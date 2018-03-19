 Право Супрун подавать иски от Минздрава не доказано, - суд вернул заявление против НМУ Богомольца

"Министерство здравоохранения Украины обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском против Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, третье лицо - ЛИЦО_1, об устранении препятствий в пользовании имуществом государства в лице Министерства здравоохранения Украины по адресу: 01601, г. Киев, бул. Тараса Шевченко, 13 путем предоставления доступа к данному нежилому помещению", - цитирует Цензор.НЕТ судебное решение.

Судья Оксана Гумега вернула исковое заявление и приложенные к нему документы в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 174 Хозяйственного процессуального кодекса Украины ("в случае, если заявление подано лицом, не имеющим процессуальной дееспособности, не подписано или подписано лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано").

В решении отмечается, что исковое заявление было подписано и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун.

В то же время, среди документов, прилагаемых к исковому заявлению, отсутствуют доказательства (и такое подтверждается перечнем "приложений" к исковому заявлению), подтверждающие выполнение обязанностей "министра" Супрун.

Указывается, что информация о Министерстве здравоохранения Украины, которая содержится в Едином государственном реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не содержит сведений о том, что Супрун исполняет обязанности министра. "При таких обстоятельствах, суду не доказано, что исковое заявление Министерства здравоохранения Украины подписано лицом, имеющим право его подписывать от имени истца", - отмечено в решении.

Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова была временно отстранена от выполнения своих служебных обязанностей из-за срыва лицензионного экзамена.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

В НМУ создали забастовочный комитет и объявили об остановке учебного процесса, но студенты заявили, что это саботаж.

Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора Национального медуниверситета, а Минздрав - отстранил.