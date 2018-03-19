 Расследование по делу "налоговых площадок" Клименко завершено, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Матиос отметил: "Снова Главная военная прокуратура сделала и заложила прочный фундамент на будущее.

Это не последняя наша победа - лишь первая большая! Вопреки зрадофилии евродолларовых оптимистов, мы выиграли эту битву с живыми призраками эмигрантского минсдоха, клименкомамкой и ее ньюспейповыми крысами.

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Но нам нужно выигрывать войну. И наверняка не одну! О чем речь? И вот об этом.

В этом маленьком скриншоте огромная работа 40 следователей и прокуроров Главной военной прокуратуры.

Завершена и довершена законом работа следствия! Мы это сделали! Потом, кровью, не обращая внимания на визг гиен, забыв о семье. Это мало кого интересует.

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Но я горжусь элитой ГВП - мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца.

Спасибо военным прокурорам, сотрудникам Департамента экономики Нацполиции и Арсену Авакову! Мне есть за что им спасибо всем.

Откровенно говоря на этот пост меня вдохновили журналисты - вот эти.

Спасибо им! Если бы не они -наверное в суете будней и новыми текущими заботами и этого поста не было бы!"

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Матиос продолжил: "А для того, чтобы во время расследования провести более 3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, допросить более 800 допросов свидетелей, принять участие в более 2500 заседаниях Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получить 1050 судебных постановлений ... собрать доказательства преступной деятельности 52 высокопоставленных чиновников минздоха и обеспечить соблюдение их прав в тесном сотрудничестве с 96-ю адвокатами, работающих по делу. Перечень я мог бы продолжать еще долго".

"И все это сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия. Не за годы, не как у Горбатюка. Поэтому именно так надо было делать, чтобы получить этот законный результат!

А теперь, уважаемые евродолларовые зралофилы и медийная обслуга клименкомамки, наведите свои "тепловизоры") - поищите где гнездо этих афер", - резюмировал Главный военный прокурор.

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