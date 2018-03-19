 Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Националисты под посольством скандировали лозунги: "Шухевич - убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".

В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации участники сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Посольство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов, назвав ее антиукраинской пропагандой.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше", - заявили в посольстве.

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