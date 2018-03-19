 Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Националисты под посольством скандировали лозунги: "Шухевич - убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".
В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации участники сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Посольство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов, назвав ее антиукраинской пропагандой.
"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше", - заявили в посольстве.
https://www.youtube.com/watch?v=vPmq4lIhTmg
значить будем их вскоре
пиздитьбить и возможно что ногами..
..Когда-то мигрировали в Канаду, теперь там одна из самых крупных диаспор мира, украинская, что наверное влияет на политику их страны, может быть
что эффективнее - бегать с флагами орать на радость Масквы и тд про Бандер и прочих то ли героев то ли не героев, объясняться каждому говну про это и тд.? или что-нибудь хоть немного полезное сделать для Украины, где родился, но чего-то не пригодился, в Украине лучше всего "пригодяется" только то что не тонет
Польские националистыКацапские подстилки провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве
висловом з історії європейської, "нічого не забула, але нічому не навчилася" -
Прагнуть відтяти для себе
якийсь шмат української території, змусити українців відмовитися від своєї
ідентичності, нав`язати нам свій брехливий світогляд, облудне бачення історії.
Якби не режим порохохряка,то україноцентристська політика, національна
реконкіста (відродження) охопила би вже давно всі сфери нашого життя. Щоб вони
тоді б заспівали, кляті ляхи? А зараз вони скачуть, користуючись нашим скрутним
положнням через війну з московією і режимом внутрішньої окупації: "на
похилу вербу і кози скачуть"...
"Мы должны стремиться конструктивно решать ключевые проблемы", - Меркель поздравила Путина с победой на выборах
Их же не трахают наши вомбаты и поросюки...