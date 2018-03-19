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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1966) Киев (15546) переименования (424) обсуждение (20) площадь (7)

 Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов

На сайте Киевской горгосадминистрации завершилось общественное обсуждение инициативы по переименованию одной из площадей столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал КГГА, в обсуждении приняли участие 3096 человек. Против переименования проголосовали 1813 человека, а за - 1279 человек.

Как пишет Громадське, одним из вариантов было переназвать площадь в честь Евгения Чикаленко (1861-1929) - украинского мецената, публициста, агронома, землевладельца, который с 1920 года жил в эмиграции. Ранее именем Чикаленко хотели назвать улицу Льва Толстого в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

Напомним, депутаты Киевского городского совета переименовали Московский мост в Северный.

Источник: https://censor.net.ua/n3056535
 
 
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Навіщо?
Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.
Толстой Лев Николаевич, "Война и мир" 1869

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Я убедился, что учение русской православной церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.

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Это я могу,это мне не тяжело , Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов - Цензор.НЕТ 6661поэтому подсказываю ,застрелиться им будет более безболезненно и быстро ,чем то,что сделает с ними народ Украины !!! Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов - Цензор.НЕТ 3608Хороша подсказка ?
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Толстой до прєсмикающихся кацапських холопів ставився так само, як і ми, і до влади кремльовської, і до РПЦ... за що отримав анафему.
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твой мир к льву толстому никакого отношения не имеет..пупсег..
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Зато на сайте того же КГГА сумели подкрутить голосовалку, чтоб назвать какую-то улицу имени Немцова.

Мож он и правильный был, но, бля, накуя именем "нетакогорусского" называть улицы в Киеве? Вот не было украинцев, кто бы заслуживал чтоб их именем называли улицы? Или что это за комплексы?
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а тупі американці цілу площу його іменем назвали, бо у них не було видатних людей... Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов - Цензор.НЕТ 7826
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Только к американцам не придут одни запоребриковые ихтамнеты с рассказами о том, что " какой же эта атдельный нарот? видите у них даже улицы именами граждан россосии названы?"
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Умнеее мокшей? Однозначно и безоговорочно.
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"Других" русских не бывает, особенно если дело касается Украины. Не тиражируйте миф. Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов - Цензор.НЕТ 9135
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Быть святее Папы Римского - крылатое выражение.
Применяется для обозначения чрезмерной фанатичности или приверженности каким-либо идеалам в ущерб здравому смыслу.
Происходит из речи канцлера Германии Бисмарка, который в 1887 году употребил её в виде «Быть большим католиком, чем Папа римский» (Katholischer als der Papst sein[1]). Схожее выражение получило популярность во Франции веком ранее - être plus royaliste que le roi («быть большим роялистом, чем король»).
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Тургенев написал му-му, а улица Толстого почему
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Заставь дурака молиться, так он лоб расшибет!
Он что коммунистом был?
Вы еще предложите поменять местами имя с фамилией, чтобы стало - Толстого Льва!
Может вам полегчает, идиоты!
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Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов

Видимо плохие кандидаты были, нужно было предложить им. Мазепы.
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Площа "Льови Товстого". Так її називали раніше.
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Меркель мені нагадує учня, який не хоче вчитись.Не засвоювати уроків можна з двох причин - внаслідок природного слабоумства 9 не схоже на Меркель), або внаслідок самовпевненості, що можна якось це проскочити. Можу з жалем констатувати, що з таким відношенням до засвоєння уроків історії фрау Меркель разом з усією Німеччиною може залишитись на повторний курс (після подій Другої сітової війни) і знову відчути всі "принади" російського чобота на вулицях німецьких міст у 1944-45р.р. і окупацію східно-німецьких земель кацапами на довгі десятиліття.
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А почему площадь Толстого в центре Киева , а площадь Шевченка на окраине? Неподобство
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пускай в Киеве остается - ему и при жизни расея противна была...

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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИнициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов
 
 
 
 
 
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