 Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал КГГА, в обсуждении приняли участие 3096 человек. Против переименования проголосовали 1813 человека, а за - 1279 человек.
Как пишет Громадське, одним из вариантов было переназвать площадь в честь Евгения Чикаленко (1861-1929) - украинского мецената, публициста, агронома, землевладельца, который с 1920 года жил в эмиграции. Ранее именем Чикаленко хотели назвать улицу Льва Толстого в Киеве.
Напомним, депутаты Киевского городского совета переименовали Московский мост в Северный.
Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.
Толстой Лев Николаевич, "Война и мир" 1869
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Я убедился, что учение русской православной церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.
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Мож он и правильный был, но, бля, накуя именем "нетакогорусского" называть улицы в Киеве? Вот не было украинцев, кто бы заслуживал чтоб их именем называли улицы? Или что это за комплексы?
Применяется для обозначения чрезмерной фанатичности или приверженности каким-либо идеалам в ущерб здравому смыслу.
Происходит из речи канцлера Германии Бисмарка, который в 1887 году употребил её в виде «Быть большим католиком, чем Папа римский» (Katholischer als der Papst sein[1]). Схожее выражение получило популярность во Франции веком ранее - être plus royaliste que le roi («быть большим роялистом, чем король»).
Он что коммунистом был?
Вы еще предложите поменять местами имя с фамилией, чтобы стало - Толстого Льва!
Может вам полегчает, идиоты!
Видимо плохие кандидаты были, нужно было предложить им. Мазепы.