 Минусовая температура продержится до 23-24 марта, после чего начнется потепление, - Кульбида

Об этом Громадському радіо рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Цензор.НЕТ. "Для марта возвращения похолоданий - нормальное явление. Эти значения температуры, которые мы сейчас наблюдаем, не являются чем-то аномальным. С незначительными колебаниями минусовая температура продержится в Украине до 23-24 марта, после чего начнется потепление. В конце месяца ожидается более существенный рост температуры и интенсивное таяния снежного покрова", - рассказал синоптик.

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Снегопады прогнозируют сегодня-завтра в южных и центральных областях, завтра - в восточных и северных. В Запорожской, Херсонской и Донецкой областях - дожди, в остальных областях возможны снег, метель и усиление ветра. Самая низкая температура будет наблюдаться в две ближайшие ночи - от 9 до 14 градусов мороза, на северо-востоке столбик термометра опустится до - 18 градусов, рассказал директор Укргидрометцентра.