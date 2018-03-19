 Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала во время совместной с польским коллегой Матеушем Моравецким пресс-конференции в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Европейского Совета мы обсудим этот вопрос", - заявила Меркель.
Канцлер заверила, что Германия стоит "плечом к плечу с Соединенным Королевством относительно попыток убийства Скрипаля".
Она также заявила о желании тесно сотрудничать с Варшавой в рамках ЕС после Brexit. В частности, поддержала идею встречи в формате Веймарского треугольника. Меркель отметила "большую совместимость" Германии и Польши относительно общей оборонной политики Европейского Союза.
Канцлер заявила об обязанности создать хорошие перспективы в тех странах, из которых беженцы прибывают в Европу, и в очередной раз повторила свою позицию о необходимости создать совместную европейскую систему убежища, признав, что Польша тоже принимает искателей убежища.
"Мне кажется, что перед лицом мировой ситуации вокруг нас наш голос будет сильным только в том случае, если мы будем иметь сильный союз, и мы будем представлять наши дела за его пределами совместно", - заявила Меркель.
На саммите вечно озабоченных намечается очередная озабоченность.
http://fakty.ua/261565-ruban-krichal-na-plennyh-ukrainskih-bojcov-vy-ubijcy-i-po-zakonam-dnr-zasluzhivaete-rasstrela
И, честно говоря, - слава Богу!
Запасайтесь поп-корном. Ну, или солью и спичками.
Портал АНТИКОР @antikorua 8 мин.8 минут назад
Не только Макрон: еще один друг Украины поздравил Путина • Портал АНТИКОР
"Также Меркель пожелала Путину "успехов в решении задач, которые стоят перед вами".
https://t.co/Z0g9h8nXv3