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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (572) Закарпатье (1310) Климкин (1629) Сийярто (18)

 Вопрос о миссии ОБСЕ на Закарпатье не поднимался, - Климкин о встрече с венгерским коллегой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что его венгерский коллега Петер Сийярто во время встречи не вспоминал о вопросе размещения миссии ОБСЕ в Закарпатье.

Об этом Климкин заявил сегодня в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Он этого вопроса даже не касался. Я вообще не понимаю, откуда пошла эта волна, поскольку никакой постоянной миссии ОБСЕ по определению там не нужно и не может быть. Реально то, что мы должны делать, так это беспокоиться о том, чтобы Россия не сделала там более масштабных провокаций. А это, конечно, возможно", - подчеркнул глава МИД Украины.

"Для того я и попросил министра внутренних дел и руководителя Службы об увеличении присутствия в плане противодействия российским провокациям. А все остальное - это просто спекуляция", - сказал Климкин.

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Встреча Климкина и Сийярто состоялась в рамках заседания группы "Друзей Украины" с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС. По словам украинского министра, Сийярто спросил его "о последних провокациях, которые произошли в Закарпатье".

"Я четко ему ответил, и я рад, что это слышали все министры, что они были организованы российскими спецслужбами - ФСБ, в одном случае с использованием польских радикалов, в другом это вообще было организовано ФСБ с территории Приднестровья", - добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом Климкин не считает, что Венгрия реально мешает сотрудничеству Украины с НАТО, блокируя проведение заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

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"Это - таки попытка, поскольку это не мешает развитию реального взаимодействия с НАТО, ни в смысле поддержки НАТО реформ в Украине, ни в смысле того, что мы делаем по всем нашим трекам, начиная от трастовых фондов и заканчивая проектами. Это, скорее, такая политическая манипуляция, чтобы заблокировать формальные встречи. Это, конечно, жаль, и мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снять эту блокировку", - подчеркнул министр.

В связи с этим он выразил мнение, что это блокирование "связано не только с внутренней политикой Венгрии, но и со многими другими факторами".

"Но наша позиция - и я об этом подробно рассказал Йенсу Столтенбергу - заключается в том, что мы на самом деле помогаем нашим гражданам венгерского происхождения ... Мы заботимся о том, чтобы у них был минимальный уровень знания украинского языка и понимание страны, в которой они живут", - подчеркнул Климкин.

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Он сообщил, что Столтенберг проявил понимание ситуации: "Конечно, я понимаю, что должен быть баланс между использованием языков национальных меньшинств и пониманием и знанием государственного языка. Я и буду это поддерживать, поэтому наша позиция абсолютно понятна".

Источник: https://censor.net.ua/n3056527
 
 
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Практически все местные закарпатские венгры (и не только они) занимаются контрабасиком через границу. Везут всё: от еды и выпивки до шмоток. Когда им говоришь, а не лучше ли вам было бы в "родной Венгрии", они отвечают: а за счёт чего мы тогда будем жить? Так что это не более, чем парашные провокации, не ведитесь не зная реальной ситуации в Закарпатье.
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откуда мне в Мукачево знать что происходит в ЗАкарпатье?
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в эту миссию надо обязательно русню. иначе смысла нет.
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Климкин пошли того йоббика нахер! От всей венгерской общины в Украине! Вопрос о миссии ОБСЕ на Закарпатье не поднимался, - Климкин о встрече с венгерским коллегой - Цензор.НЕТ 871
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Клинического идиота комментировать бесполезно. Новость достаточно приятная , хоть и не по теме.

Газпром" потерял надежду превратить проект "Турецкий поток" в газопровод для масштабного экспорта в Европу.Как сообщил в понедельник "Интерфакс", российский газовый холдинг готовится начать демонтаж трубопроводов "Южного газового коридора", которые изначально строились в расчете на "Южный поток", а затем были перенаправлены на "Турецкий".Последний, согласно плану, должен был поставлять в Турцию и ЕС 63 млрд кубометров газа в год. Однако рамочное соглашение с Анкарой удалось заключить лишь на две нитки "потока" вместо четырех.Из-за двукратного сокращения мощности "Турецкого потока" "Газпрому" оказались не нужны 506 километров труб, проложенных по маршруту Починки-Анапа - от Саратовской области до Краснодарского края. Они подлежат ликвидации вместе с газоизмерительной станцией "Моршанская".
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сиятро в клубе "Друзей Украины"?? Вопрос о миссии ОБСЕ на Закарпатье не поднимался, - Климкин о встрече с венгерским коллегой - Цензор.НЕТ 986 а путина туда еще не позвали? Звучит как издевательство!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос о миссии ОБСЕ на Закарпатье не поднимался, - Климкин о встрече с венгерским коллегой
 
 
 
 
 
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