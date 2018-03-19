 Инициативе переименования площади Льва Толстого в Киеве не удалось набрать достаточно голосов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал КГГА, в обсуждении приняли участие 3096 человек. Против переименования проголосовали 1813 человека, а за - 1279 человек.

Как пишет Громадське, одним из вариантов было переназвать площадь в честь Евгения Чикаленко (1861-1929) - украинского мецената, публициста, агронома, землевладельца, который с 1920 года жил в эмиграции. Ранее именем Чикаленко хотели назвать улицу Льва Толстого в Киеве.

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Напомним, депутаты Киевского городского совета переименовали Московский мост в Северный.