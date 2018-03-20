 Пророссийский наемник напился на "посту" и угрожал "коллегам" гранатами, - штаб АТО

"Чтобы выстоять в неравной борьбе с холодом во время ночного дежурства на позиции, один из оккупантов выпил лишнего, за что позже получил воспитательную беседу с командиром. И воспитательный процесс на пользу боевику не пошел: тот кричал, угрожал и даже стрельнул в сторону командира. Командир точности подчиненного не оценил и, наградив последнего несколькими пинками, приказал разоружить и бросить его в блиндаж", - говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

У наемника "случился приступ белой горячки". Он "возжелал мести", схватил две боевые гранаты, которые были в блиндаже, сорвав предохранительные кольца, заставил бросить оружие "сослуживцев", прихватил его и поплелся прочь. "Но далеко уйти так и не смог - в нескольких шагах пьяный "Рембо" рухнул в снег, накрыв телом две гранаты. Боевикам было боязно подходить. И через час "взрывоопасное тело" таки разминировали, разоружили и перенесли в комнату командира, где оставили трезветь до утра", - сообщают в штабе АТО.

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По данным украинской разведки, по факту инцидента боевики "наверх" не докладывали. Посоветовавшись со "старшим офицером штаба", находившегося в "части" с проверкой, приняли решение скрыть происшествие.