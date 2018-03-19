 "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах

Как информирует Цензор.НЕТ текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба германского правительства.
В тексте отмечается: "Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации.
Сегодня более важно, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и укреплять отношения между нашими государствами и народами. Исходя из этого, мы должны стремиться конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить жизнеспособные решения.
Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами задач".
Опять поздравт и пожелает в решении стоящих задач ?
https://www.youtube.com/watch?v=vPmq4lIhTmg
Вот, как надо реагировать на "выборы" Хуйла. Учись, Машка!
Спасибо, фрау Риббентроп: украинцы благодарят Меркель
Ее даже не возбуждает намерение повторить...штурм рехстага,надписи-на Берлин.
Или таки возбуждает?
И таки хто держит таких возбужденных в НАТО?
Даже не знаю, как написать остальные мои мысли по этому поводу...
Это, сука-блять, после бомбежек детей в Сирии, после чемоданов кокаина, после Скрипаля и всех остальных вместе с ним, молчу уже про Украину!?!?!?
И успехов ему дальше в убийствах????
Меркель йобнулась???
Ahmad @AlAhmediya 4 ч.4 часа назад
Другим після німців, Нетаніягу привітав путіна з перемогою і готовий співпрацювати
Гітлер не чіпав Мусоліні чи Хорті чи ще когось - бо це союзники ... ЄС , як головне джерело доходів РФії , а також , як сберігач бабла і нерухомості - тобто по суті , ЄС це головний союзник Хуйла ...
Мы обеспокоены намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово, - МИД Венгрии
Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве
Ей ведь совсем ничего не стоило просто "забыть" поздравить, правда?
При тому, що вона фактично перша сказала, що це хворе - в своїй реальності ... ще в 2014 ...
Вважаю, що фрау Меркель могла висловитися більш стримано, чіткіше і зрозуміліше для х***ла: вольдемар, спуску не буде.
или шрёдером послала
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Меркель було б непогано написати, що то не вибори, а пародія.
это типа присоеденить украину в руцький мир?
ну и *****
Запрет российским гражданам голосовать на выборах президента РФ на Украине является грубейшим нарушением международного права, Киев такими действиями теряет доверие и авторитет на международной арене, заявил в понедельник лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.
чого тоді , від Меркель , чекати ..?