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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:националисты (338) Польша (4240) посольство Украины (136) провокация (1129)

 Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве

Польские националисты провели акцию под посольством Украины в Варшаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Националисты под посольством скандировали лозунги: "Шухевич - убийца", "Бандеровские убийцы" и держали плакаты с надписями "Бандеровец не мой брат", "StopAntipolonism, Defend the truth".

В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации участники сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый польско-украинский конфликт всегда использует кто-то третий. Все знают, кем он является, - Коморовский

Посольство Украины в Варшаве осудило манифестацию польских националистов, назвав ее антиукраинской пропагандой.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше", - заявили в посольстве.

Читайте: Поляка, который публично сжег стилизованное изображение герба Украины, выдворили из страны, - полиция Тернопольщины

Источник: https://censor.net.ua/n3056533
 
 
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Некогда, кацапы подсунули дурачкам Бандеру. Надо срочно победить Бандеру, это очень важно. Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве - Цензор.НЕТ 1698
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Найважливіше перемогти Саакашвілі, бо красти заважає
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Саакашвили проиграл в момент силового прорыва границы.
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Там де і був до цього часу, в Ростові Польські націоналісти провели "антибандерівську" акцію біля посольства України у Варшаві - Цензор.НЕТ 796
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Тобі видніше, хто зна які передачки ти йому туди возиш
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И террористы с "ихтамнетами" тоже красиво нагнули Хряка Шоколадного и всю его банду, правда? А заодно и всю Украину. Польські націоналісти провели "антибандерівську" акцію біля посольства України у Варшаві - Цензор.НЕТ 869
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Кому он там в Нидерландах "красти заважає" можно уточнить? Неужто королевская семья того й... ВОРЮГИ?!
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миха сейчас в галандеи по кафешопам пропадает... а в Польше он лицо нежелательное
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я з західної це мене стосується це по їхньому східні крейси
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ти до них вийди і їм це скажи чого мені грубіяниш ?
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а приурочена акція була до виборів Сцаря і спонсора цього кордебалєта?
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очень интересно слушать новости про польских националистов, когда рядом живут живут люди которые уже заработали в той Польше на ремонт полностью, обменяли машину на получше и в прошлом году ездили в Египет
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я смотрю что ляхи все ни как не угомоняться придурки...
значить будем их вскоре пиздить бить и возможно что ногами.. Польские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве - Цензор.НЕТ 5190
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А у этих антибандеровцев случайно не паспорт РФ? Похоже.
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да насрать прямо говоря что там митингуют граждане Польше тоже не задарма, очень жаль что в Украине сейчас трудно нормально работать и нормально получать и приходится
..Когда-то мигрировали в Канаду, теперь там одна из самых крупных диаспор мира, украинская, что наверное влияет на политику их страны, может быть
что эффективнее - бегать с флагами орать на радость Масквы и тд про Бандер и прочих то ли героев то ли не героев, объясняться каждому говну про это и тд.? или что-нибудь хоть немного полезное сделать для Украины, где родился, но чего-то не пригодился, в Украине лучше всего "пригодяется" только то что не тонет
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У носі колупались та з перегною не вилазили, бо там тепло і взуття не потрібне.
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Славили какого-то царя и с кем-то воевали. 100%.
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Польские националисты Кацапские подстилки провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве
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Польська шляхта, яка за аналогією з відомим класичним
висловом з історії європейської, "нічого не забула, але нічому не навчилася" -

Прагнуть відтяти для себе
якийсь шмат української території, змусити українців відмовитися від своєї
ідентичності, нав`язати нам свій брехливий світогляд, облудне бачення історії.

Якби не режим порохохряка,то україноцентристська політика, національна
реконкіста (відродження) охопила би вже давно всі сфери нашого життя. Щоб вони
тоді б заспівали, кляті ляхи? А зараз вони скачуть, користуючись нашим скрутним
положнням через війну з московією і режимом внутрішньої окупації: "на
похилу вербу і кози скачуть"...
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недарма Барига обрав собі головними союзниками головних торгових союзників кремля- францію і німеччину
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ви пане не укропобандерівець , а Свідок Міхо.
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та ясно, порохосос, а чому ж барига за 4 роки не зробив спроб створення нормандського формату?
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ихние "редутники" - это их проблемы.
Их же не трахают наши вомбаты и поросюки...
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поражают своей тупоголовостью. слава богу в Украине не проходят антипольские марши... пока
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Ну ми ж розумієм що ворог не вони, а кацапи Польські націоналісти провели "антибандерівську" акцію біля посольства України у Варшаві - Цензор.НЕТ 3760
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І хто це може бути ті загадкові "вони", так?
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А антимоскальські проходили? Тим не менше це не завадило кацапні напасти на нас. Ляхи ж нічим не відрізняються від козломордих...
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Дал же Бог соседей Украине...Одни дебилы.
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Поляки у своїй масі симпатизують українцям. Це тільки частина(продажна) варить воду
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по в Ізраїлі антипольську демонстрацію організувати...."курва,цо сі дзеє на колєє ,нех го ясна крев залеє" псякрев... Польські націоналісти провели "антибандерівську" акцію біля посольства України у Варшаві - Цензор.НЕТ 8301
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Купка проплачених рублями покидьків. Часом їхній керівник не Тягнибок?
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Дивує поведінка українських націоналістів. Вони мали б підготувати проект закону про повернення окупованих Польщею етнічних українських земель на яких діяло ОУН в 1930-1940-х роках. Осілки землі - суто українські, то якого дідька полякам ремствувати проти Шухевича та Бандери? ОУН звільняло свою землю. Проект закону треба винести на голосування в ВР і затим передати Посольтву Польщі в Україні - нехай починають потроху виводити своїх людей з наших земель.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольские националисты провели "антибандеровскую" акцию возле посольства Украины в Варшаве
 
 
 
 
 
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