чиновников?» - заявила Мозолина.
Она отметила, что аль Хуссейн не присутствует «на земле» и не может проверить достоверность информации о действиях сирийских властей.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай заблокировали

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Автор: HaroN:

Крысы винторогие, а как насчет"- можем повторить?" А ну- ка, забацайте еще разок, чтоб знали амеры как прикольно вы подыхаете... Все такие " грозные " кацапсины, а они виш не боятся, проебом им ваше чвк-- хуека... Идите лапти, атакуйте еще раз!. Аль очечко сыграло у обосрУських??


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Да, граната это аргумент. В Киеве коллекторы пришли человека из квартиры выкидывать и подорвались на гранате. Больше наверное ходить не будут. Пророссийский наемник напился на "посту" и угрожал "коллегам" гранатами, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 767
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подумаєш, мене теж, коли нап'юсь, тягне дістати гранату зі схрону і піти підірвати ватників. Пророссийский наемник напился на "посту" и угрожал "коллегам" гранатами, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6979
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПророссийский наемник напился на "посту" и угрожал "коллегам" гранатами, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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