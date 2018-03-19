 Пожар в лагере "Виктория": прокуратура Одесчины направила в суд обвинительный акт относительно двух сотрудников ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Обвинительный акт относительно указанных лиц прокуратура Одесской области направила в суд для рассмотрения по существу.

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"Также при вмешательстве прокуратуры Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области проведена проверка на объекте. По результатам которой внесены иск и решением суда полностью остановлена ​​деятельность детского лагеря "Виктория". Кроме того, на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря", - говорится в сообщении.

Согласно информации портала "Судова влада України", в Киевский районный суд Одессы поступил обвинительный акт в отношении инспектора ГСЧС, который является обвиняемым по делу пожара в лагере "Виктория".

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"Обвиняемый работает ведущим инспектором районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. В его полномочия входит осуществление государственного надзора за соблюдением и выполнением требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Сторона обвинения утверждает, что инспектор был осведомлен о нарушении правил пожарной безопасности и возможных последствиях, однако не подготовил и не сдал соответствующий рапорт, с которым должен был обратиться в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы комплекса "Виктория". Кроме того, не принял мер, направленных на приведение состояния указанного объекта в соответствии с правилами пожарной безопасности", - отмечается в сообщении.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия отдельным гражданам и государственным интересам.

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Дело будет рассматривать судья Н.А. Коротаева. Подготовительное заседание назначено на 28 марта 2018 года в 14:30.

Напомним, пожар на территории детского комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли три девочки. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

Согласно сообщению на сайте Киевского районного суда Одессы, 16 марта 2018 года состоялось подготовительное заседание по обвинению старшего воспитателя одесского лагеря "Виктория", которая была ответственна за пожарную безопасность.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".