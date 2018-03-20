 Великобритания и ЕС договорились отсрочить реальный Brexit

Объявляя об этой и некоторых других договоренностях, главы делегаций Мишель Барнье и Дэвид Дэвис назвали их "решающим шагом", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и подданных Соединенного Королевства в остальных странах ЕС. По словам Барнье, к обещаниям сохранить все нынешние права тех граждан стран Евросоюза, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходный период, получат те же права, что и те, кто прибыл до Brexit.

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Сторонам, однако, еще предстоит договориться по некоторым принципиальным вопросам, в том числе - по вопросу о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую делегациями во главе с Дэвисом и Барнье, еще должны будут завизировать своими подписями на саммите на этой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры остальных 27 стран Евросоюза.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

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Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.