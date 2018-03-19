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Все про:Босния (29) Россия (68490) сепаратизм (11081)

 Кремль готовит сепаратистский сценарий для Боснии и Герцеговины, - "Newsweek"

“Еще одна Украина? Россия поддерживает военные приготовления сепаратистских политиков в Боснии и Герцеговине”.

Как передает Цензор.НЕТ под таким заголовком еженедельник Newsweek дает анализ ситуации в балканской стране на основе выводов доклада Института внешнеполитических исследований "Босния на русской плахе: возможность кровопролития и меры для его предотвращения".

Эксперты пришли к выводу, что Россия работает над развитием дружественного к себе государства в Боснии и Герцеговине, чтобы свести на нет усилия страны по вступлению в НАТО и не допустить повторения сценария с Черногорией, которая получила членство в альянсе в апреле 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению, - Международный трибунал

Военизированные группировки, которые поддерживаются Россией, уже ведут сепаратистский конфликт в Украине, чтобы не допустить установления более тесных связей с Западом, напоминает издание. Сейчас в Республике Сербской, автономном районе БиГ, проводится боевая подготовка с российскими инструкторами и накапливаются арсеналы оружия.

"Для Москвы - очень удобная уязвимость, которую они могут использовать для дестабилизации Европы в любое время на свое усмотрение", - говорит Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии и Балкан. Он вспоминает сепаратистского лидера Республики Сербской Милорада Додика, который выступает за проведение референдума о независимости, пренебрегая предупреждением, что результаты его признаны не будут. Связи этого политика с Москвой подогревают сепаратистские тенденции в регионе, которые могут однажды вспыхнуть настоящим конфликтом, в частности, в ноябре этого года.

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Между тем Москва также поддерживает формирование сербских националистических военизированных групп в Боснии и Герцеговине. Эксперты предостерегают, что вся эта активность может привести к вспышке в сердце Европы новой войны вроде той, которая продолжается в Украине.

"За последние несколько лет Россия быстро расширила свою безопасностную экономическую деятельность на Западных Балканах", - говорится также в отчете.

Также читайте: Россия предостерегла Черногорию и Боснию от вступления в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3056531
 
 
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Додика на гилляку. Сербы подонки и шавки кремля. Они стреляют на дампасе в наших ребят, сербов надо добить на балканах.
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Сербские четники-нацисты в Боснии. Участвовали в этнических чистках, убийствах, изнасилований боснийцев и хорватов... Лицо сербских друзей рашки.
Кремль готовит сепаратистский сценарий для Боснии и Герцеговины, - "Newsweek" - Цензор.НЕТ 5967
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Сейчас они участвуют в убийствах украинцев на Донбассе
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Запускайте хорватов... Те знают, что делать с сербскими четниками, друзьями рашки.

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Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови...

Нелюди! Проклятые упыри.
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ага ватка
а переворот в Черногории хотели сделать америкосы- но поймали почему-то кацапов Кремль готовит сепаратистский сценарий для Боснии и Герцеговины, - "Newsweek" - Цензор.НЕТ 3243
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от кацапо-фашистов хорошего не жди!
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Путен:Чтобы жить мне в Окияне-море, Чтоб служила мне рыбка золотая. И была б у меня на посылках».
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Это хорошо. Наши шансы все лучше и красивее.
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Украинский спортивный телеведущий Андрей Столярчук во время выступления биатлониста сборной России Максима Цветкова заявил, что большинство россиян не обладают высоким уровнем интеллекта. Кремль готовит сепаратистский сценарий для Боснии и Герцеговины, - "Newsweek" - Цензор.НЕТ 7600 Об этом он заявил в эфире телеканала «UA:Перший».
«Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят», - сказал Столярчук.
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Почему НАТО бомбило Югославию (Сербию) ?

Резня Велика Круша возле городка Ораховач в Косова имела место во время Косовского конфликта весенним днем 25 Марта 1999 года, на следующий день после начала натовских бомбардировок Югославии.
25 марта 1999 года села Велика Круша и Мала Круша подверглись нападению со стороны вооруженных сил Югославии и Сербии.
Сербская полиция приказала женщинам и маленьким детям покинуть этот район и отправиться в Албанию. Затем полиция обыскала мужчин и мальчиков и взяла их документы, удостоверяющие личность, после чего их заставили идти в необитаемый дом между лесом и деревней Малой Круша
Как только мужчины и мальчики были собраны внутри дома, полиция открыла огонь по группе.
После нескольких минут стрельбы полиция свалила сена на мужчин и мальчиков и подожгла его, чтобы сжечь тела. В результате стрельб и огня около 105 косовских албанских мужчин и мальчиков были убиты сербской полицией.

- Из обвинения в военных преступлениях против Милошевича и других
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Жуйте сопли дальше! А есть элементарное решение,собрать всех любителей хуйла и выслать на их любимую недоимперию! Пусть любят дома и не давать визы в ЕС,США. Посмотрим насколько их хватит.
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от і добре, а потім і нова Берлінська стіна буде... а чо, крім озабочєнності у відповідь нічо не буде
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Пусть лучше в Германии сепаратистов готовят, пора уже ГДР возрождать. Тем более Пути там нравилось.
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Доиграются подхуйловники...прямой границы с рашкой нет...могут и вырезать...а в Нато ради такого можно и позже вступить
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКремль готовит сепаратистский сценарий для Боснии и Герцеговины, - "Newsweek"
 
 
 
 
 
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