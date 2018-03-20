 Прокурору и депутату Одесского облсовета, задержанным за взятку в $40 тысяч, сообщили о завершении досудебного расследования, - НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 15 марта 2018 года этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства. После ознакомления со сведениями досудебного расследования будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

"По версии следствия, депутат Одесского областного совета в сговоре с заместителем руководителя одной из местных прокуратур Одесской области осуществляли давление на директора одной из местных агропромышленных компаний, с целью его склонения к предоставление неправомерной выгоды. За это подозреваемые обещали прекратить давление на предприятие и всячески способствовать в дальнейшей хозяйственной деятельности предпринимателя. Сразу после получения неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США должностные лица были задержаны. 9 октября 2017 года - извещены о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в этом уголовном производстве детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года после передачи материалов производства по подследственности из Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

ГПУ с СБУ задержали прокурора и депутата Одесского облсовета в Измаиле 9 октября 2017 года.