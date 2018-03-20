 Минусовая температура продержится до 23-24 марта, после чего начнется потепление, - Кульбида

Об этом Громадському радіо рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Цензор.НЕТ. "Для марта возвращения похолоданий - нормальное явление. Эти значения температуры, которые мы сейчас наблюдаем, не являются чем-то аномальным. С незначительными колебаниями минусовая температура продержится в Украине до 23-24 марта, после чего начнется потепление. В конце месяца ожидается более существенный рост температуры и интенсивное таяния снежного покрова", - рассказал синоптик.
Снегопады прогнозируют сегодня-завтра в южных и центральных областях, завтра - в восточных и северных. В Запорожской, Херсонской и Донецкой областях - дожди, в остальных областях возможны снег, метель и усиление ветра. Самая низкая температура будет наблюдаться в две ближайшие ночи - от 9 до 14 градусов мороза, на северо-востоке столбик термометра опустится до - 18 градусов, рассказал директор Укргидрометцентра.
2. немає такого поняття "світова ціна на газ"
3. спотові ціни в ЄС стрибали буквально одного тижня, оновіть методичку
2.є таке поняття як ф'ючрси на газ, які для краткочті називають світовими цінами, а є таке
поняття як спотова ціна ("сьогодні на сьогодні"), які в середньому ц 2-3 рази вище.
3.ти спочатку погугли - шо таке спотові ціни, шоб не постити пуйні.
але ти того... жгі ісчо, "спеціяліст"
- Яша, я так и знала, что этим таки закончатся твои разногласия со здешней погодой 😀
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2424760-na-zahodi-ukraini-ratuut-lelek-vid-holodu-ta-golodu.html
клептоманів при владі - достатньо.