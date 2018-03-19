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 За рубежом
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Все про:Меркель (1478) Путин (23642)

 "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

Как информирует Цензор.НЕТ текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба германского правительства.

В тексте отмечается: "Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации.

Сегодня более важно, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и укреплять отношения между нашими государствами и народами. Исходя из этого, мы должны стремиться конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить жизнеспособные решения.

Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами задач".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW

Источник: https://censor.net.ua/n3056534
 
 
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ну , якщо попросила - Хуйло доведе ..скаже - "ето нє ми.."
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А если скажет: "Да, это мы. Можем повторить" Что тогда?
Опять поздравт и пожелает в решении стоящих задач ?
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можливо висловлять 1521-у "стурбованість" ...? "Ми повинні прагнути конструктивно вирішувати ключові проблеми", - Меркель привітала Путіна з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 3285
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так ихтамнет ёп .. анжела .. их бин шпрехен
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похоже Германия желает также покинуть ЕС...и присоединится к Калининграду...)))
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"Третий срок" - продолжение знаменитого мультфильма:
"Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 5780
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Немає в них ще шести років. Все закінчиться скоріше...
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закончится - в числе демона = 09.09.2019 = путлер пришёл к власти 09.1999 ...20 лет назад ..
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как сказал классик? ВЕСЬ МИР ТЕАТР И ЛЮДИ В НЕМ АКТЕРЫ?
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Комсомолка-активистка-спортсменка-агентка штази?
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Это же надо...Немцы прогибаются перед расейянами! "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 7924 Диды б ее повесили не мигнув глазом. "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 3664 Наверно сегодня от инфаркта много старых СС-совцев и гестаповцев умерло в Германии глядя как меркель подлизывает хуйлу... "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 6288 Дожились немцы... "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 9097
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комментарий отмечен как спам  
 
Слава нашим немецким партнёрам !!! "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 8628 "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 8628 "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 8628 "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 8628А теперь серьёзно ,ВСЕХ этих партнёров послать на хер ,ВСЕХ воров у корыта к стенке ,восстановление ЯДЕРНОГО СТАТУСА ,ракеты делать,как пирожки ,ВСЕ условия для этого есть и СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ,по примеру Швеции ,если нет ,то УКРАИНЕ нашей КОНЕЦ !!!
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а ви кажете у путена немає союзників
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"Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами задач" - одна из задач путина это захватить Украину, а вторая поставить всю Европу раком.., немцев в том числе...
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дальше будет всё чудесатее и чудесатее...видимо "северный поток-2" важнее принципов международных отношений... "Ми повинні прагнути конструктивно вирішувати ключові проблеми", - Меркель привітала Путіна з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 8528
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это она не подумала, импульсивно, возраст, поймем и простим.
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Она как раз сознательная пособница путлера.
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ошибаешься родной, она бы его задушила в своих обьятьях
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Угу. Пускай прокричит о своей ненависти к путлеру в трубу СП-2. Так будет убедительней.
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Сегодня более важно, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и укреплять отношения между нашими государствами и народами. - вот именно так кто то уже говорил, ещё в прошлом веке.
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фрау меркель , ну и кто вы после этого? фунах(рыгающий смайлик)
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Меркель поздравила мирового террориста, оккупанта путина, европейская демократия поддерживает терроризм, фашизм, это какой-то позор.
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США не удивили результаты выборов в России, Трамп не будет поздравлять Путина, - Белый дом.

Вот, как надо реагировать на "выборы" Хуйла. Учись, Машка!
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Да он давно уж позвонил и поздравил. Одним из первых! Но для общественности - решили не афишировать! Как в старом фильме : "В начале намечались расстрелы, потом празднества. Потом решили - совместить"!
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звідки ти це знаєш ти з фсб? Чи сидів біля пуйла при цієї розмові?
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Какая конструктивная девочка.
Ее даже не возбуждает намерение повторить...штурм рехстага,надписи-на Берлин.
Или таки возбуждает?
И таки хто держит таких возбужденных в НАТО?
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Это бабушка какую-то дурню сказала.
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А могла бы и отморозиться как Трамп.
Даже не знаю, как написать остальные мои мысли по этому поводу...
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Все-таки напишу.
Это, сука-блять, после бомбежек детей в Сирии, после чемоданов кокаина, после Скрипаля и всех остальных вместе с ним, молчу уже про Украину!?!?!?
И успехов ему дальше в убийствах????
Меркель йобнулась???
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Просто она наглухо отмороженная курва, без совести и морали.
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Дорогая! Европе это очень дорого станет. А может и всему человечеству...
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Elvis2 - картинка как раз к месту, потому что и евреи тоже...

"Ми повинні прагнути конструктивно вирішувати ключові проблеми", - Меркель привітала Путіна з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 3433 Ahmad‏ @AlAhmediya 4 ч.4 часа назад
Другим після німців, Нетаніягу привітав путіна з перемогою і готовий співпрацювати

"Ми повинні прагнути конструктивно вирішувати ключові проблеми", - Меркель привітала Путіна з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 362
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спереди у хуйла два срока. второй - после гааги. но с приговором, его весь мир засыпет поздравлениями )
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ну а что же она своего партнера по строительству сев.потока 2 не будет поздравлять чтоли...
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Таки да , пути шредерные не исповедимы )
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А че вы все так на нее накинулись? Меркель просто поздравила хозяина с "переизбранием"... "Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах - Цензор.НЕТ 2553
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Ну вот блеяли по всем СМИ про непризнание выборов Вовы в Крыму. Ну и что ?????? Пропан -бутан дороже ценностей. Видимо, забыли дядю Адольфа. Ничего, вова напомнит......
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да нічого він їм не нагадає - він своїх не чіпає !
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Когда то смотрел очень занимательное кино. как дядя адольф пришел к власти. евреи тоже думали, что много пустой болтавни. А потом, дружно "отдыхали" в лагерях. единственно, что жаль, что этот дядя это дело в Украине не закончил.
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ви не уважно прочитали мою відповідь - " він своїх не чіпає !"
Гітлер не чіпав Мусоліні чи Хорті чи ще когось - бо це союзники ... ЄС , як головне джерело доходів РФії , а також , як сберігач бабла і нерухомості - тобто по суті , ЄС це головний союзник Хуйла ...
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" Danke, Frau Ribbentrop! («Спасибо, госпожа Риббентроп») ".
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Эта хоть телеграмму послала а Макрон лично звонил.
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макрон звонил предупредить, шоб без новичков ваших, а то много помещений в Париже освободится.
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не отвлекайся - там китайцы у вас под шумок байкал сливают.
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Здесь цензор, и как ты заметил, здесь нет поблажек ЛЮБЫМ политикам, и к своим тоже, это и называется демократия
Ей ведь совсем ничего не стоило просто "забыть" поздравить, правда?
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Я не розумію, чого Ви так кричите, але я сама прикро вражена такими її словами.
При тому, що вона фактично перша сказала, що це хворе - в своїй реальності ... ще в 2014 ...
Вважаю, що фрау Меркель могла висловитися більш стримано, чіткіше і зрозуміліше для х***ла: вольдемар, спуску не буде.
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Поздравления в трубу прокричала?

или шрёдером послала
"Ми повинні прагнути конструктивно вирішувати ключові проблеми", - Меркель привітала Путіна з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 5342
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могла бы, как это еще в субботу, накануне дня голосования, поздравить его с победой, не дожидаясь подсчета голосов. Bild
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В Европе у нас нет союзников. Нам надо на англо-саксонский мир ориентироваться.
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"сладкая парочка" слившая Украину ,создавшая ордло на территории Украины продолжает рулить в Европе....мира и спокойствия в Украине не будет...
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Его теперь на всей планете не будет.
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его и небыло все времья,но пока куйло не трогало Украину,то как то не замечалось....
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Интересно сколько еще дебилов поздравит пуйла с победой, а петюня что тоже будет его поздравлять.
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В тексте отмечается: "Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3056534
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Меркель було б непогано написати, що то не вибори, а пародія.
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>Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами задачИсточник: https://censor.net.ua/n3056534
это типа присоеденить украину в руцький мир?
ну и *****
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Медведчук: Киев грубо нарушает международное нормы в ситуации с выборами

Запрет российским гражданам голосовать на выборах президента РФ на Украине является грубейшим нарушением международного права, Киев такими действиями теряет доверие и авторитет на международной арене, заявил в понедельник лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.
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класного "представника від України" призначив Офшоренко в Мінськ ... "Ми повинні прагнути конструктивно вирішувати ключові проблеми", - Меркель привітала Путіна з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 2541
чого тоді , від Меркель , чекати ..?
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а вон чего Меркель последнее время так вылизывали российские бояре с царём во главе, старые связи)
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Цензор, ну зачем ты трешь не угодные тебе комментарии. Тем более тех, кто искренне желает Украине добра. зачем уподобляться соседней державе. Меркель сказала, не сказала Хуеплеткину свое фи, не важно, главное вы не растеряйте то , что имеете
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интересно кто кого надурит, Россия Германию или наоборот?)
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да... у нас только на Господа Бога надежда осталась... а "друзья" сдадут за нафту
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бабло кремлівське просто Шрьодер передав з чорного ходу. Без Герхарду ніяк не віталося.
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58% німців висловилась за зближення з РФ, 26% хочуть, щоб Німеччина дистанціювалася від Росії, найбільше прагнуть зближення з РФ жителі Східної Німеччини (колишня НДР) - 72%. http://vgolos.com.ua/news/58_nimtsiv_hochut_zblyzhennya_z_rf_na_shodi_krainy_pryhylnyh_do_kremlya__azh_72_307797.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах
 
 
 
 
 
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