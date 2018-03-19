 "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах

Как информирует Цензор.НЕТ текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба германского правительства.

В тексте отмечается: "Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации.

Сегодня более важно, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и укреплять отношения между нашими государствами и народами. Исходя из этого, мы должны стремиться конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить жизнеспособные решения.

Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами задач".

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