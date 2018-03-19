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Все про:Матиос Анатолий (512) Клименко (300)

 Расследование по делу "налоговых площадок" Клименко завершено, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал информацию о том, что расследование уголовного производства по делу "налоговых площадок" беглого соратника Януковича Клименко завершено.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Матиос отметил: "Снова Главная военная прокуратура сделала и заложила прочный фундамент на будущее.

Это не последняя наша победа - лишь первая большая! Вопреки зрадофилии евродолларовых оптимистов, мы выиграли эту битву с живыми призраками эмигрантского минсдоха, клименкомамкой и ее ньюспейповыми крысами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В квартире беглого Клименко обнаружены предметы художественного и ювелирного искусства, - Нацагентство по розыску и менеджменту активов. ФОТОрепортаж

Но нам нужно выигрывать войну. И наверняка не одну! О чем речь? И вот об этом.

Расследование по делу налоговых площадок Клименко завершено, - Матиос 01

В этом маленьком скриншоте огромная работа 40 следователей и прокуроров Главной военной прокуратуры.

Завершена  и довершена законом работа следствия! Мы это сделали! Потом, кровью, не обращая внимания на визг гиен, забыв о семье. Это мало кого интересует.

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Но я горжусь элитой ГВП - мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца.

Спасибо военным прокурорам, сотрудникам Департамента экономики Нацполиции и Арсену Авакову! Мне есть за что им спасибо всем.

Откровенно говоря на этот пост меня вдохновили журналисты - вот эти.

Спасибо им! Если бы не они  -наверное в суете будней и новыми текущими заботами и этого поста не было бы!"

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Матиос продолжил: "А для того, чтобы во время расследования провести более 3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, допросить более 800 допросов свидетелей, принять участие в более 2500 заседаниях Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получить 1050 судебных постановлений ... собрать доказательства преступной деятельности 52 высокопоставленных чиновников минздоха и обеспечить соблюдение их прав в тесном сотрудничестве с 96-ю адвокатами, работающих по делу. Перечень я мог бы продолжать еще долго".

"И все это сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия. Не за годы, не как у Горбатюка. Поэтому именно так надо было делать, чтобы получить этот законный результат!

А теперь, уважаемые евродолларовые зралофилы и медийная обслуга клименкомамки, наведите свои "тепловизоры") - поищите где гнездо этих афер", - резюмировал Главный военный прокурор. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3056536
 
 
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Понятное дело .... всё хорошо,прекрасная маркиза ...
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Мутный какой-то...Наговорил 38 арестантов и ниче не понятно кто кому Рабинович...
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Так тема не раскрыта: когда с Клименка снимете все обвинения, как с Бойко, Лукаш и других?
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во множестве его слов есть те,которые указывают на ложь и глупось,ровно как и об отсутсвии результата,о котором, должен говорить приговор и его исполнение...
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матиос тоже любитель филии..как же надоело ваше хамство и жлобство..
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Вопреки зрадофилии Расследование по делу "налоговых площадок" Клименко завершено, - Матиос - Цензор.НЕТ 618 евродолларовых оптимистов, мы выиграли эту битву с живыми призраками эмигрантского минсдоха, клименкомамкой и ее ньюспейповыми крысами. Источник: https://censor.net.ua/n3056536
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т.е. если б не зрадофилия..то матиос был бы не в ударе..
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Ну так он же чисто конкретный продвинутый и типа остроумный.
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Жители Бессарабии знают что БЕССАРАБИЯ пишется с двумя С. А вы не с Бессарабии ,
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Иловайск, Дебальцево, 4 склада с боеприпасами на миллиарды, воровство 400 лямов на ширлане. Мразь.
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НЕПОНЯТНО . А при чём здесь военная прокуратура? У них своей работы нет? Может их разогнать и перестать платить из денег НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИКОВ?
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6 слідчих. 34 прокурори.

Кримінальне провадження з декількох сотень томів.

"А для того, чтобы во время расследования провести более 3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, допросить более 800 допросов свидетелей, принять участие в более 2500 заседаниях Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получить 1050 судебных постановлений ... собрать доказательства преступной деятельности 52 высокопоставленных чиновников минздоха и обеспечить соблюдение их прав в тесном сотрудничестве с 96-ю адвокатами, работающих по делу. Перечень я мог бы продолжать еще

И все это сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия

Цікаво лише одне. чим вся ця фікція закінчиться у суді.....
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Стесняюсь спросить, а сколько человек расстреляно, как в Китае, или хотя бы посажено в тюрьму в результате этих титанических "700 осмотров имущества и участий в более 2500 заседаниях"????

Или это просто шоу ради шоу? Шоу маст го он??
Расследование по делу "налоговых площадок" Клименко завершено, - Матиос - Цензор.НЕТ 8429
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"...теперь это мои налоговые площадки, а все идите на юх" )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследование по делу "налоговых площадок" Клименко завершено, - Матиос. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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