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Все про:Великобритания (1730) срок (40) Евросоюз (11765) Brexit (116)

 Великобритания и ЕС договорились отсрочить реальный Brexit

Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года переходной период продолжится еще два года.

Объявляя об этой и некоторых других договоренностях, главы делегаций Мишель Барнье и Дэвид Дэвис назвали их "решающим шагом", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и подданных Соединенного Королевства в остальных странах ЕС. По словам Барнье, к обещаниям сохранить все нынешние права тех граждан стран Евросоюза, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходный период, получат те же права, что и те, кто прибыл до Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по Brexit британского парламента предлагает перенести дату выхода из ЕС

Сторонам, однако, еще предстоит договориться по некоторым принципиальным вопросам, в том числе - по вопросу о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую делегациями во главе с Дэвисом и Барнье, еще должны будут завизировать своими подписями на саммите на этой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры остальных 27 стран Евросоюза.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет с поста. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

Также читайте: ЕС придется заполнить "дыру" в доходах, причиненную Brexit, - Туск

Уже во время подсчета голосов на мировых рынках и биржах начался обвал, а курс британского фунта упал до 30-летнего минимума.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

Читайте также: МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины. А Президент Петр Порошенко рассчитывает, что санкции против России как страны-агрессора будут продлены.

Источник: https://censor.net.ua/n3056537
 
 
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А смысл?
Это как махать кулаками после драки...
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Спочатку відкладуть брекзіт на два роки, а потім приймуть закони, які невілюють сам вихід Британії із ЄС.
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Міністерство закордонних справ Швеції викликає посла Росії через звинувачення в тому, що Швеція може бути джерелом отруйної речовини, яке використали в Солсбері.
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Это не кацапский новичек,
Это шведский мышьячок.
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Британия почувствовала на своей шкуре "любовь" кгб...и приняла верное решение...а вот Германия похоже урок с "новичком" не приняла всерьёз...
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потом каждые два года будут переносить, обе стороны слишком лакомые куски
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если Германия, Франция и Италия будут активно дистанцироваться от мордора, то брексит может сойти на нет, а если нет - то нет. )
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Один мудак, всего-навсего, заварил такую кашу, которую всей Англии расхлёбывать... Скотина! Великобритания и ЕС договорились отсрочить реальный Brexit - Цензор.НЕТ 3891
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания и ЕС договорились отсрочить реальный Brexit
 
 
 
 
 
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