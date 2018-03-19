 Кремль готовит сепаратистский сценарий для Боснии и Герцеговины, - "Newsweek"

Как передает Цензор.НЕТ под таким заголовком еженедельник Newsweek дает анализ ситуации в балканской стране на основе выводов доклада Института внешнеполитических исследований "Босния на русской плахе: возможность кровопролития и меры для его предотвращения".
Эксперты пришли к выводу, что Россия работает над развитием дружественного к себе государства в Боснии и Герцеговине, чтобы свести на нет усилия страны по вступлению в НАТО и не допустить повторения сценария с Черногорией, которая получила членство в альянсе в апреле 2017 года.
Военизированные группировки, которые поддерживаются Россией, уже ведут сепаратистский конфликт в Украине, чтобы не допустить установления более тесных связей с Западом, напоминает издание. Сейчас в Республике Сербской, автономном районе БиГ, проводится боевая подготовка с российскими инструкторами и накапливаются арсеналы оружия.
"Для Москвы - очень удобная уязвимость, которую они могут использовать для дестабилизации Европы в любое время на свое усмотрение", - говорит Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии и Балкан. Он вспоминает сепаратистского лидера Республики Сербской Милорада Додика, который выступает за проведение референдума о независимости, пренебрегая предупреждением, что результаты его признаны не будут. Связи этого политика с Москвой подогревают сепаратистские тенденции в регионе, которые могут однажды вспыхнуть настоящим конфликтом, в частности, в ноябре этого года.
Между тем Москва также поддерживает формирование сербских националистических военизированных групп в Боснии и Герцеговине. Эксперты предостерегают, что вся эта активность может привести к вспышке в сердце Европы новой войны вроде той, которая продолжается в Украине.
"За последние несколько лет Россия быстро расширила свою безопасностную экономическую деятельность на Западных Балканах", - говорится также в отчете.
Нелюди! Проклятые упыри.
а переворот в Черногории хотели сделать америкосы- но поймали почему-то кацапов
«Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят», - сказал Столярчук.
Резня Велика Круша возле городка Ораховач в Косова имела место во время Косовского конфликта весенним днем 25 Марта 1999 года, на следующий день после начала натовских бомбардировок Югославии.
25 марта 1999 года села Велика Круша и Мала Круша подверглись нападению со стороны вооруженных сил Югославии и Сербии.
Сербская полиция приказала женщинам и маленьким детям покинуть этот район и отправиться в Албанию. Затем полиция обыскала мужчин и мальчиков и взяла их документы, удостоверяющие личность, после чего их заставили идти в необитаемый дом между лесом и деревней Малой Круша
Как только мужчины и мальчики были собраны внутри дома, полиция открыла огонь по группе.
После нескольких минут стрельбы полиция свалила сена на мужчин и мальчиков и подожгла его, чтобы сжечь тела. В результате стрельб и огня около 105 косовских албанских мужчин и мальчиков были убиты сербской полицией.
- Из обвинения в военных преступлениях против Милошевича и других