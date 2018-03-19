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 За рубежом
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 Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета

Дело отравления российского двойного агента Сергея Скрипаля будет вынесено на обсуждение на встрече глав стран ЕС на этой неделе в Брюсселе.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала во время совместной с польским коллегой Матеушем Моравецким пресс-конференции в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос", - заявила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России была возможность, мотив и намерение, - Мэй об отравлении Скрипаля

Канцлер заверила, что Германия стоит "плечом к плечу с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля".

Она также заявила о желании тесно сотрудничать с Варшавой в рамках ЕС после Brexit. В частности, поддержала идею встречи в формате Веймарского треугольника. Меркель отметила "большую совместимость" Германии и Польши относительно общей оборонной политики Европейского Союза. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ждет объяснений России по делу Скрипаля, - Могерини

Канцлер заявила об обязанности создать хорошие перспективы в тех странах, из которых беженцы прибывают в Европу, и в очередной раз повторила свою позицию о необходимости создать совместную европейскую систему убежища, признав, что Польша тоже принимает искателей убежища. 

"Мне кажется, что перед лицом мировой ситуации вокруг нас наш голос будет сильным только в том случае, если мы будем иметь сильный союз, и мы будем представлять наши дела за его пределами совместно", - заявила Меркель.

Также читайте: Совет ЕС по иностранным делам заявит о солидарности с Украиной и Великобританией, - глава МИД Бельгии Рейндерс

Источник: https://censor.net.ua/n3056529
 
 
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Так кто же покохал-то аж до болю пажилова Скрипаля?
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Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета

На саммите вечно озабоченных намечается очередная озабоченность.
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«Рубан кричал на пленных украинских бойцов: «Вы убийцы и по законам «ДНР» заслуживаете расстрела!»

http://fakty.ua/261565-ruban-krichal-na-plennyh-ukrainskih-bojcov-vy-ubijcy-i-po-zakonam-dnr-zasluzhivaete-rasstrela
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Херню не несите, сработано топорно, как будто специально,,
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Это уже не важно. Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета - Цензор.НЕТ 687 От слова "абсолютно".
И, честно говоря, - слава Богу!
Запасайтесь поп-корном. Ну, или солью и спичками. Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета - Цензор.НЕТ 4978
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Высылка 23 дипломатов это только прелюдия к публичной порке кремлепутов. В Сирии коалиция готовится к грандиозному шмону, после которого саудовская, катарская, вообще нефть и газ Ближнего Востока и Азербайджана потекут в Европу полноводной рекой. А кремлепутам придется убраться из Сирии ни с чем Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета - Цензор.НЕТ 5937
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"Газпром" начинает демонтаж труб "Турецкого потока"
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Меркель пожелала путину успехов в оккупации Украины....

Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета - Цензор.НЕТ 3939 Портал АНТИКОР‏ @antikorua 8 мин.8 минут назад
Не только Макрон: еще один друг Украины поздравил Путина • Портал АНТИКОР

"Также Меркель пожелала Путину "успехов в решении задач, которые стоят перед вами".

https://t.co/Z0g9h8nXv3

Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета - Цензор.НЕТ 8118



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Под санкции ЕС из-за новичка вполне могут попасть Чебоксары и чебуреки.
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И так все ясно, кроме болтовни это закончится ничем. Путя как хочет, так и опускает Гейропу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета
 
 
 
 
 
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