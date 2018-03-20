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 Прокурору и депутату Одесского облсовета, задержанным за взятку в $40 тысяч, сообщили о завершении досудебного расследования, - НАБУ

Детективы НАБУ сообщили депутату облсовета и замруководителя одной из местных прокуратур Одесской области о завершении досудебного расследования в отношении них по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 15 марта 2018 года этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства. После ознакомления со сведениями досудебного расследования будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

"По версии следствия, депутат Одесского областного совета в сговоре с заместителем руководителя одной из местных прокуратур Одесской области осуществляли давление на директора одной из местных агропромышленных компаний, с целью его склонения к предоставление неправомерной выгоды. За это подозреваемые обещали прекратить давление на предприятие и всячески способствовать в дальнейшей хозяйственной деятельности предпринимателя. Сразу после получения неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США должностные лица были задержаны. 9 октября 2017 года - извещены о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в этом уголовном производстве детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года после передачи материалов производства по подследственности из Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

ГПУ с СБУ задержали прокурора и депутата Одесского облсовета в Измаиле 9 октября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3056539
 
 
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Фемида - древнегреческая богиня права и законного порядка; в пантеоне божеств Фемида - титанида, дочь Урана и Геи; была первой женой Зевса, и от этого брака родились "горы" и "мойры". Одной из дочерей Фемиды была гора Дике - богиня справедливости. Зевс вершил правосудие только в присутствие Дике и Фемиды.
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Древнегреческая богиня права и законного порядка- только с завязанными крепко кукловодами глазами- и поэтому ни хрена не видит, даже то что перед самими глазами - то есть в упор ничего не видит......ущербное существо, обслуживающие того кто больше заплатит.Прототип и ближайшая подруга украинских судей,которым точно так же насрать на простых людей - население Украины - у кого зарплата ниже тысячи долларов....
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А нахрена нас посвящать во все тонкости расследования?
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Готовпоставить $100 на то,что они будут отпущены, а прокурор останется на своей должности.
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теперь не 40к , а $80к уйдет НАБУ, затем $160к за разоблачение НАБУ уйдет САП, затем $320 уйдёт АП га приобретение дивайсов-вспышек, и все забудут ) и даже цензорята ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурору и депутату Одесского облсовета, задержанным за взятку в $40 тысяч, сообщили о завершении досудебного расследования, - НАБУ
 
 
 
 
 
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