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 Общество
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Все про:Гидрометцентр (553) Кульбида (38) погода (2421)

 Минусовая температура продержится до 23-24 марта, после чего начнется потепление, - Кульбида

Еще несколько дней в Украине будет морозно, почти во всех областях пройдут снегопады.

Об этом Громадському радіо рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Цензор.НЕТ. "Для марта возвращения похолоданий - нормальное явление. Эти значения температуры, которые мы сейчас наблюдаем, не являются чем-то аномальным. С незначительными колебаниями минусовая температура продержится в Украине до 23-24 марта, после чего начнется потепление. В конце месяца ожидается более существенный рост температуры и интенсивное таяния снежного покрова", - рассказал синоптик.

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Снегопады прогнозируют сегодня-завтра в южных и центральных областях, завтра - в восточных и северных. В Запорожской, Херсонской и Донецкой областях - дожди, в остальных областях возможны снег, метель и усиление ветра. Самая низкая температура будет наблюдаться в две ближайшие ночи - от 9 до 14 градусов мороза, на северо-востоке столбик термометра опустится до - 18 градусов, рассказал директор Укргидрометцентра.

Источник: https://censor.net.ua/n3056538
 
 
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Наконец то наступила настоящая весна.) Снегопады и морозы.
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Шо хотят ,то и творят с этой погодой.
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гройсман не желает выступить на тему экономии газа
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Те, що на вулиці холодно винен барига👹
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не спиться тільки порохоботу, колишньому боту гівнюковича.
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барига винен у тому, що 10 лярдів кубомерів газу "у сховищах", які були проанонсовані на початку лютого, випарувались у невідомому напрямку. і тепер по спотовим контрактам Україна платить удвічі дорожче світової ціни.
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1. так бариги й платять, чого Ви за них переживаєте?
2. немає такого поняття "світова ціна на газ"
3. спотові ціни в ЄС стрибали буквально одного тижня, оновіть методичку Минусовая температура продержится до 23-24 марта, после чего начнется потепление, - Кульбида - Цензор.НЕТ 3792
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1. платять не бариги, а плачу я й інші українці, оплачуючи завищені ціни на газ.
2.є таке поняття як ф'ючрси на газ, які для краткочті називають світовими цінами, а є таке
поняття як спотова ціна ("сьогодні на сьогодні"), які в середньому ц 2-3 рази вище.
3.ти спочатку погугли - шо таке спотові ціни, шоб не постити пуйні.
але ти того... жгі ісчо, "спеціяліст" Минусовая температура продержится до 23-24 марта, после чего начнется потепление, - Кульбида - Цензор.НЕТ 1134
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Так шас вся страна барыга -на базарах толкучках и маркетах работает . производства почти нету .так что вся страна уже одни барыги .
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дайте статтю, що на заході України масово мерзнуть лелеки, там волонтери допомоги просять
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Бред какой то на уровне маразма = в Украине зимой снег бывает и морозы , а по всем новостям и по всем каналам целый день лерят что вроде апокалипсис какой то наступил .Снег нужно чистить и улицы подметать . Это что новость какая то?
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"Бред какой то на уровне маразма" називати березень зимою
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дик зимою була весна, тому запаси зі сховищ випарувались.
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Погода - это гордая cтерва... Ей всё-равно, что она вам не нравится...😂
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Лелек спасають місцеві жителі та волонтери ; обігрівають в своїх помешканнях та годують ! Все буде добре, - світ не без добрих людей !
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- Сарочка, меня переводят в Бердичев, - жалуется жене сотрудник одесского бюро прогнозов Рабинович.
- Яша, я так и знала, что этим таки закончатся твои разногласия со здешней погодой 😀
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На Заході Украіни рятують лелек від холоду та голоду :
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2424760-na-zahodi-ukraini-ratuut-lelek-vid-holodu-ta-golodu.html
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чому ж усіх.
клептоманів при владі - достатньо.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинусовая температура продержится до 23-24 марта, после чего начнется потепление, - Кульбида
 
 
 
 
 
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