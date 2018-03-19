 Будет показано видео, подтверждающее причастность Савченко к планированию теракта в Раде, - Ирина Луценко

Об этом в эфире "5 канала" сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

Политик показала в студии документ: "Вот законопроект, он уже есть на сайте ВР. Суть законопроекта очень проста. Эти правила действовали до 2014-го года, когда депутатов пропускали через металлическую рамку. Нельзя было проносить оружие наградное, собственное, легальное, и любые вещества или холодное оружие, которое может нести угрозу. Фактически мы восстанавливаем эту позицию, которая была до 2014-го года.

Да, у депутата есть иммунитет, что его нельзя обыскивать, его вещи, жилье и т. д. Но учитывая возможные угрозы террористического акта, задержание Рубана и фиксирование того, что Надежда Савченко приходила буквально в последние дни в парламент с двумя гранатами и пистолетом. Подтвердились эти гранаты и есть свидетели, которые видели их. И именно это выступило причиной, чтобы усилить режим проноса народными депутатами собственного легального оружия".

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Луценко добавила: "Доказательства будут. Есть много часов записей, которые велись Службой безопасности Украины. Она получила доказательства, и часть этих доказательств, видео с расшифровкой будет показано на регламентном комитете. В четверг будет показано более впечатляюще видео, напосредственно подтверждающее участие Надежды Савченко. Эти доказательства полученные законным способом, и заявления генпрокурора не являются голословными".

"Собственно реагируя на это видео и на эти доказательства мы и зарегистрировали законопроект о том, что мы вынуждены ставить металлические рамки. и Гелетей и его служба все-таки должны иметь возможность обезопасить всех, кто будет находиться в Раде от возможных террористических актов", - пояснила представитель президента.

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В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".