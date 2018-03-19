 Вопрос о миссии ОБСЕ на Закарпатье не поднимался, - Климкин о встрече с венгерским коллегой

Об этом Климкин заявил сегодня в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Он этого вопроса даже не касался. Я вообще не понимаю, откуда пошла эта волна, поскольку никакой постоянной миссии ОБСЕ по определению там не нужно и не может быть. Реально то, что мы должны делать, так это беспокоиться о том, чтобы Россия не сделала там более масштабных провокаций. А это, конечно, возможно", - подчеркнул глава МИД Украины.

"Для того я и попросил министра внутренних дел и руководителя Службы об увеличении присутствия в плане противодействия российским провокациям. А все остальное - это просто спекуляция", - сказал Климкин.

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Встреча Климкина и Сийярто состоялась в рамках заседания группы "Друзей Украины" с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС. По словам украинского министра, Сийярто спросил его "о последних провокациях, которые произошли в Закарпатье".

"Я четко ему ответил, и я рад, что это слышали все министры, что они были организованы российскими спецслужбами - ФСБ, в одном случае с использованием польских радикалов, в другом это вообще было организовано ФСБ с территории Приднестровья", - добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом Климкин не считает, что Венгрия реально мешает сотрудничеству Украины с НАТО, блокируя проведение заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

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"Это - таки попытка, поскольку это не мешает развитию реального взаимодействия с НАТО, ни в смысле поддержки НАТО реформ в Украине, ни в смысле того, что мы делаем по всем нашим трекам, начиная от трастовых фондов и заканчивая проектами. Это, скорее, такая политическая манипуляция, чтобы заблокировать формальные встречи. Это, конечно, жаль, и мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы снять эту блокировку", - подчеркнул министр.

В связи с этим он выразил мнение, что это блокирование "связано не только с внутренней политикой Венгрии, но и со многими другими факторами".

"Но наша позиция - и я об этом подробно рассказал Йенсу Столтенбергу - заключается в том, что мы на самом деле помогаем нашим гражданам венгерского происхождения ... Мы заботимся о том, чтобы у них был минимальный уровень знания украинского языка и понимание страны, в которой они живут", - подчеркнул Климкин.

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Он сообщил, что Столтенберг проявил понимание ситуации: "Конечно, я понимаю, что должен быть баланс между использованием языков национальных меньшинств и пониманием и знанием государственного языка. Я и буду это поддерживать, поэтому наша позиция абсолютно понятна".